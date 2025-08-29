تریلر جدید Return to Silent Hill اولین نگاه ما به Pyramid Head را نشان می دهد

تقریباً سه سال پس از اعلام اصلی آن، Return to Silent Hill بالاخره یک تریلر مناسب دارد. فقط 40 ثانیه طول دارد، اما در این مدت ما یک منبع سالم از نماهای خیابانی مه آلود و به طرز عجیبی خالی، هیولاهای وحشتناک و یک نگاه بسیار کوتاه به Pyramid Head نمادین دریافت می کنیم. به نظر می رسد یک فیلم Silent Hill است.

Return to Silent Hill بر اساس بازی کلاسیک ترسناک بقای سال 2001 Silent Hill 2 ساخته شده است که سال گذشته بازسازی شد و همچنان یکی از مهمترین بازی های این سبک است. همانطور که در بازی وجود دارد، این فیلم جیمز ساندرلند (جرمی ایروین) را نشان می دهد که پس از دریافت آنچه به نظر می رسد نامه ای از همسر به ظاهر متوفی خود، مری (هانا امیلی اندرسون) است، از شهر Silent Hill بازدید می کند. در انتظار این بیوه پریشان در شهر روستایی همنام، انواع وحشت ها وجود دارد که او باید مستقیماً با آنها روبرو شود تا حقیقت را کشف کند.

کریستوفر گانس، کارگردان، خود در حال بازگشت به Silent Hill است، زیرا قبلاً ریاست اقتباس سال 2006 به همین نام را بر عهده داشت. شان بین در آن فیلم بود، اگر نیاز دارید که حافظه خود را تازه کنید. گانس در مصاحبه ای در سال 2022، گفت که فیلم آینده او کاملاً مستقل از کار قبلی او و دنباله هایی است که به دنبال آن آمدند.

Return to Silent Hill دارای پنجره انتشار ژانویه 2026 است.