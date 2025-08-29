مایکروسافت کوپایلت اکنون یک حباب سخنگو روی تلویزیون‌های سامسونگ است

Copilot، دستیار هوش مصنوعی مایکروسافت که در ویندوز و مایکروسافت 365 ادغام شده است، در حال ورود به اتاق نشیمن شما است. این شرکت اعلام کرد که تلویزیون‌های منتخب سامسونگ اکنون می‌توانند از طریق چت صوتی به Copilot دسترسی داشته باشند تا سؤال بپرسند و توصیه‌هایی دریافت کنند، در حالی که دستیار هوش مصنوعی روی صفحه نمایش شما به عنوان یک حباب سخنگو نشان داده می‌شود.

بر اساس نمونه‌های مایکروسافت، Copilot می‌تواند خلاصه‌ای از نمایش‌ها ارائه دهد، پیشنهادهایی برای فیلم ارائه دهد و به سوالات اطلاعات عمومی پاسخ دهد. همچنین می‌تواند فراتر از پاسخ‌های صوتی (که ظاهراً با حرکات متحرک دهان حباب هماهنگ هستند) برود و شامل کمک‌های بصری، مانند کارت با خلاصه فیلم و امتیاز Rotten Tomatoes باشد. برای استفاده از Copilot در تلویزیون خود نیازی به داشتن حساب مایکروسافت ندارید، اما مایکروسافت می‌گوید اگر این کار را انجام دهید، شخصی‌سازی‌های اضافی و توانایی هوش مصنوعی برای ارجاع به چت‌های گذشته را ارائه می‌دهد.

ظاهر حبابی شده Copilot بخشی از طراحی مجدد بزرگتری است که مایکروسافت در سال 2024 معرفی کرد و رابط چت‌بات را شخصی‌تر و کاربرپسندتر کرد. مایکروسافت علاوه بر اینکه یک ابزار بهره‌وری است، علاقه مند است Copilot را به عنوان یک "همراه" با یک نمایش بصری قرار دهد که می‌توانید آن را سفارشی کنید. بخش سفارشی‌سازی بزرگتر هنوز در دسترس نیست، اما قرار دادن Copilot در یک محیط غیررسمی مانند اتاق نشیمن شما با این هدف کلی مطابقت دارد. همچنین اعلام شد که ادغام Copilot بخشی از مجموعه تلویزیون‌های LG در سال 2025 است. در تلویزیون‌های جدید سامسونگ، Copilot به مجموعه‌ای از ویژگی‌های هوش مصنوعی توسعه‌یافته توسط سامسونگ برای ترجمه خودکار زیرنویس‌ها و شناسایی افراد و محصولات روی صفحه می‌پیوندد.

مایکروسافت می‌گوید: Copilot در بازارهای منتخب در نسخه‌های 2025 "Micro RGB، Neo QLED، OLED، The Frame Pro، The Frame، و همچنین مانیتورهای هوشمند M7، M8 و M9" سامسونگ در دسترس است. می‌توانید با کلیک کردن روی نماد آن در تب Apps یا با استفاده از دستور صوتی، Copilot را اجرا کنید. پس از بارگیری برنامه، می‌توانید با فشار دادن دکمه میکروفون روی ریموت سامسونگ خود با دستیار صحبت کنید.