تمرکز اصلی این افشاگری‌ها بر روی گلکسی S25 FE بوده است. به‌تازگی، وب‌سایت «اندروید هدلاینز» رندرهای کاملی از این دستگاه منتشر کرده که طراحی نهایی آن را از تمام زوایا نشان می‌دهد. این تصاویر تایید می‌کنند که زبان طراحی کلی دستگاه با نسل‌های قبلی خود هماهنگ است. علاوه بر این، چهار رنگ اصلی این گوشی نیز فاش شده است که شامل Navy، Jetblack، White و Icyblue می‌شود و گزینه‌های متنوعی را پیش روی خریداران قرار می‌دهد. این اطلاعات جدید، شایعات قبلی در مورد مشخصات فنی دستگاه را تکمیل می‌کند. بر اساس گزارش‌های پیشین، گلکسی S25 FE از یک نمایشگر بزرگ 6.7 اینچی از نوع AMOLED بهره خواهد برد که با نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربه‌ی کاربری بسیار روانی را به ارمغان می‌آورد. یکی از نقاط قوت این نمایشگر، حداکثر روشنایی 2,600 نیت است که کار با گوشی در زیر نور مستقیم خورشید را آسان می‌کند.

در بخش سخت‌افزاری نیز انتظار می‌رود این گوشی به 8 گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز شود و در دو نسخه با حافظه‌ی داخلی 128 و 256 گیگابایت عرضه گردد. اطلاعات مربوط به قیمت‌گذاری نیز چندی پیش فاش شد و بر اساس آن، مدل پایه با ظرفیت 128 گیگابایت قیمتی معادل 649.99 دلار خواهد داشت، در حالی که نسخه‌ی 256 گیگابایتی با قیمت 709.99 دلار به فروش خواهد رسید. با توجه به این حجم از اطلاعات، به نظر می‌رسد رویداد 4 سپتامبر سامسونگ بیشتر به منظور تایید رسمی این مشخصات و اعلام زمان دقیق عرضه‌ی جهانی این محصولات برگزار شود.

