واتس‌اپ جدیدترین پلتفرمی است که دستیار نوشتن مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می‌دهد

واتس‌اپ به تازگی یک دستیار نوشتن مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی کرده است، در صورتی که برای نوشتن یک متن یا هر چیز دیگری به کمک نیاز داشته باشید. این هوش مصنوعی پیشنهاداتی را در سبک‌های مختلف، مانند حرفه‌ای، خنده‌دار یا حمایتی ارائه می‌دهد. پس از تولید، کاربر می‌تواند در صورت نیاز به ویرایش پیام ادامه دهد.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که به دنبال آیکون مداد جدید در یک مکالمه 1:1 یا یک چت گروهی بگردید. بقیه کارها را هوش مصنوعی انجام خواهد داد. این قابلیت در حال حاضر در حال عرضه است، اما فقط به زبان انگلیسی و برای کاربران در ایالات متحده. این شرکت می‌گوید امیدوار است "آن را به زبان‌ها و کشورهای دیگر در اواخر سال جاری بیاورد."

سوال واضح در اینجا مربوط به حریم خصوصی است. پیام‌های واتس‌اپ به صورت سرتاسر رمزگذاری شده‌اند، اما پرسش‌های هوش مصنوعی معمولاً به یک مرکز داده ابری در جایی ارسال می‌شوند. خوشبختانه، این شرکت این ویژگی را بر اساس فناوری پردازش خصوصی موجود متا ساخته است.

این به کاربران اجازه می‌دهد تا از هوش مصنوعی متا استفاده کنند بدون اینکه شخص دیگری پیام یا بازنویسی‌های پیشنهادی را بخواند. این عملکرد مشابه رایانش ابری خصوصی اپل است که با هوش مصنوعی نیز یکپارچه می‌شود بدون ارسال تمام داده‌ها به ابر. متا می‌گوید این فناوری "وعده اصلی حریم خصوصی واتس‌اپ را حفظ می‌کند و اطمینان می‌دهد که هیچ‌کس به جز شما و افرادی که با آنها صحبت می‌کنید نمی‌توانند به پیام‌های شخصی شما دسترسی داشته باشند یا آنها را به اشتراک بگذارند."

با کنار رفتن موضوع حریم خصوصی، این خودِ این ویژگی است که باقی می‌ماند. تقریباً هر پلتفرمی در حال حاضر نوعی دستیار نوشتن هوش مصنوعی دارد، بنابراین مطمئن نیستیم چه چیزی این یکی را خاص می‌کند. همچنین، آیا حتی استفاده از این نوع چیزها در زمینه یک مکالمه متنی سریع رفت و برگشتی فایده‌ای دارد؟ من کاربرد آن را برای پروژه‌های نوشتاری طولانی می‌بینم، اما نه چندان در اینجا، اما شاید این فقط نظر من باشد.