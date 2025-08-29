دسترسی به دو سال NordVPN با حداکثر ۷۷ درصد تخفیف

کاربران VPN با انتخاب فراوان روبه‌رو هستند و گزینه‌های بد به همان اندازه گزینه‌های خوب وجود دارند. خوشبختانه، NordVPN در دسته دوم قرار می‌گیرد و در حال حاضر Nord برنامه‌های تخفیف‌خورده را در سطوح مختلف خود ارائه می‌دهد. اگر یک طرح NordVPN Plus دو ساله (محبوب‌ترین طرح این شرکت) تهیه کنید، هزینه آن برای مدت قرارداد ۱۰۸ دلار خواهد بود و Nord سه ماه اضافی را بدون هزینه اضافی ارائه می‌دهد. این ۷۳ درصد تخفیف نسبت به نرخ معمول است.

علاوه بر سرویس VPN Nord، طرح Plus شامل ابزار ضد بدافزار Threat Protection Pro، مدیریت رمز عبور و مسدودکننده تبلیغات و ردیاب نیز می‌شود. یک طرح Prime علاوه بر این با فضای ذخیره‌سازی ابری رمزگذاری‌شده یا NordProtect ارائه می‌شود که شما را در برابر سرقت هویت بیمه می‌کند و فعالیت‌های دارک وب را نظارت می‌کند. این طرح نیز در حراج است - تا ۱۸۹ دلار با همان تعهد دو ساله با آن سه ماه اضافی، که به معنای ۷۷ درصد صرفه‌جویی در قیمت معمولی است.

وقتی سام چپمن از Engadget اوایل امسال NordVPN را بررسی کرد، سرعت دانلود عالی، ویژگی‌های انحصاری و شبکه گسترده سرور آن را ستود. رابط کاربری دست و پا گیر و طراحی ناسازگار آن هنگام پرش بین پلتفرم‌های مختلفی که برنامه NordVPN را اجرا می‌کنند، کمتر چشمگیر است. در حالی که در راهنمای ما برای بهترین VPN های موجود در حال حاضر قرار نمی‌گیرد، اما به طور کلی در تست‌های سرعت به خوبی عمل کرد و داشتن Threat Protection Pro واقعاً ارزشمند است.