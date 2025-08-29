به بازیهای ویدیویی هفتگی در Engadget خوش آمدید. هر دوشنبه یا سهشنبه منتظر یک داستان جدید باشید که به دو قسمت تقسیم میشود. قسمت اول فضایی برای مقالات کوتاه و پرسه زدن در مورد روندهای بازیهای ویدیویی و موضوعات مرتبط از طرف من، جس کاندیت، خبرنگاری است که بیش از 13 سال است این صنعت را پوشش میدهد. قسمت دوم شامل داستانهای بازی ویدیویی از هفته گذشته است که باید در مورد آنها بدانید، از جمله برخی از عناوین از خارج از Engadget.
لطفا لذت ببرید - و هفته آینده شما را خواهم دید.
ژانر صعود یکپارچه نیست. یعنی تنوع زیادی در قلمرو بازیهای کوهنوردی وجود دارد، از شبیهسازهای صخرهنوردی با مکانیزمهای خاص گرفته تا تجربیات بقای چندنفره احمقانه، اما آنها تمایل دارند در یک فرضیه مشترک باشند: رسیدن به قله. شما کیلومترها از تمدن دور هستید، هیچ وسیله نقلیهای ندارید و یک کولهپشتی محدود از تجهیزات دارید، و مستقیماً در مقابل شما، یک کوه وجود دارد. صعود کنید.
تنها چیزی که دارید بدن و قدرت ذهنی شما در برابر یک چالش فیزیکی طاقت فرسا است و سفر گام به گام شما داستان است. یک نمادگرایی آشکار در این بازیها وجود دارد که یک صخره را به عنوان تجلی غیرممکن بودن، ناامیدی، ظلم یا ترس، در کنار یک پیام سطحی در مورد هرگز تسلیم نشدن، دوباره تلاش کردن و به طور کلی در آنجا ماندن، ارائه میدهند. حال و هوای پوستر گربهای، اما در عین حال درسی همیشه مرتبط و تکان دهنده.
امروز، اگرچه - به ویژه پس از گذراندن وقت برای بازی کردن نسخههای نمایشی Cairn و Baby Steps و تماشای پخش زنده PEAK - میخواهم روی نیمه دیگر معادله بازیهای صعودی تمرکز کنم. قسمتی که در آن بارها و بارها زمین میخورید. گیر شما شل میشود، پایتان آنطور خم نمیشود، انرژیتان تمام میشود و بدنتان از کوه پایین میافتد، از صخرهها میپرد و به درختان برخورد میکند، و شما را خونی و شکسته و درست به جایی که شروع کرده بودید برمیگرداند. یا حداقل، لباس یکسره خود را با گل رنگی میکنید.
دارم یاد میگیرم که از این لحظات قدردانی کنم. در بازیهای کوهنوردی، سقوط تمایل دارد قویترین واکنش را در بازیکنان ایجاد کند، چه خنده فوری (PEAK) باشد یا سرخوردگی جدی (Cairn)، و این یک کیفیت قابل تحسین است. به راحتی میتوان استدلال کرد که سقوط مهمتر از صعود است، زیرا بدون بستر سرسبز احساساتی که ناشی از تهدید دائمی لغزش و سقوط و شروع مجدد است، رسیدن به قله اصلاً احساس خاصی نخواهد داشت. در سقوط زمینه وجود دارد، و با آن، یک تکه صلح به وجود میآید.
وقتی تمام وقت خود را صرف صعود میکنید، به راحتی فراموش میکنید که سقوط در واقع طبیعیترین کاری است که میتوانید انجام دهید. دفعه بعد که در حال پایین آمدن هستید، سعی کنید با سقوط کنار بیایید.
خب - ما از پوسترهای گربهای انگیزشی به سخنان فرقه عصر جدید رفتیم، بنابراین به اصل مطلب میرسم. تعداد قابل توجهی از بازیهای مبتنی بر کوه در حال حاضر در روح زمانه وجود دارد و من فقط میخواستم آنها را فریاد بزنم زیرا همه آنها به روشهای خودشان کاملاً باورنکردنی هستند.
