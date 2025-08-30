تخفیف 150 دلاری آیپد ایر M3 اپل به مناسبت روز کارگر

فصل بازگشت به مدرسه زمان خوبی برای صرفه جویی در هزینه های مربوط به فناوری است، چه در حال بازگشت به محوطه دانشگاه باشید یا خیر. در حالی که برخی از تخفیف ها مخصوص دانشجویان هستند، برخی دیگر برای همه در دسترس هستند. یکی از بهترین ها در حال حاضر برای آیپد ایر مجهز به M3 اپل است که تا حدودی تبلتی با اندازه مناسب است - گزینه ای عالی برای تقریباً همه. هم اکنون می توانید آن را با 150 دلار تخفیف در آمازون تهیه کنید.

این تخفیف برای هر پیکربندی از نسخه های 11 اینچی و 13 اینچی جدیدترین آیپد ایر اعمال می شود. بنابراین، مدل 11 اینچی از 449 دلار شروع می شود، در حالی که مدل 13 اینچی به 649 دلار کاهش یافته است. همین معاملات را می توان در بست بای و تارگت نیز یافت، اگر ترجیح می دهید از جایی غیر از آمازون خرید کنید. این پایین ترین قیمت در طول تاریخ است و 30 دلار از معامله ای که در پرایم دی مشاهده کردیم بهتر است.

آیپد ایر M3 بیشتر یک بروزرسانی تکراری است تا یک بازسازی بزرگ، اما افزایش مشخصات به این معنی است که قبل از اینکه عملکرد تبلت به یک مشکل تبدیل شود، مدت زیادی دوام خواهد آورد. این آیپد در جایگاه "بهترین برای اکثر" در راهنمای خرید آیپد ما قرار دارد و این قیاس اندازه مناسب را تقویت می کند. تراشه M3 نکته اصلی در اینجا است، با امتیازات Geekbench 6 که نشان می دهد حدود 16 درصد قدرتمندتر از آیپد ایر M2 است که خود نیز چیزی کم ندارد.

فراتر از تراشه، دارای صفحه نمایش و بلندگوهای بهتری نسبت به مدل پایه و پشتیبانی گسترده تری از لوازم جانبی دارد. همچنین می توانید صفحه نمایش 13 اینچی را انتخاب کنید که برای هنرمندان یا هر کسی که آیپد را جایگزین مناسبی برای لپ تاپ می بیند، عالی است.

اگر یک نقطه ضعف آشکار برای آیپد ایر M3 وجود داشته باشد، این است که صفحه نمایش 120 هرتزی OLED خوب آیپد پرو را ندارد. این اصلاً تعجب آور نیست، زیرا اپل اغلب بر فناوری نمایشگر تمرکز می کند تا دستگاه های Pro و غیر Pro خود را متمایز کند، اما احتمالاً زمان آن رسیده است که نرخ تازه سازی در آیپد میانه حداقل به ProMotion ارتقا یابد. Face ID نیز مدت هاست که ضروری است. اگر می توانید با این معایب کنار بیایید، آیپد ایر یک گزینه عالی است، به ویژه با این قیمت.

اگر فکر می کنید Air برای نیازهای شما بیش از حد است، آیپد A16، تبلت سطح پایه اپل، در حال حاضر به 299 دلار کاهش یافته است. در طول Prime Day در ماه جولای کمی ارزان تر بود، اما اگر به دنبال خرید یک آیپد جدیدتر با قیمت کمتر هستید، این تخفیف هنوز ارزش در نظر گرفتن را دارد.

