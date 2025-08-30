گوشی تاشوی Magic V5 آنر تقریبا بیش از حد باریک به نظر می‌رسد

به محض اینکه Magic V5 آنر را برداشتم، کمی نگران دوام آن شدم. نسل چهارم گوشی تاشوی اندرویدی آنر ممکن است به طور چشمگیری از نسل قبلی خود باریک‌تر نباشد، اما قطعا به نظر می‌رسد. بله، این گوشی با مواد درجه هوافضا ساخته شده تا علی‌رغم ظرافتش، محکم باشد، اما همچنین اولین گوشی تاشویی است که من اصرار دارم برای آن یک قاب بخرم، زیرا به خدا قسم، خیلی باریک است.

اگر به خاطر داشته باشید، آخرین گوشی در این سری Magic V3 بود و نه، شما به خواب نرفته‌اید و یک سال را از دست نداده‌اید. عدد چهار می‌تواند در فرهنگ چینی نشان‌دهنده بدشانسی باشد زیرا شکل کانتونی آن (sei) تقریبا مشابه کلمه مرگ (séi) به نظر می‌رسد. در نتیجه، ما از یک شماره مدل صرف نظر کرده‌ایم.

V5 آنقدر ظریف است که به سختی تاثیری روی جیب شلوار شما خواهد گذاشت، اندازه آن در حالت تاشده 8.8 میلی‌متر و در حالت باز 4.1 میلی‌متر است. این تفاوت زیادی با 9.2 میلی‌متر / 4.35 میلی‌متر V3 ندارد، اما قطعا به نظر می‌رسد که یک خط قرمز عبور داده شده است. شایان ذکر است که آنر در اینجا با یک چشم بسته تکالیف خود را تصحیح می‌کند، زیرا تنها با V5 سفید می‌تواند به این ضخامت برسد. سایر رنگ‌ها (مشکی، قرمز و طلایی) در 9 میلی‌متر / 4.2 میلی‌متر قرار می‌گیرند که تقریبا مشابه Z Fold 7 سامسونگ است.

عکس از دنیل کوپر برای Engadget

طبیعتا، یک گوشی تاشوی ممتاز سزاوار قطعات داخلی ممتاز است و V5 مجهز به Snapdragon 8 Elite با 16 گیگابایت رم و 512 گیگابایت حافظه است. یک باتری کربن سیلیکونی 5820 میلی آمپر ساعتی وجود دارد که، وقتی با ابزارهای معمول مدیریت انرژی هوش مصنوعی شرکت جفت شود، نوید تقریبا 50 ساعت عمر با یک بار شارژ را می‌دهد. من در مورد این ادعا اظهار نظر نمی کنم، اما می توانم بگویم این سریعترین و سریعترین گوشی تاشوی آنر است که چشمان و دستانم به آن خورده است. هنگام تعویض نمایشگرها هیچ تاخیر یا درنگی وجود ندارد و همه چیز به نظر می رسد که ثانیه ها قبل از اینکه حتی بخواهید آماده شده است.

اما به همان شکلی که هیچ گوشی هوشمند مدرن یک انحراف چشمگیر از آنچه قبلا وجود داشته نیست، بقیه داستان در اینجا اصلاحات جزئی هستند. Magic V5 دارای همان صفحه نمایش 6.43 اینچی کاور مانند V3 است و صفحه نمایش اصلی تنها کمی بزرگتر شده است، از 7.92 اینچ به 7.95 اینچ. تنها تغییر مفید پشتیبانی از قلم MagicPen آنر در هر دو صفحه نمایش است، اما اندازه آن مشابه Apple Pencil است، بنابراین باید مکانی برای نگهداری آن پیدا کنید.

عکس از دنیل کوپر برای Engadget

داستان مشابهی از تغییرات متوسط در قسمت تصویربرداری وجود دارد، زیرا V5 مجهز به یک دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی f/1.6 با OIS است. این دوربین با یک تله فوتو پریسکوپ 64 مگاپیکسلی f/2.5 (همچنین با OIS) و یک فوق عریض 50 مگاپیکسلی f/2.0 جفت شده است. به طور کلی، این یک پیشرفت نسبت به مدل قبلی است، اما هر دو دوربین سلفی (در صفحه نمایش کاور و اصلی) همان دوربین 20 مگاپیکسلی موجود در V3 هستند. البته، عملکرد با ویژگی‌های معمول هوش مصنوعی که ممکن است مفید یا غیرمفید باشند، تقویت می‌شود.

آنر قیمت اروپایی V5 را اعلام کرده است، که هزینه آن 1999 یورو (حدود 2317 دلار) در اتحادیه اروپا و 1699 پوند (حدود 2283 دلار) در بریتانیا است. این آن را در همان محدوده Z Fold 7 قرار می‌دهد، اگرچه این روزها معاملات و تخفیف‌های زیادی وجود دارد که اگر به دنبال آن باشید، همیشه می‌توانید در پول خود صرفه‌جویی کنید. من هنوز مطمئن نیستم که آیا آنر با تهاجمی‌تر عمل نکردن و ارزانتر نفروختن نسبت به رقبای خود، به خود کم لطفی نمی‌کند، اما باید احساس کند که می‌تواند با سامسونگ و امثال آن در یک زمین بازی برابر رقابت کند و برنده شود.