Cairn یک شبیهساز صعود، آزمایش استقامت و بازی بقا در یک بسته باشکوه است که با موسیقی آهنگساز Furi، The Toxic Avenger، هنرمند فرانسوی Gildaa، و مارتین استیگ اندرسن، که موسیقی متن فیلمهای Control، LIMBO و INSIDE را ساخته است، تکمیل شده است. کاملاً در هر جایی صعود کنید، موجودی خود را با تکان دادن کولهپشتی خود مدیریت کنید، زخمهای خود را پانسمان کنید، به دنبال غذا بگردید و زیر ستارهها بخوابید. Cairn از استودیوی Furi، The Game Bakers میآید و قرار است در 5 نوامبر برای پلیاستیشن 5 و استیم عرضه شود. نسخه نمایشی اکنون در هر دو پلتفرم در دسترس است.
Baby Steps نوع متفاوتی از بازی صعودی است و میتوان استدلال کرد که حتی به همان دسته بازیهایی مانند Cairn نیز تعلق ندارد، اما من معتقدم که متوجه خواهید شد که اینطور است. Baby Steps به فرضیه تثبیت شده ژانر صعود پایبند است - رسیدن به قله - و دارای یک قله کوه دور به عنوان نقطه اصلی برای نیت، یک مرد گمشده و تنها در یک لباس یکسره خاکستری است. نیت اساساً یک کودک به اندازه یک مرد است که یاد میگیرد چگونه راه برود، و سازندگان ماکسی باخ، گیب کوزیلو و بنت فادی سفر او را با مقدار مناسبی از خنده و دسیسه مکانیکی القا میکنند. Baby Steps توسط Devolver Digital منتشر شده است و در 23 سپتامبر به رایانه شخصی و PS5 میرود، تاریخی که به تازگی به تعویق افتاد تا از نفرین Hollow Knight: Silksong جلوگیری شود. (اطلاعات بیشتر در زیر).
PEAK چیزی است که همه بچههای باحال این تابستان بازی میکنند، و به عنوان یک بچه نه چندان باحال که در حال محو شدن است و بازیهای انفرادی و FPSهای آشنا را ترجیح میدهد، میتوانم شهادت دهم که تماشای آن سرگرم کننده است و به نظر میرسد بازی کردن آن بسیار سرگرم کننده است. PEAK یک بازی صعودی مشارکتی با مدلهای سه بعدی ساده و کوههای فریبنده چالش برانگیز برای صعود است که هر کدام دارای چهار منطقه زیستی هستند. نقشه هر روز به روز میشود، بنابراین جریان ثابتی از محتوای صعود تازه وجود دارد و چت صوتی مجاورتی به طور استثنایی خوب کار میکند. من به ویژه دوست دارم که بازیکنان پس از مرگ به عنوان ارواح کوچک به زندگی خود ادامه میدهند. PEAK از استودیوی مستقل Team PEAK میآید و برای 8 دلار در استیم موجود است.
و چرا که نه، من برخی دیگر از موارد مورد علاقه مدرن، اما نه به اندازه اخیر، مبتنی بر کوه خودم را نیز فریاد خواهم زد: Jusant، Celeste، GIRP و Journey همگی بسیار دیدنی هستند.
از صعود - و سقوط - لذت ببرید.
اخبار
مجموعهای از بازیهای مستقل و AA که منتظرشان هستم که Silksong نیستند
Baby Steps آخرین بازی است که تاریخ انتشار خود را تغییر میدهد تا از سر راه Hollow Knight: Silksong کنار برود، که در 4 سپتامبر منتشر میشود. تیم چری تاریخ انتشار را در یک تریلر در 21 آگوست منتشر کرد و از آن زمان، حداقل هشت استودیوی مستقل بازیهای خود را به تعویق انداختهاند تا از بازه زمانی Silksong اجتناب کنند. دیدن اینکه Silksong روزهای خوب خود را سپری میکند دوستداشتنی است، اما شخصاً من بیشتر علاقهمند به بازی کردن کامل Baby Steps هستم.
با این حال، در اینجا نمونهای از بازیهای مستقل و AA وجود دارد که منتظرشان هستم که Silksong نیستند، بدون ترتیب خاص و درست از بالای سرم:
Bye Sweet Carole (9 اکتبر 2025)
Keeper (17 اکتبر 2025)
Reanimal (TBA)
Little Nightmares III (9 اکتبر 2025)
Please, Watch the Artwork (2025)
Building Relationships (2025)
Mixtape (2025)
Crisol: Theater of Idols (2025)
UNBEATABLE (6 نوامبر 2025)
Big Walk (2026)
Grave Seasons (2026)
Petal Runner (2026)
Hades 2 (به صورت دسترسی زودهنگام در حال پخش، 1.0 قریب الوقوع است)
Possessor(s) (2025)
Neverway (2026)
Denshattack! (2026)
Absolum (9 اکتبر 2025)
Skate Story (2025)
Cronos: The New Dawn (5 سپتامبر 2025)
Lumines Arise (11 نوامبر 2025)
Relooted (TBA)
Escape Academy 2: Back 2 School (2026)
Blighted (2026)
و بدیهی است، Baby Steps (23 سپتامبر 2025) و Cairn (5 نوامبر 2025).
