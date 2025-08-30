بررسی Sony RX1R III: ده سال انتظار برای ناامید شدن

RX1R III یک دوربین فوق‌العاده است که قادر به ثبت عکس‌های خیره‌کننده است. با این حال، برای چیزی که سونی تقریباً یک دهه برای به‌روزرسانی آن صبر کرده و ۵۱۰۰ دلار برای آن دریافت می‌کند، احساس می‌شود یک فرصت از دست رفته است. اول اینکه، RX1R III تقریباً ۲۰۰۰ دلار گرانتر از مدل قبلی خود است. به‌علاوه، تعدادی ویژگی را از دست داده است که شرکت واقعاً باید برای رقابت با سایر دوربین‌های کامپکت رده بالا، از جمله دوربین‌های Fujifilm’s X100VI و GFX100RF و همچنین خانواده Leica Q3، در آن قرار می‌داد. من RX1R III را دوست دارم، اما ای کاش توصیه کردن آن آسان‌تر بود.

کیفیت تصویر و فوکوس خودکار

Igor Bonifacic for Engadget

ویژگی جدید RX1R III سنسور فول فریم ۶۱ مگاپیکسلی است که سونی برای اولین بار در کنار A7R IV در سال ۲۰۱۹ معرفی کرد. ممکن است یک قطعه قدیمی باشد، اما داشتن این مقدار رزولوشن در دوربینی که می‌توانم همه‌جا حمل کنم، مانند تقلب به نظر می‌رسید.

چیزی که تغییر نکرده، شیشه روی RX1R III است. این دوربین هنوز همان لنز ثابت ۳۵ میلی‌متری f/2.0 زایس را دارد که در RX1R اصلی در سال ۲۰۱۲ معرفی شد. در مدل‌های قبلی، فوکوس خودکار اغلب یک مشکل بود، اما معلوم شد که مقصر لنز زایس نبوده است. الگوریتم‌های فوکوس در دوربین‌های قدیمی‌تر مقصر بودند.

RX1R III مانند A7R V با پردازنده تصویر پرچمدار Bionz XR سونی و یک تراشه اختصاصی برای تشخیص سوژه با کمک هوش مصنوعی عرضه می‌شود. در ابتدا، من نسبت به قابلیت‌های فوکوس خودکار RX1R III شک داشتم، زیرا این دوربین دارای جوی استیک نیست تا تنظیم نقطه فوکوس به صورت دستی آسان شود. اما معلوم شد که به آن نیازی نیست. فوکوس خودکار در RX1R III به لطف ردیابی سوژه، جادویی به نظر می‌رسد. هفت حالت تشخیص مختلف ارائه شده توسط RX1R III بیشتر چیزهایی را که دوست دارم عکاسی کنم پوشش می‌دهد — از جمله افراد، حیوانات خانگی و پرندگان — و قفل کردن دوربین روی یک سوژه ساده بود. تنها کاری که باید انجام می‌دادم این بود که دکمه جدید "AF-ON" را فشار داده و نگه دارم. دوربین را می‌توان برای اولویت‌بندی سوژه‌های خاص پیکربندی کرد، اما متوجه شدم که انجام این کار ضروری نیست؛ می‌توانم فوکوس را به طور کامل به دوربین واگذار کنم.

همه اینها مرا به لنز زایس RX1R III برمی‌گرداند. می‌دانم برخی از افراد از اینکه سونی لنز جدیدی اضافه نکرده ناامید خواهند شد، اما من از این تصمیم طرفداری می‌کنم. برای من، ویژگی‌های آن لنز همیشه بخشی از جذابیت این سری بوده است و این جنبه مورد علاقه من در مدل جدید است.

با سنسور ۶۱ مگاپیکسلی سونی در پشت آن، اپتیک زایس می‌تواند عکس‌هایی با جزئیات بسیار زیاد ثبت کند، بدون اینکه هرگز بالینی یا بیش از حد واضح مانند بسیاری از لنزهای G Master این شرکت به نظر برسد. بهترین راهی که می‌توانم رندرینگ را توصیف کنم این است که شبیه Leica با بوکه‌های زیبا و خامه‌ای است. با نور مناسب، RX1R III می‌تواند تصاویری تولید کند که تقریباً نقاشی‌گونه به نظر می‌رسند، و مرور عکس‌هایی که با آن گرفتم، جزو بهترین عکس‌هایی هستند که در ۱۰ سالی که عکاسی می‌کنم، گرفته‌ام.

در عین حال، فکر می‌کنم سونی شایسته قدردانی برای بهبود چشمگیر علم رنگی JPEGهای خود است. این شرکت مدت‌هاست پشتیبانی عالی RAW ارائه می‌دهد، اما هر چه پیرتر می‌شوم، بیشتر از دوربینی قدردانی می‌کنم که می‌تواند تصاویر عالی با حداقل ویرایش تولید کند. با RX1R III، سونی این را ارائه کرده است. این دوربین در مجموع ۱۲ پروفایل JPEG با شش اسلات سفارشی ارائه می‌دهد. دو پروفایل پیش‌فرض، Film 2 و Film 3، از FX3 قرض گرفته شده‌اند و رنگ‌های آرام و خنثی را ارائه می‌دهند که تضاد خوبی با رنگ‌های زنده‌تری است که سونی معمولاً به آنها شناخته می‌شود.

