بررسی هدفون‌های داخل گوشی Bose QuietComfort Ultra (نسل دوم): همچنان یک نیروگاه حذف نویز

Bose از جدیدترین هدفون‌های داخل گوشی خود در ژوئن خبر داد، اما QuietComfort Ultra Earbuds (نسل دوم) ($299) تا اوایل سپتامبر عرضه نخواهند شد. با این حال، امروز برای پیش‌سفارش در دسترس هستند و من چند هفته گذشته را صرف آزمایش تمام ویژگی‌های جدید کرده‌ام. این مدل یک بازسازی از هدفون‌های حذف نویز شرکت است که در سال 2023 در کنار برداشت خود از صدای فضایی عرضه کرد. در میان ارتقاها، Bose عملکرد حذف نویز فعال (ANC) را بهبود بخشیده، کیفیت تماس را افزایش داده و شارژ بی‌سیم را به قاب اضافه کرده است. دو سال بعد، QuietComfort Ultra همچنان بهترین گزینه برای کسانی است که در درجه اول نگران مسدود کردن حواس‌پرتی‌ها هستند و تغییرات Bose بهترین هدفون‌های داخل گوشی آن را حتی بهتر می‌کند.

چه چیزهایی در QuietComfort Ultra Earbuds (نسل دوم) جدید هستند؟

QC Ultra Earbuds جدید در حالت Quiet بهترین عملکرد را دارند. این گزینه Bose برای حذف کامل نویز بدون صدای فضایی (یا Immersive Audio، همانطور که شرکت آن را می‌نامد) است. در اینجا، شکی نیست که اینها همچنان بهترین هدفون‌های داخل گوشی حذف نویز موجود در حال حاضر هستند. نسخه نسل اول نیز همین کار را انجام داد، اما Bose یک قدم فراتر رفته تا تنظیمات ANC خود را برای این به‌روزرسانی بهبود بخشد.

به طور خاص، این شرکت الگوریتم فناوری ActiveSense خود را در حالت Aware (شفافیت) به‌روزرسانی کرده است. اکنون QC Ultra Earbuds تغییرات روان‌تری را در سطوح ANC برای مقابله با افزایش ناگهانی نویز محیط ارائه می‌دهند. این بدان معناست که مواردی مانند آژیرها دیگر نباید موسیقی یا پادکست شما را غرق کنند. متأسفانه، من نتوانستم ANC تطبیقی ​​بازسازی‌شده را با آژیرهای پلیس شبیه‌سازی‌شده از YouTube (بهترین گزینه در بن‌بست آرام من) فعال کنم، اما اگر متوجه هر گونه ناهنجاری در اینجا شوم، گزارش خواهم داد.

Bose همچنین کیفیت تماس را در QC Ultra Earbuds ارتقا داده است. این شرکت می‌گوید یک تنظیمات جدید مجهز به هوش مصنوعی، معروف به SpeechClarity، با «هشت میکروفون، ترکیب پویا و فیلترهای تطبیقی ​​هدفون» کار می‌کند تا روی صدای شما تمرکز کند. Bose توضیح می‌دهد که از فناوری تقویت صدا استفاده می‌کند که در اصل برای سمعک‌ها در اینجا توسعه داده شده است، که می‌تواند نویز پس‌زمینه مانند باد یا صدای هواپیمای یک دفتر را کاهش دهد. در طول آزمایش‌های من، سیستم اصلاح‌شده یک فن پر سر و صدا را خاموش کرد و آن را به طور کامل از ضبط‌های من حذف کرد. با این حال، به طور کلی کیفیت صدا آسیب می‌بیند زیرا وقتی تمام پردازش صدا شروع به کار کند، کمی استاتیک به نظر خواهید رسید.

خوشبختانه، دیگر نیازی به لوازم جانبی اضافی برای شارژ بی‌سیم در QC Ultra Earbuds ندارید. با مدل نسل اول، باید یک پوشش جداگانه می‌خریدید تا شارژ مجدد بدون کابل فعال شود. Bose اکنون همه اینها را در قاب برای مجموعه نسل دوم تعبیه کرده است، یک ارتقاء خوشایند که واقعاً باید از ابتدا در اینجا وجود داشته باشد. زمانی که QC Ultra Earbuds اصلی در سال 2023 عرضه شد، شارژ بی‌سیم مطمئناً از قبل یک هنجار بود.

چه چیزهایی همچنان در مورد QuietComfort Ultra Earbuds (نسل دوم) عالی هستند؟

بیلی استیل برای Engadget

همانطور که اشاره کردم، عملکرد کلی ANC در QC Ultra Earbuds بی‌نظیر باقی می‌ماند. اگر به دنبال مسدود کردن حواس‌پرتی‌ها هستید، این بهترین گزینه است که همچنان کیفیت صدای عالی را ارائه می‌دهد. Bose حتی بهتر از بیشتر رقبای خود، صدای انسان را حذف می‌کند، که می‌تواند برای بسیاری از رقبا یک چالش باشد.

کیفیت صدا در این هدفون‌های داخل گوشی تقریباً در بالای پشته باقی می‌ماند. به اندازه Noble Audio’s FoKus Rex5 یا Technics’ AZ100 جزئیات متوجه نخواهید شد، اما با این وجود وضوح عالی در اینجا وجود دارد. Bose می‌گوید تنظیمات برای بهبود پاسخ باس و فرکانس‌های بالای روان‌تر «کمی اصلاح شده» است. من متوجه شدم که آهنگ‌هایی با بیس عمیق، مانند «locked club» Deftones، در انتهای پایین واضح‌تر هستند. در همین حال، سازهای پیشرو در سه گانه در آهنگ هایی مانند "Green Haze" مایلز دیویس، واضح تر و تمیزتر از قبل صدا می دهند.

علیرغم اندازه بزرگتر، هدفون های امسال تناسبی متعادل و راحت را ارائه می دهند. Bose نوک گوش را برای QC Ultra Earbuds با محافظ جدید برای جلوگیری از تجمع موم تجدید کرد. کنترل‌های لمسی همچنان قابل اعتماد هستند و می‌توانید آنها را به طور کامل در این نسخه نسل دوم غیرفعال کنید.

چه چیزهایی در مورد QuietComfort Ultra Earbuds (نسل دوم) چندان خوب نیستند؟

بزرگترین گله‌ای که از بازسازی QuietComfort Ultra Earbuds دارم، عدم بهبود عمر باتری است. من ناامید شدم وقتی در ماه ژوئن این خبر را خواندم متوجه شدم که زمان کارکرد بهتر بخشی از ارتقاها نبود و هنوز هم از آن عبور نکرده ام. در این مدل، با روشن بودن ANC حداکثر تا شش ساعت استفاده خواهید کرد. مانند قبل، اگر با فعال بودن صدای فضایی Immersive Audio گوش دهید، این میزان به چهار ساعت کاهش می یابد. چند ساعت بیشتر خوب بود، به اندازه ای که QC Ultra Earbuds را برای یک روز کاری کامل در جای خود نگه دارید بدون اینکه مجبور شوید به آنها یک استراحت ناهار در قاب بدهید.

در حالی که طراحی آن زیاد من را آزار نمی دهد، من می دانم که ظاهر QC Ultra Earbuds برای همه مناسب نیست. کمی از حس مینی هدست بلوتوث در اینجا وجود دارد و اندازه کلی هدفون ها در سمت بزرگتر قرار دارد در حالی که بیشتر رقبا برای کوچکترین بودن مسابقه می دهند. همانطور که گفتم، هیچ یک از اینها بر راحتی یا ثبات تأثیر نمی گذارد و شرط می بندم که بسیاری از خریداران احتمالی حاضرند با این زیبایی در ازای نوع سکوتی که QC Ultra Earbuds ارائه می دهند، زندگی کنند.

جمع بندی

ارتقاها در نسل دوم QC Ultra Earbuds یک محصول کاملاً جدید را ایجاد نمی کند، اما برای یک بهبود قابل توجه نسبت به نسخه قبلی، کافی است. عملکرد ANC و تماس هر دو افزایش یافته اند و اگرچه برای مهمانی دیر است، اما اضافه شدن شارژ بی سیم داخلی یک تغییر خوشایند است. سایر به‌روزرسانی‌ها، مانند تغییرات تنظیمات و امکان خاموش کردن کنترل‌های لمسی، تغییرات کیفی هستند که بدون شک تجربه کلی را بهبود می‌بخشند. Bose همه این کارها را بدون تغییر قیمت از مدل 2023 انجام داده است، که یک انتخاب شگفت انگیز در شرایط اقتصادی فعلی است. به زبان ساده، QC Ultra Earbuds همچنان بهترین گزینه برای هدفون های داخل گوشی بی سیم حذف نویز باقی می مانند و بعید است که به این زودی ها تغییر کند.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds (نسل دوم) برای پیش‌سفارش در ایالات متحده امروز، 28 اوت، در دسترس هستند. تاریخ فروش عمومی برای 10 سپتامبر برنامه ریزی شده است.