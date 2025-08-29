فروش ویژه روز کارگر شامل بسته چهارتایی Apple AirTags با قیمت 70 دلار

اگر به خرید تعدادی از تگ‌های ردیاب اپل فکر می‌کنید، اکنون زمان مناسبی برای اقدام است — آمازون در حال حاضر یک بسته چهارتایی با قیمت 70 دلار به فروش می‌رساند. این یکی از پایین‌ترین قیمت‌هایی است که ما خارج از حراج‌های بزرگ جمعه سیاه و پرایم دی دیده‌ایم.

برای کاربران اپل، AirTagها مزایای بزرگی نسبت به ردیاب‌های رقیب ارائه می‌دهند. عملکرد فوق‌العاده باند پهن، ردیابی دقیقی را با آیفون‌های کمتر از پنج سال ارائه می‌دهد، بنابراین می‌توانید جستجوی خود را بین یک مبل و صندلی لاو در یک اتاق محدود کنید. در فواصل دورتر، شبکه AirTag که توسط همه کاربران دستگاه‌های اپل فعال شده است، به شما امکان می‌دهد شیئی را که ممکن است در یک کافه گم کرده باشید، ردیابی کنید.

این دستگاه طراحی ساده‌ای به اندازه سکه و تجربه‌ای یکپارچه به لطف برنامه Find My ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید یک AirTag را مجبور کنید صدایی را منتشر کند تا به شما کمک کند مکان یک شی را پیدا کنید، و آن صدا خوب و بلند است تا بهتر به شما در یافتن آن کمک کند.

این دستگاه فاقد جاکلیدی داخلی مانند ردیاب‌های رقیب است، بنابراین باید هزینه بیشتری برای آن بپردازید. و بهترین عملکرد را با دستگاه‌های اپل دارد، بنابراین کاربران اندروید ممکن است بخواهند ردیاب‌هایی از Chipolo یا Pebblebee را که از شبکه Find My Device گوگل استفاده می‌کنند، بررسی کنند. با این حال، اگر در اکوسیستم اپل هستید و منتظر تخفیف بوده‌اید، اکنون زمان اقدام است.

