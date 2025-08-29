Chipolo ردیاب‌های بلوتوثی جدید Loop و Card را عرضه می‌کند

Chipolo دو ردیاب بلوتوثی قابل شارژ به مجموعه خود اضافه می‌کند. ردیاب‌های جدید چیپولو لوپ و چیپولو کارت با هر دو شبکه Find My اپل و Find Hub گوگل سازگار هستند. ردیاب‌های جدید برای پیش‌سفارش در وب‌سایت Chipolo امروز در دسترس هستند.

ردیاب Card به اندازه کافی نازک است که داخل کیف پول شما جا شود و یک بلندگو در گوشه آن دارد که قادر است به 110 دسی‌بل برسد تا اطمینان حاصل شود که به راحتی می‌توانید صدای آن را بشنوید. این ردیاب در رنگ مشکی عرضه می‌شود و به قیمت 39 دلار به فروش می‌رسد. Loop یک برچسب دایره‌ای کوچک است که یادآور AirTag است اما دارای یک پوشش سیلیکونی است که اتصال آن را به اشیاء دیگر آسان می‌کند. این ردیاب در شش رنگ مختلف ارائه می‌شود و با قیمت 39 دلار به فروش می‌رسد. Loop با 125 دسی‌بل، حتی از Card نیز بلندتر است. Loop و Card با فشار دادن دکمه روی خود ردیاب، می‌توانند تلفن شما را حتی در حالت بی‌صدا به صدا درآورند.

در حالی که هر دو محصول جدید قابل شارژ هستند، Card با شارژرهای بی‌سیم Qi سازگار است، که به گفته این شرکت، به طور خودکار با آن هم‌تراز می‌شود. Card و Loop دارای برد بلوتوث 400 فوتی هستند و هر دو دارای رتبه IP67 هستند که آنها را تا عمق 1 متری در آب شیرین به مدت حداکثر 30 دقیقه ضد آب و ضد گرد و غبار می‌کند.

ردیاب بلوتوثی Pop چیپولو در حال حاضر در صدر لیست ما از بهترین ردیاب‌های بلوتوثی به دلیل سهولت استفاده، ویژگی‌ها، سازگاری گسترده و تمرکز این شرکت بر پایداری قرار دارد. محصولات Chipolo در اروپا از حدود 50 درصد مواد بازیافتی ساخته می‌شوند.