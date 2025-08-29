Crystal Dynamics اخراج‌ها را اعلام کرد، اما می‌گوید Tomb Raider تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت

Crystal Dynamics، استودیوی سازنده بازی‌های Tomb Raider اخیر، امروز تعدادی نامشخص از اخراج‌ها را اعلام کرد. این توسعه‌دهنده بازی در یک پست در لینکدین، اندازه این تعدیل نیرو را مبهم نگه داشت و فقط اظهار داشت که "تعدادی از همکاران با استعداد ما" تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. این شرکت با تکرار یک عبارت بسیار آشنا، "شرایط تجاری در حال تحول" را دلیل اخراج‌ها عنوان کرد.

"این تصمیم به آسانی گرفته نشد،" این پست می‌گوید. "با این حال، این امر برای اطمینان از سلامت بلندمدت استودیو و اولویت‌های خلاقانه اصلی ما در یک بازار دائماً در حال تغییر ضروری بود."

Crystal Dynamics در یک دوره خرید گسترده در سال 2022 توسط گروه Embracer خریداری شد. Embracer همچنان مالک استودیو است، اما مجبور شد اخراج های خودش را در سال 2023 انجام دهد که به دنبال آن یک سازماندهی مجدد در سال گذشته صورت گرفت. Crystal Dynamics همچنان در حال کار بر روی یک بازی جدید Tomb Raider است، که شرکت گفت تحت تأثیر اخراج‌ها قرار نخواهد گرفت. با این حال، از این استودیو خواسته شده بود تا به The Initiative در بازسازی Perfect Dark کمک کند. این پروژه لغو شد و The Initiative در یک موج جداگانه از کاهش‌های گسترده در مایکروسافت در اوایل سال جاری تعطیل شد. مشخص نیست که آیا این لغو دلیلی برای تعدیل نیروهای امروز بوده است یا خیر.