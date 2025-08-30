سریال کمدی Apple TV+ به نام Trying به BBC می‌آید

به زودی، مردم در بریتانیا می‌توانند سریال Apple TV+ به نام Trying را به صورت رایگان تماشا کنند (خب، جدا از هزینه مجوز تلویزیون). BBC حق پخش سه فصل اول این سریال را به دست آورده است. Beeb آن را در تلویزیون پخش می‌کند و از 8 سپتامبر آن را در iPlayer پخش می‌کند.

بر اساس گزارش Deadline ، این قرارداد شامل گزینه‌ای برای BBC است تا فصل‌های بیشتری از Trying را به دست آورد، که - اتفاقاً - توسط یک بازوی تجاری این شرکت تولید می‌شود. اپل اوایل سال جاری فصل پنجم را چراغ سبز نشان داد.

این اولین بار است که BBC یک سریال Apple TV+ را به دست می‌آورد، اما معاملاتی از این دست غیر معمول نیست. رقیب BBC، ITV، سریال scooped up Apple TV+ Suspicion را در اوایل سال جاری برای سرویس استریم ITVX خود به دست آورد. گفته می‌شود توزیع‌کننده فروش، Fifth Season، این معامله را انجام داده است. سال گذشته، Fifth Season در حال shopping around سایر برنامه‌های Apple TV+ مانند See, Roar و Servant بود.