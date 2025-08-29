بازی Judas اثر کن لوین، سازنده BioShock، همچنان وجود دارد و اکنون دارای تصویر اصلی است

Judas را به خاطر دارید؟ نه، نه شخصیت کتاب مقدس و نه پاپ لیدی گاگا، این Judas پروژه‌ای از Ghost Story Games است. اگر یادتان نیست، این همان بازی است که گزارش شده بود قبل از اینکه حتی اعلام شود در "جهنم توسعه" بوده است. این تیم، به رهبری کن لوین، خالق BioShock، پس از انتشار تریلر معرفی، برای چند سال کاملاً ساکت بود، اما امروز نگاهی اجمالی به برخی از تصاویر اصلی و مکانیک‌های بازی انداخت.

تبار BioShock از معدود تصاویر بصری که تاکنون دیده‌ایم، واضح است، اما به جای یک دودویی خطی که در آن NPCها و اقدامات خوب در مقابل بد هستند، Judas هدفش این است که قطب‌نمای اخلاقی را محکم‌تر در دستان بازیکن قرار دهد. سه شخصیت اصلی وجود دارد که در devlog امروز با عنوان Big 3 شناخته می‌شوند، که بر اساس کارهایی که در بازی انجام می‌دهید، به سمت بازیکن جذب می‌شوند. اگر یکی از NPCهای اصلی برای مدت طولانی نادیده گرفته شود، به شخصیت شرور بازی تبدیل می‌شود. این مجموعه‌های جدیدی از قدرت‌ها و توانایی‌ها را برای آن‌ها باز می‌کند که می‌تواند بر گزینه‌های گیم‌پلی شما نیز تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال، ایستگاه‌های Rent-A-Deputy وجود دارد که در آن بازیکن می‌تواند به طور موقت به یک متحد عجیب و غریب دسترسی پیدا کند تا در مبارزات به آن‌ها کمک کند. با این حال، اگر تام، شخصیت کلانتر قدیمی را بیگانه کرده‌اید، Rent-A-Deputies به جای آن به شما حمله می‌کنند.

به نظر می‌رسد تأکید در اینجا بر ایجاد رابطه با Big 3 است، و به نظر می‌رسد که در نقطه‌ای باید تصمیم بگیرید که کدام یک دشمن واقعی شما خواهد بود. جای تعجب نیست که تیم هنوز هیچ تاریخ انتشار برای به اشتراک گذاشتن ندارد. شاید در چند سال دیگر…