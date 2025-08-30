Fubo Sports در تاریخ ۲ سپتامبر برای جذب دلارهای طرفداران فوتبال تلاش خواهد کرد

Fubo در حال حرکت برای جذب مشترکین جدید پیش از فصل NFL است. بسته جدید Fubo Sports شامل محتوایی از ESPN، Fox و شعبه‌های محلی است. این بسته دوستانه فوتبال ