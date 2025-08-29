اشتراک‌های MasterClass برای روز کارگر 50 درصد تخفیف دارند

اگر می‌خواهید مهارت‌هایی را تقویت کنید یا مهارت‌های جدیدی یاد بگیرید، MasterClass راه خوبی برای انجام این کار ارائه می‌دهد. سرویس استریم صدها کلاس دارد که توسط متخصصان و کارشناسان در زمینه‌های خود تدریس می‌شوند، و اکنون می‌توانید اشتراک را با 50 درصد کمتر از معمول دریافت کنید. تمام سطوح عضویت MasterClass در حال حاضر در حراج هستند، بنابراین می‌توانید با پرداخت کمترین مبلغ 5 دلار در ماه ثبت‌نام کنید.

با یک اشتراک، می‌توانید کلاسی در مورد نویسندگی که توسط جیمز پترسون تدریس می‌شود را تماشا کنید، یا تکنیک‌های آشپزی را از توماس کلر یاد بگیرید. اگر در تلاش هستید تا در بازی بسکتبال بعدی خود تاثیرگذار باشید، می‌توانید در مورد شوت زدن، توپ‌گیری و گلزنی از استف کاری یاد بگیرید. هر کلاس شامل حدود 20 درس ویدیویی است که به طور متوسط ​​حدود 10 دقیقه طول می‌کشد، و همچنین یک کتاب کار عمیق نیز دارد.

MasterClass همچنین شروع به تولید برخی از مجموعه‌های اصلی برای پلتفرم خود کرده است. مجموعه Business Rebels مدیران عامل مختلفی را نشان می‌دهد که بینندگان را با استراتژی‌هایی که به آنها کمک کرده است تا صنایع خود را مختل کنند، راهنمایی می‌کنند. یکی با عنوان سلامت پوست متخصصان پوست برتر و یک شیمیدان لوازم آرایشی را نشان می‌دهد که بینندگان را در حفظ سلامت پوست خود از طریق روتین‌های پاکسازی و محصولات آرایشی خاص راهنمایی می‌کنند.

طیف گسترده‌ای از مهارت‌ها یا درس‌های زندگی که می‌توانید از طریق این کلاس‌ها بیاموزید، دلیل این است که MasterClass در لیست بهترین اشتراک‌هایی است که می‌توانید به عنوان هدیه بدهید قرار دارد. شاید عزیز شما که عاشق میزبانی مهمانی‌های شام است بتواند از گوردون رمزی نکاتی را یاد بگیرد.

سه سطح اشتراک برای MasterClass وجود دارد که هر کدام فقط در تعداد دستگاه‌هایی که به طور همزمان اجازه می‌دهند و اینکه آیا ویدیوهای آفلاین پشتیبانی می‌شوند یا خیر، متفاوت هستند. اشتراک استاندارد فقط از یک دستگاه پشتیبانی می‌کند، در حالی که اشتراک پلاس به دو دستگاه اجازه می‌دهد. اینها معمولاً 10 و 15 دلار در ماه هستند و هیچ‌کدام حالت آفلاین را ارائه نمی‌دهند. سطح پریمیوم، که قیمت معمولی 20 دلار در ماه دارد، به حداکثر شش دستگاه اجازه می‌دهد و دارای حالت آفلاین برای کلاس‌های دانلود شده است.

هر سه سطح بخشی از حراج 50 درصدی هستند که آنها را به ترتیب به 5، 8 و 10 دلار کاهش می‌دهد. MasterClass به صورت سالانه صورتحساب می‌گیرد، بنابراین قبل از تصمیم‌گیری، حتماً مجموع را از قیمت "ماهانه" محاسبه کنید.

