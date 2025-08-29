Xbox Cloud Gaming اکنون در سطوح ارزان‌تر Game Pass قابل بازی است

اکنون امتحان کردن Xbox Cloud Gaming کمی ارزان‌تر است. قبلاً این قابلیت به سطح Game Pass Ultimate محدود بود، اما اکنون برای مشترکین Core و Standard باز است. Xbox Cloud Gaming هنوز در مرحله بتا است، بنابراین باید به عنوان یک Xbox Insider (به صورت رایگان) ثبت‌نام کنید.

مشترکین Game Pass Core و Standard می‌توانند بازی‌های قابل پخش ابری را از دو دسته استریم کنند. این شامل بازی‌های پشتیبانی شده در اشتراک آن‌ها یا بازی‌های انتخابی فعال شده با ابر که مالک آن هستند می‌شود. بزرگترین مزیت Cloud Gaming این است که روی طیف وسیعی از دستگاه‌ها پشتیبانی می‌شود. علاوه بر کنسول‌های Xbox و رایانه‌های شخصی، در موبایل، تلویزیون‌های هوشمند، دستگاه‌های Amazon Fire TV، هدست‌های Meta Quest و هر چیز دیگری با مرورگر وب نیز در دسترس است.

Microsoft

این اقدام، آخرین مدرک از تغییر استراتژی مایکروسافت به یک استراتژی بازی دستگاه-آزادتر است. اکنون بیشتر در مورد فروش اشتراک‌های Game Pass است تا مبارزه با یک نبرد سخت‌افزاری شکست‌خورده با سونی. و مایکروسافت، بازی ابری را به عنوان یک نقش محوری در این مسیر می‌بیند. در سال گذشته، قابلیت استریم بازی‌های Xbox که قبلاً مالک آن بودید را ارائه کرد. در ماه جولای، آن را برای شامل کردن بازی‌های رایانه‌ی شخصی گسترش داد و بازی‌های اخیراً پخش‌شده‌تان را در سراسر دستگاه‌ها دنبال کرد.

این شرکت همچنین فرصتی در کنسول‌های دستی با مشارکت خود با ASUS می‌بیند. ROG Xbox Ally و Ally X قرار است در ۱۶ اکتبر عرضه شوند، اگرچه قیمت‌گذاری آن‌ها هنوز مشخص نیست.