تاریخ انتشار skate.
Electronic Arts پس از 15 سال، سری Skate را احیا کرده است و skate. (با سبکی بسیار جوان پسند) آماده است تا در 16 سپتامبر در پلیاستیشن 4، PS5، ایکسباکس وان، ایکسباکس سری X/S و رایانه شخصی به دسترسی زودهنگام برسد. skate. جدید تغییری برای این سری است: این یک تجربه رایگان، آنلاین و جهان باز با تراکنشهای خرد است (اما هیچ چیز در قلمرو پرداخت برای برنده شدن، به گفته EA وجود ندارد). نسخه دسترسی زودهنگام نیز البته رایگان خواهد بود.
ترسناکترین بخش Silent Hill f ممکن است آگاهی آن از سلامت روان باشد
این یکی را در کنار Resident Evil Requiem و Pragmata در لیست جامع AAA من از بازیهایی که بیشتر منتظرشان هستم پیدا خواهید کرد، و پیشنمایش رئیس دفتر Engadget UK، مت اسمیت، از Gamescom فقط باعث میشود که من بیشتر به آن علاقهمند شوم. Silent Hill f در یک روستای دورافتاده در ژاپن دهه 1960 جریان دارد و ستاره آن یک دانشآموز دختر به نام هیناکو است. در اینجا کمی از برداشت مت پس از یک نسخه نمایشی دو ساعته وجود دارد که شامل رویارویی با مترسک و حملات عروسکی بود:
Silent Hill f قرار است در 25 سپتامبر 2025 در PS5، PC و Xbox Series X/S منتشر شود.
بزرگترین بهروزرسانی ورزشگاه OVERWATCH 2 تا کنون!
یادتان هست که گفتم دوست دارم FPSهای آشنا بازی کنم؟ Overwatch 2 نوعی استراحتم است. با فصل 18، Blizzard نحوه نمایش پیشرفت قهرمان را تغییر میدهد و حاشیههای کدگذاری شده با رنگ و کارتهای قهرمان برتر را به فرآیند انتخاب شخصیت اضافه میکند. هدف این است که مشخص شود که چقدر در هر شخصیت خاص مهارت دارید و همچنین این اطلاعات را با هم تیمیها و دشمنان به گونهای به اشتراک بگذارید که مانع از ترول کردن در مرحله ممنوعیت نشود. یادداشتهای توسعه دهنده پیشرفت 2.0 در صورت علاقه در اینجا وجود دارد. فصل 18 همچنین پشتیبانی از صفحه کلید و ماوس را برای کنسولها به ارمغان میآورد، اما آن دسته از بازیکنان به گروه تطبیق PC پرتاب میشوند و قهرمان پشتیبان خم کننده آب، Wuyang را معرفی میکند.
فصل 18 Overwatch 2 امروز، 26 اوت، به طور زنده پخش شد. همکار و همبازی Overwatch 2 من، کریس هولت، دو خطای کپیرایت بزرگ را در صفحه خوش آمدگویی فصل جدید مشاهده کرد که برای آیندگان در زیر ثبت شده است:
پیت پارسونز، رئیس دیرینه Bungie از این شرکت جدا میشود
رهبر دیرینه Bungie استودیو را ترک کرده است و جامعه Destiny نمیتواند از این بابت خوشحالتر باشد. پیت پارسونز به دلیل وضعیت راکد تیرانداز این شرکت (و اندازه مجموعه اتومبیلهایش) انتقادات زیادی را تحمل کرده است، اما به احتمال زیاد کل ماجرای سرقت هنری، راهاندازی ناموفق و تأخیر نامحدود Marathon منجر به خروج او شده است. مدیرعامل جدید جاستین ترومن، که در یک مقطع Destiny 2 را اداره میکرد و اخیراً "رئیس توسعه" این شرکت بود، کار سختی برای جلب مجدد طرفداران در پیش دارد.
