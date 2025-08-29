کره جنوبی استفاده از تلفن های هوشمند را در تمام کلاس های درس مدارس راهنمایی و ابتدایی ممنوع کرد

قانونگذاران کره جنوبی استفاده از تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های هوشمند را در کلاس های درس مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع کرده اند. گزارش نیویورک تایمز. این قانون در سال 2026 اجرایی می شود.

این قانون فقط این دستگاه ها را در ساعات کلاس درس ممنوع می کند و هیچ شرطی در مورد مجازات برای متخلفان وجود ندارد. با این حال، این قانون به مدیران و معلمان این قدرت را می دهد که از حمل یا استفاده از تلفن در محوطه مدرسه توسط دانش آموزان جلوگیری کنند. علاوه بر این، دانش آموزان می توانند در مواقع اضطراری و برای اهداف آموزشی همانطور که در قانون آمده است، از دستگاه های هوشمند استفاده کنند.

اکثر مدارس در کره جنوبی قبلاً تحت دستورالعمل های مختلف محدودیت هایی را برای استفاده از تلفن های هوشمند در کلاس های درس اعمال می کنند. که در سال 2023 اجرا شد . این لایحه جدید که از طریق مجلس ملی این کشور به تصویب رسید، آنها را در سراسر کشور غیرقانونی می کند.

یک نظرسنجی دولتی در سال 2024 نشان داد که نزدیک به یک چهارم جمعیت این کشور نتوانستند مدت زمان استفاده از تلفن های هوشمند را کنترل کنند، علیرغم "اثرات منفی بر زندگی جسمی، روانی و اجتماعی آنها". این رقم در مورد کودکان و نوجوانان تا 43 درصد افزایش یافت.

این قانون مخالفانی نیز دارد، منتقدان با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که این حکم "به طور مستقیم حقوق اساسی قانون اساسی دانش آموزان، مانند آزادی ارتباطات و حقوق حفظ حریم خصوصی و جستجوی خوشبختی را نقض می کند."

کره جنوبی تنها کشوری نیست که چنین اقدامی انجام می دهد. فرانسه، فنلاند، ایتالیا، هلند و چین از جمله کشورهایی هستند که سطوح مختلف محدودیت در استفاده از تلفن های هوشمند در مدرسه اعمال کرده اند.