نگهبان Double Fine ممکن است دوست داشتنی ترین بازی ویدیویی دوتایی را از زمان Banjo and Kazooie داشته باشد

تاییدیه های مطبوعاتی تیم شفر مدتی است که انجام نشده است، او اذعان می کند. رئیس Double Fine، استودیویی که بیشتر به خاطر سری Psychonauts شناخته شده است، در تلاش است تا Keeper را توضیح دهد، یک بازی ماجراجویی پازلی که در آن شما به معنای واقعی کلمه، یک فانوس دریایی هوشمند و متحرک هستید. Double Fine اکنون یکی از چندین استودیویی است که توسط مایکروسافت خریداری شده است و ظاهراً این تیم از این فرصت استفاده کرده است تا از تمام منابع موجود استفاده کند و به گفته او، "چیز عجیبی بسازد".

قطعاً همینطور است. رنگ‌ها و فضای Keeper حداقل کمی از DNA Psychonauts را دارد. Keeper بازیکنان را در کنترل فانوس دریایی مذکور قرار می دهد که توسط یک پرنده کنجکاو و گاهی پرخاشگر به نام Twig بیدار (و به آن ملحق) می شود. جالب اینجاست که فانوس دریایی در حال حاضر نامی ندارد.

مدیر هنری Double Fine، لی پتی، ظاهراً با الهام از زمانی که در طول همه گیری COVID-19 به پیاده روی می پرداخت، ایده این بازی را مطرح کرد. این موضوع به طرق مختلف منعکس می شود، چه تپه ها و مناظر متحرک که فانوس دریایی انسان نما در آن می چرخد، و چه این واقعیت که حتی یک کلمه دیالوگ هم وجود ندارد. تعاملات بین پرنده و ساختمان، که به نظر می رسد در هر دو صحنه های سینمایی و گیم پلی وجود دارد، مانند فیلم های کوتاه پیکسار است.

محیط‌ها نیز سبک سوررئالیستی چکه ای دارند، و عدم وجود نقشه، نوار سلامت یا هرگونه HUD به این معنی است که هنگام کاوش و حل پازل ها، حواستان پرت نمی شود.

در برخی از فیلم های گیم پلی اولیه، دیدم که چگونه فرم اصلی تعامل فانوس دریایی از پرتو نور آن ناشی می شود. این نه تنها به شما کمک می کند مسیرها و اشیاء را پیدا کنید، بلکه می توان آن را روی موجودات متعدد و شتاب زده نیز متمرکز کرد. گاهی اوقات این امر باعث می شود موجودات فرار کنند، در حالی که گاهی اوقات کره های جادویی را با میل و اکراه ارائه می دهند، که مناطق بعدی را باز می کند یا موجودات (ساختارهای؟) سر به فلک کشیده را زنده می کند. در سبک Double Fine، چیزها عجیب به نظر می رسند، با قله های ذوب شده کوهستانی که کمی بیشتر از دالی دارند.

شما مجبور نیستید به همه چیز حمله کنید. در طول سه دموی گیم پلی مختلف، تماشا کردم که انواع موجودات پنهان می شوند، می دوند و فقط در این دنیایی زندگی می کنند که بشریت مدت هاست ناپدید شده است. اوه، به طور خلاصه یک نهنگ غول پیکر پرنده نیز وجود دارد.

استفاده از پرتو فانوس دریایی روی چیزهای خاص، یک جرقه درخشان به جا می گذارد، به این معنی که Twig پرنده می تواند با آن تعامل داشته باشد. در بخش بعدی، فانوس دریایی می تواند زمان را دستکاری کند و همراه پرنده خود را به تخم مرغ تبدیل کند در حالی که یک ساختمان خود را تعمیر می کند - و مسیری را باز می کند. Twig مدتی تخم مرغ باقی می ماند تا بعداً، زمانی که فانوس دریایی می تواند زمان را به جلو ببرد. به نظر می رسد توانایی هایی مانند این وابسته به مکان هستند، نه مجموعه ای از مهارت های Metroidvania که در طول بازی ساخته می شوند. در تقاطع دیگری، فانوس دریایی وارد ابری از مه صورتی و کرکی می شود و توانایی پریدن و شناور شدن در سطوح را باز می کند.

Double Fine

شفر می گوید که مضامین دگرگونی و تغییر زندگی در طول Keeper و زوج فانوس دریایی و پرنده به وضوح در مرکز همه اینها قرار دارند. این کمی من را به یاد Banjo Kazooie (دومی یک پرنده بود) می اندازد، اما همچنین Ico; در یک نقطه، فانوس دریایی به ظاهر نفوذ ناپذیر جای پای خود را از دست می دهد، اما Twig با اراده سعی می کند شریک خود را به سمت امنیت بکشاند. آیا Twig حتی کمکی کرد؟ شاید نه، اما این احساس وجود داشت.

Keeper در 17 اکتبر در Xbox Series S|X و PC از جمله Xbox Game Pass عرضه خواهد شد.