میکروفون کوچکتر Mic 3 DJI می تواند همزمان از چهار سوژه ضبط کند

تیم مهندسی پرکار DJI دوباره با ساخت سیستم میکروفون بی سیم سوم این شرکت در کمتر از دو سال، مشغول است. پرچمدار جدید DJI Mic 3 تغییر عمده ای در طراحی نسبت به Mic 2 به علاوه بهبودهای متعدد در زمینه هایی مانند کیفیت صدا، کاهش نویز و تعداد سوژه هایی که می توانید به طور همزمان ضبط کنید دارد - اگرچه یک تنزل نسبت به مدل قبلی وجود دارد. من بیش از یک هفته است که یکی را در اختیار داشته ام، بنابراین برخی از برداشت ها را نیز ارائه خواهم کرد.

قابل توجه ترین تغییر در Mic 3 اندازه کوچکتر فرستنده و وزن سبکتر آن است. وزن آن تنها 16 گرم (0.58 اونس) در مقایسه با 28 گرم (0.99 اونس) برای Mic 2 است، اگرچه بزرگتر و سنگین تر از فرستنده Mic Mini (10 گرم) است. DJI همچنین گزینه های نصب فرستنده را بهبود بخشیده و یک گیره چرخان همراه با گزینه مغناطیسی معرفی کرده است. حتی پنج رنگ برای بادگیر وجود دارد تا بهتر با لباس سوژه شما مطابقت داشته باشد.

اندازه کوچکتر و گیره چرخان باعث می شود Mic 3 محتاطانه تر باشد و به راحتی به هر پیراهن یا کلاه متصل شود. با این حال، هنوز یک لوگوی بزرگ "DJI" در هر دو طرف فرستنده وجود دارد که زشت به نظر می رسد اما تصور می کنم تبلیغات رایگان برای شرکت است.

استیو دنت برای انگجت

محفظه شارژ یک گیرنده و دو فرستنده را در خود جای می دهد و برخلاف مدل قبلی، اکنون به شما امکان می دهد فرستنده را با پایه مغناطیسی و بادگیر متصل کنید. فرستنده های کاملاً شارژ شده می توانند حدود هشت ساعت کار کنند و گیرنده می تواند 10 ساعت کار کند. با این حال، این محفظه قدرت کافی برای شارژ هر سه دستگاه را 2.4 بار برای حدود 28 ساعت استفاده طولانی فراهم می کند. این ویژگی Mic 3 را برای عکسبرداری های ماراتن مفید می کند و کلید موفقیت DJI Mic اصلی بود، اگرچه رقبایی مانند Sennheiser نیز به این موضوع پی برده اند و محفظه های مشابهی را معرفی کرده اند.

Mic 3 اکنون از حداکثر چهار فرستنده و هشت گیرنده به طور همزمان پشتیبانی می کند. این بدان معناست که می توانید چهار سوژه را به طور همزمان به حداکثر هشت گیرنده به طور همزمان برای عکسبرداری های چند دوربینه ضبط کنید (البته اگر کیت های اضافی را خریداری کنید). من نتوانستم این ویژگی را آزمایش کنم زیرا فقط یک کیت داشتم، اما اگر طبق تبلیغات کار کند، برای مشاغل بزرگ مفید خواهد بود.

برای ساده‌تر کردن همگام‌سازی و ردیف کردن همه آن صدا و تصویر، Mic 3 اکنون ضبط زمان‌کد با دقت بالا را ارائه می‌کند که در حین ضبط داخلی تعبیه شده است. من این ویژگی را با دو دوربین آزمایش کردم، و هنگامی که فهمیدم چگونه شات ها را در DaVinci Resolve تراز کنم، ثابت شد که در زمان پس از تولید صرفه جویی می کند.

DJI

گیرنده همچنین می تواند برای دوربین ها و نرم افزارهای منتخب سونی روی حالت چهارصدایی تنظیم شود و امکان خروجی مستقل چهار کانال به طور همزمان به یک دوربین را فراهم می کند. DJI وعده برد 400 متری (حدود 1300 فوت) و مقاومت قوی در برابر تداخل از طریق پرش خودکار فرکانس بین باندهای 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز را می دهد.

بهبودهای اساسی در کیفیت صدا نیز وجود دارد. این اولین میکروفون DJI با دو حالت کنترل بهره تطبیقی است. برای محیط های پر سر و صدای بیرونی مانند رویدادهای ورزشی، حالت خودکار اوج های ناگهانی صدا را برای جلوگیری از کلیپ شدن سرکوب می کند. در همین حال، حالت پویا بهره را در حین حرکت در پاسخ به تغییرات صدا تنظیم می کند تا از بلندی صدای ثابت در تنظیمات آرام تری مانند استودیوها اطمینان حاصل شود.

