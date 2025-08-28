آنتراپیک بر سر شکایت دسته‌جمعی نویسندگان در مورد دزدی دریایی به توافق رسید

آنتراپیک بر سر یک شکایت دسته‌جمعی که توسط گروهی از نویسندگان مطرح شده بود، با مبلغی نامشخص به توافق رسید. توافق کرد. این اقدام به این معنی است که این شرکت از یک حکم احتمالی پرهزینه‌تر در صورت پیشروی این پرونده در مورد استفاده از مواد دارای حق نسخه‌برداری برای آموزش ابزارهای هوش مصنوعی، جلوگیری می‌کند.

"این توافق تاریخی به نفع همه اعضای گروه خواهد بود." جاستین نلسون، وکیل نویسندگان، گفت. "ما مشتاقانه منتظر اعلام جزئیات توافق در هفته‌های آینده هستیم."

در ماه ژوئن، قاضی ویلیام آلسوپ یک نتیجه مختلط در این پرونده صادر کرد و حکم داد که اقدام آنتراپیک برای آموزش LLM ها بر روی مطالب دارای حق نسخه‌برداری، استفاده منصفانه محسوب می‌شود. یک نتیجه مختلط. با این حال، اکتساب غیرقانونی و بدون پرداخت این شرکت از آن مطالب دارای حق نسخه‌برداری به عنوان یک پرونده دزدی دریایی در دسترس نویسندگان تلقی شد. با خسارات قانونی دزدی دریایی که از 750 دلار به ازای هر اثر نقض شده شروع می‌شود و یک کتابخانه از آثار دزدیده شده که تعداد آن حدود 7 میلیون تخمین زده می‌شود، آنتراپیک می‌توانست میلیاردها دلار بدهکار باشد.

دادخواهی پیرامون هوش مصنوعی و حق نسخه‌برداری هنوز در حال تحول است و هنوز هیچ سابقه روشنی ظاهر نشده است. این همچنین اولین تلاش آنتراپیک برای مذاکره با افراد خلاق پس از استفاده از آثارشان نیست. در سال 2023 توسط اعضای صنعت موسیقی مورد شکایت قرار گرفت و به یک راه حل جزئی در اوایل سال جاری رسید. بعلاوه، جزئیات توافق آنتراپیک نیز هنوز فاش نشده است. بسته به تعداد نویسندگانی که ادعا می‌کنند و مبلغی که آنتراپیک توافق کرده است پرداخت کند، هر دو طرف ممکن است پس از فروکش کردن گرد و غبار، احساس کنند که برنده شده‌اند.

به روز رسانی، 26 آگوست 2025: بیانیه وکیل نویسندگان اضافه شد.