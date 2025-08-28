متا در حال راه اندازی یک سوپر PAC در کالیفرنیا است

متا در حال سرمایه گذاری منابع خود در یک سوپر PAC جدید در کالیفرنیا است. به گفته پولیتیکو، این گروه از نامزدهای سیاسی ایالتی که از سیاست های دوستدار فناوری حمایت می کنند، به ویژه کسانی که رویکردی آسان در تنظیم هوش مصنوعی دارند، حمایت خواهد کرد. گزارش شده است که بودجه پشت سوپر PAC جدید شرکت رسانه های اجتماعی، با عنوان بسیج تحول اقتصادی در سراسر کالیفرنیا (Meta)، ده ها میلیون دلار است، اما هیچ رقم دقیقی فاش نشده است.
کالیفرنیا تلاش های متعددی با درجات مختلف موفقیت برای وضع قوانینی برای محافظت در برابر موارد استفاده بالقوه مضر هوش مصنوعی انجام داده است. این ایالت قانونی را در سال 2024 تصویب کرد که ، اما با چالش هایی برای لایحه ای که را مسدود می کرد و لایحه ای که به طور گسترده تری به دنبال ناشی از هوش مصنوعی بود، روبرو شده است.
ایجاد این سوپر PAC، متا را در موقعیت برجسته ای قرار می دهد تا بر مسابقات در سال 2026، زمانی که کالیفرنیا انتخابات میان دوره ای خواهد داشت و برای فرماندار جدید رای می دهد، تأثیر بگذارد. برایان رایس، معاون سیاست عمومی در متا، گفت: «محیط نظارتی ساکرامنتو میتواند نوآوری را خفه کند، مانع پیشرفت هوش مصنوعی شود و رهبری فناوری کالیفرنیا را در معرض خطر قرار دهد.» پولیتیکو گزارش داد که رایس و گرگ مائورر، مدیر اجرایی سیاست متا، احتمالاً رهبری جمع آوری کمک های مالی سیاسی را بر عهده خواهند داشت.
متا در صرف پول در سیاست برای پیشبرد منافع تجاری خود خجالتی نبوده است. بر اساس گزارش OpenSecrets، این شرکت تا به امروز برای لابی گری در سال جاری هزینه کرده است. هزینه لابی گری تقریباً 8 میلیون دلاری آن در سه ماهه اول سال 2025 به طور چشمگیری از از سایر شرکت های بزرگ فناوری.