در مورد ویدیو، حرف زیادی برای گفتن وجود ندارد. RX1R III می‌تواند فیلم‌های 4K را با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و کلیپ‌های 1080p را با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه ضبط کند. با این حال، همانطور که در یک لحظه به آن خواهم پرداخت، مدل جدید سونی فاقد برخی از ویژگی‌هایی است که آن را به یک دوربین ویدیویی توانا تبدیل می‌کرد. در حال حاضر، فکر می‌کنم این دوربین فقط برای ضبط ویدیوهای خانگی که قصد ندارید با دنیا به اشتراک بگذارید مناسب است.

طراحی و کاربری

Igor Bonifacic for Engadget

اولین باری که از منظره‌یاب RX1R III نگاه کردم، فکر کردم سونی یک واحد معیوب برایم فرستاده است. EVF بازطراحی شده اکنون در سمت چپ بالای دوربین تعبیه شده است، اما به نظر می‌رسد که شرکت صفحه نمایش را از جعبه قطعات بیرون کشیده است، زیرا فقط ۲.۳۶ میلیون نقطه رزولوشن ارائه می‌دهد. برای اطلاع، A7R V دارای EVF OLED با ۹.۴۴ میلیون نقطه است، در حالی که A7R IV قدیمی‌تر دارای صفحه نمایش ۵.۷۶ میلیون نقطه است. رفتن از LCD پنل پشتی جدید و منظره‌یاب تکان‌دهنده است. همچنین ارزان به نظر می‌رسد. یک دوربین ۵۱۰۰ دلاری باید شامل یک EVF درجه یک باشد.

منظره‌یاب تنها بخشی از RX1R III نیست که مرا گیج کرد که سونی به چه چیزی فکر می‌کرده است. صفحه نمایش پشتی که به تازگی به آن اشاره کردم وجود دارد که هم بهتر و هم بدتر از مدل قبلی است. از یک طرف، به لطف پنل ۲.۳۶ میلیون نقطه‌ای خود، تقریباً دو برابر رزولوشن ارائه می‌دهد. از طرف دیگر، دیگر مفصلی نیست، که مانند یک عقب‌گرد بزرگ به نظر می‌رسد، زیرا عکاسی مخفیانه از ناحیه کمر را بسیار سخت‌تر می‌کند. و ولاگ یا گرفتن عکس‌های سلفی را فراموش کنید.

به طور جداگانه، سونی III را ضد آب نکرده است. باز هم، این ویژگی است که دوست دارم در چنین دوربین گرانی ببینم. خوشبختانه، عمر باتری بهبود یافته است و RX1R III از باتری‌های بزرگتر NP-FW50 سونی پشتیبانی می‌کند. اگر در خاموش کردن دوربین هنگام عدم استفاده از آن دقت می‌کردم، می‌توانستم به راحتی یک روز عکاسی از آخرین مدل دریافت کنم.

اگر سونی فقط تثبیت‌کننده تصویر درون بدنه (IBIS) را اضافه می‌کرد، می‌توانستم از تمام شکایاتی که ذکر کردم چشم‌پوشی کنم. وقتی سال گذشته Fujifilm X100VI را بررسی کردم، آن ویژگی به تنهایی متحول‌کننده به نظر می‌رسید. فراتر از بهبود کیفیت تصویر، X100VI را به دوربینی تبدیل کرد که می‌توانست تقریباً در هر نوری عکاسی کند. من می‌دانم که سونی احتمالاً می‌خواست III را کوچک و سبک نگه دارد، اما باز هم، ۵۱۰۰ دلار هزینه زیادی برای نداشتن ویژگی‌ای است که بسیاری از دوربین‌های رده بالا ارائه می‌دهند.

جمع‌بندی

من در حال عبور به چند رقیب RX1R III اشاره کردم، اما اکنون فکر می‌کنم منطقی است که در نظر بگیریم دوربین جدید سونی در کجای بازار قرار می‌گیرد. بیشتر افرادی که به دنبال یک دوربین کامپکت پریمیوم هستند، احتمالاً جستجوی خود را با X100VI آغاز می‌کنند. اگر بتوانید یکی را در انبار پیدا کنید، به طور قابل توجهی ارزان‌تر از RX1R III است و قیمت آن ۱۸۰۰ دلار است. مطمئناً، شما از سنسور فول فریم به خاطر یک سنسور APS-C کوچکتر صرف نظر می‌کنید. اما به نظر من، برای بیشتر افراد، این یک معامله منصفانه است، به خصوص زمانی که X100VI همچنین IBIS، صفحه نمایش مفصلی، منظره‌یاب نوری و شبیه‌سازی‌های رنگ عالی فوجی فیلم را ارائه می‌دهد.

اگر بزرگترین سنسور ممکن را می‌خواهید، من استدلال می‌کنم که GFX100RF فوجی فیلم، که دارای سنسور ۱۰۰ مگاپیکسلی فرمت متوسط ​​است، منطقی‌تر است — حتی با تمام نقص‌هایش و افزایش قیمت در پایان ماه. همچنین Leica Q3 و Q3 43 نیز وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. هر دو به ترتیب با قیمت ۶۷۳۵ دلار و ۷۳۸۰ دلار، گران‌تر از RX1R III هستند، اما دارای نمایشگرهای بهتر، IBIS و شیشه Leica هستند.

همانطور که در ابتدا گفتم، ای کاش توصیه کردن RX1R III آسان‌تر بود، اما این دوربین فضای عجیبی را اشغال کرده است که لزوماً بهتر یا متفاوت از رقبای خود نیست. به نظر می‌رسد که تورم و تعرفه‌های ترامپ تا حدی دستان سونی را بسته است، اما این شرکت همچنان می‌توانست با اجتناب از برخی از تصمیمات طراحی مشکوک خود، مدل جدید را جذاب‌تر کند.