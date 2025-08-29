هواوی در بازار ساعت‌های هوشمند اپل را پشت سر گذاشت

موفقیت هواوی بر پایه‌ی استراتژی ارائه‌ی طیف گسترده‌ای از محصولات با قیمت‌های متنوع بین 100 تا 400 دلار و همچنین یکپارچگی عمیق‌تر با اکوسیستم گوشی‌های هوشمند و اینترنت اشیاء این شرکت بنا شده است. به طوری که هر کاربر می‌تواند متناسب با نیاز خود به دنبال بهترین ساعت هوشمند هواوی بگردد. بیش از 75 درصد از فروش این شرکت در چین به ثبت رسیده است، هرچند گسترش فعالیت‌ها در مناطق اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا-اقیانوسیه نیز در این رشد بی‌تاثیر نبوده است. در مقابل، فروش اپل در سه‌ماهه‌ی دوم با افتی 3 درصدی مواجه شد که هفتمین فصل پیاپی کاهش فروش برای این شرکت به شمار می‌رود. با این وجود، اپل همچنان با تکیه بر قابلیت‌های دقیق پایش سلامت و پایگاه کاربری وفادار iOS، رهبری بخش پریمیوم بازار را در اختیار دارد.

دیگر بازیگران این بازار نیز شاهد تحولاتی بوده‌اند. شیائومی به لطف مدل‌های اقتصادی خود رشد 38 درصدی را تجربه کرد و شرکت imoo، سازنده‌ی ساعت‌های هوشمند کودکان، با رشد 21 درصدی، جایگاه خود را در این بخش مستحکم‌تر کرد. سامسونگ نیز مشابه اپل با افت 3 درصدی روبرو شد، زیرا سری گلکسی واچ 7 نتوانست با روند رشد کلی بازار همگام شود. تحلیلگران کانترپوینت پیش‌بینی می‌کنند که فروش کلی ساعت‌های هوشمند در سال 2025 حدود 3 درصد افزایش یابد که اشتیاق بازار چین به دستگاه‌های چندمنظوره با قابلیت‌های سلامتی، پرداخت و ناوبری، اصلی‌ترین محرک آن خواهد بود.

منبع: Gizmochina