من این ویژگی را در پاریس در یک استودیوی نسبتاً آرام و در خارج با ترافیک و سایر صداهای شهر آزمایش کردم. تنظیمات خودکار کار خوبی در سرکوب آن صداهای ناخواسته بدون تأثیر قابل توجهی بر کیفیت صدا انجام داد. و حالت پویا سطوح صحبت من را ثابت نگه داشت، حتی زمانی که در پایان جملات متوقف شدم، باز هم بدون تأثیر بر رنگ صدا یا وضوح آن.

DJI

Mic 3 همچنین اولین میکروفون DJI با سه تنظیمات از پیش تعیین شده صدا (معمولی، غنی و روشن) برای رسیدگی به ویژگی های مختلف صدا (گام های متوسط، پایین و بالا) است. این ویژگی نیز همانطور که وعده داده شده بود عمل کرد. هنگامی که روی "معمولی" تنظیم شد، برای یکنواخت کردن صدایم نسبت به معمول به اکولایزر کمتری نیاز داشتم و به همان اندازه روی صدای زنانه با گام بالاتر نیز به خوبی کار می کرد.

حذف نویز فعال دو سطحی صداهای پس زمینه مانند تهویه مطبوع و نویز باد را کاهش می دهد. باز هم، این به طور موثر کار کرد، اگرچه مانند هر الگوریتم کاهش نویز، با کاهش مصنوعی برخی فرکانس ها بر کیفیت صدا تأثیر گذاشت. در نهایت، ویژگی صدای بدون افت به میکروفون اجازه می‌دهد تا صدای 48 کیلوهرتز 24 بیتی غیرفشرده را مستقیماً به گیرنده ارسال کند تا هرگونه مصنوع صوتی MPEG را از بین ببرد. این احتمالاً برای اکثر موارد استفاده بیش از حد است. در حالی که Mic 3 کیفیت صدای خوبی را ارائه می دهد، اما به یک میکروفون استودیویی اختصاصی با کیفیت بالا نزدیک نیست - بنابراین به سختی متوجه تفاوتی خواهید شد.

DJI همچنین ضبط داخلی دو فایلی 24 بیتی و 32 بیتی ممیز شناور را اضافه کرده است، که بالاترین کیفیت ممکن را بدون هیچگونه برش ثبت می کند. این به شما امکان می دهد دو فایل صدای 32 بیتی ممیز شناور را بدون تغییرات الگوریتمی، دو کانال صدای 24 بیتی را *با* تغییرات الگوریتمی یا یکی از هر کدام ضبط کنید. این یک پیشرفت نسبت به Mic 2 است که فقط یک فایل از صدای اصلی را به صورت داخلی در 32 بیتی ممیز شناور ضبط می کرد.

DJI

یک ویژگی کلیدی در Mic 3 DJI وجود دارد که ممکن است برای برخی از متخصصان صدا یک شروع کننده نباشد. برخلاف Mic 2، فرستنده فاقد پورت میکروفون 3.5 میلی متری برای لاو سیمی یا سایر میکروفون ها است. این بدان معناست که شما به میکروفون داخلی Mic 3 متکی هستید، و اگرچه صدای با کیفیتی ارائه می دهد، اما ممکن است برای برنامه هایی مانند پخش به اندازه کافی بالا نباشد.

در نهایت، Mic 3 با سیستم OsmoAudio DJI کار می کند، بنابراین بدون نیاز به گیرنده با Osmo 360، Osmo Action 5 Pro، Action 4 و Osmo Pocket جفت می شود. من آن را با Osmo 360 و Action 5 Pro آزمایش کردم و بدون هیچ مشکلی متصل شد. برای سایر دستگاه‌ها، می‌توانید آن را از طریق پورت 3.5 میلی‌متری TRS، مانیتورینگ TRRS و پورت USB-C یا به تلفن‌های هوشمند از طریق بلوتوث یا USB-C با استفاده از آداپتور موجود متصل کنید.

Mic 3 DJI اکنون در بیشتر مناطق به فروش می رسد و قیمت آن 329 دلار در یک کیت با یک جعبه شارژ به علاوه دو فرستنده و یک گیرنده یا 219 دلار با یک فرستنده و گیرنده است.

به روز رسانی، 28 اوت 2025، 9:45 صبح به وقت ET: این داستان با پیوندهای فروش ایالات متحده به روز شد. DJI در ابتدا گفت که Mic 3 هنوز در ایالات متحده در دسترس نیست، اما این شرکت مسیر خود را تغییر داد و محصول جدید را می توان از DJI یا آمازون خریداری کرد.