متا در حال راه اندازی یک سوپر PAC در کالیفرنیا است

متا در حال سرمایه گذاری منابع خود در یک سوپر PAC جدید در کالیفرنیا است. به گفته پولیتیکو، این گروه از نامزدهای سیاسی ایالتی که از سیاست های دوستدار فناوری حمایت می کنند، به ویژه کسانی که رویکردی آسان در تنظیم هوش مصنوعی دارند، حمایت خواهد کرد. گزارش شده است که بودجه پشت سوپر PAC جدید شرکت رسانه های اجتماعی، با عنوان بسیج تحول اقتصادی در سراسر کالیفرنیا (Meta)، ده ها میلیون دلار است، اما هیچ رقم دقیقی فاش نشده است.

کالیفرنیا تلاش های متعددی با درجات مختلف موفقیت برای وضع قوانینی برای محافظت در برابر موارد استفاده بالقوه مضر هوش مصنوعی انجام داده است. این ایالت قانونی را در سال 2024 تصویب کرد که از شباهت های دیجیتالی بازیگران محافظت می کند ، اما با چالش هایی برای لایحه ای که دیپ فیک های اطلاعات نادرست انتخاباتی را مسدود می کرد و لایحه ای که به طور گسترده تری به دنبال محافظت در برابر "آسیب جدی" ناشی از هوش مصنوعی بود، روبرو شده است.

ایجاد این سوپر PAC، متا را در موقعیت برجسته ای قرار می دهد تا بر مسابقات در سال 2026، زمانی که کالیفرنیا انتخابات میان دوره ای خواهد داشت و برای فرماندار جدید رای می دهد، تأثیر بگذارد. برایان رایس، معاون سیاست عمومی در متا، گفت: «محیط نظارتی ساکرامنتو می‌تواند نوآوری را خفه کند، مانع پیشرفت هوش مصنوعی شود و رهبری فناوری کالیفرنیا را در معرض خطر قرار دهد.» پولیتیکو گزارش داد که رایس و گرگ مائورر، مدیر اجرایی سیاست متا، احتمالاً رهبری جمع آوری کمک های مالی سیاسی را بر عهده خواهند داشت.