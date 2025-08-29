هواوی طراحی گوشی سه‌تکه جدید خود را فاش کرد

انتظار می‌رود قلب تپنده‌ی میت XTs، تراشه‌ی جدید Kirin 9020 باشد. این پردازنده‌ی هشت هسته‌ای از یک ساختار کلاستر سه‌گانه بهره می‌برد که شامل یک هسته‌ی قدرتمند Taishan با فرکانس 2.5 گیگاهرتز برای پردازش‌های سنگین، سه هسته‌ی میانی با فرکانس 2.15 گیگاهرتز برای وظایف روزمره و چهار هسته‌ی کم‌مصرف با فرکانس 1.6 گیگاهرتز برای بهینه‌سازی مصرف باتری است. وظایف گرافیکی نیز توسط پردازنده‌ی Maleoon 920 با فرکانس کاری 840 مگاهرتز انجام می‌شود. این مشخصات در کنار 16 گیگابایت حافظه‌ی رم و گزینه‌های ذخیره‌سازی از 256 گیگابایت تا یک ترابایت، عملکردی روان و قدرتمند را تضمین می‌کند. علاوه بر این، پشتیبانی از ارتباطات ماهواره‌ای نیز برای این گوشی تایید شده است.

در بخش عکاسی، میت XTs به یک ماژول دوربین هشت‌ضلعی مجهز شده که طراحی آن از نسل قبل به ارث رسیده است. این ماژول چهار دوربین را در خود جای داده است: سنسور اصلی، لنز فوق عریض، دوربین تله‌فوتو با مکانیزم پریسکوپی و یک دوربین چهارم منحصربه‌فرد با نام «Red Maple Primary Color». این حسگر که در واقع یک سنسور چندطیفی است، برای اولین بار در سری میت 70 معرفی شد و وظیفه‌ی آن تحلیل دقیق نور محیط برای بازتولید رنگ‌های طبیعی و واقعی در عکس‌ها است. این ویژگی می‌تواند تجربه‌ی عکاسی با موبایل را به سطح جدیدی ارتقا دهد. فرآیند پیش‌خرید میت XTs از امروز در چین آغاز شده و علاقه‌مندان می‌توانند این دستگاه نوآورانه را پیش از عرضه‌ی عمومی آن رزرو کنند.

