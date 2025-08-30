اپل برنامه تورنت را از یک فروشگاه شخص ثالث در اتحادیه اروپا حذف کرد

همانطور که اولین بار توسط TorrentFreak گزارش شد، اپل از دانلود برنامه iTorrent روی آیفون ها در اتحادیه اروپا جلوگیری می کند. برنامه دانیل "XITRIX" Vinogradov یک کلاینت BitTorrent محبوب بود که از AltStore PAL در دسترس بود، که یکی از محبوب ترین فروشگاه های برنامه شخص ثالث iOS در خارج از کشور است. این شرکت توانایی توسعه دهنده برنامه را برای توزیع برنامه ها در چنین بازارهای شخص ثالث لغو کرد. در حالی که اپل از نظر تاریخی کلاینت های تورنت را از دستگاه های iOS در ایالات متحده منع کرده است، قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که سال گذشته به اجرا درآمد، از اپل می خواهد که به برنامه ها از فروشگاه های شخص ثالث اجازه دهد تا توسط کاربران نصب شوند.

بر اساس گزارش TorrentFreak، انگیزه لغو حقوق توزیع جایگزین XITRIX هنوز مشخص نیست. ناشر مستقیماً با TorrentFreak صحبت کرد و گفت که اپل هرگز در این مورد با او تماس نگرفته است. Vinogradov به TorrentFreak گفت: "هنوز نمی دانم این تقصیر من بود یا اپل، و پاسخ های آنها منطقی نیست." اپل با یک پیام عمومی در مورد مشکلات فروشگاه برنامه به Vinogradov پاسخ داده است.

شین گیل، یکی از بنیانگذاران AltStore PAL، به TorrentFreak گفت که درخواست این شرکت برای اطلاعات از اپل منجر به توضیح توجیه خود برای حذف نشده است. گیل گفت: "من می توانم تأیید کنم که ما در مورد این موضوع با اپل در ارتباط هستیم. ما به آنها گفتیم که چه مشکلی پیش آمده است، و آنها گفتند که در حال بررسی آن هستند، اما هنوز هیچ اطلاعات بیشتری به دست نیاورده ایم."