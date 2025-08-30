به زودی، مردم در بریتانیا میتوانند سریال به نام Trying را به صورت رایگان تماشا کنند (خب، جدا از هزینه مجوز تلویزیون). BBC حق پخش سه فصل اول این سریال را به دست آورده است. Beeb آن را در تلویزیون پخش میکند و از 8 سپتامبر آن را در iPlayer پخش میکند.
بر اساس گزارش ، این قرارداد شامل گزینهای برای BBC است تا فصلهای بیشتری از Trying را به دست آورد، که - اتفاقاً - توسط یک بازوی تجاری این شرکت تولید میشود. اپل اوایل سال جاری فصل پنجم را چراغ سبز نشان داد.
این اولین بار است که BBC یک سریال Apple TV+ را به دست میآورد، اما معاملاتی از این دست غیر معمول نیست. رقیب BBC، ITV، سریال Apple TV+ Suspicion را در اوایل سال جاری برای سرویس استریم ITVX خود به دست آورد. گفته میشود توزیعکننده فروش، Fifth Season، این معامله را انجام داده است. سال گذشته، Fifth Season در حال سایر برنامههای Apple TV+ مانند See, Roar و Servant بود.
موارد دیگری را دیدهایم که سرویسهای استریم و شرکتهای تولیدی پروژههای خود را به پلتفرمهای دیگر میبرند تا تماشاگران بیشتری را جذب کنند و درآمد بیشتری کسب کنند. چند سال پیش، Warner Bros. Discovery نمایشهایی از جمله Westworld را از (HBO) Max به نفع . BBC همچنین کرده است.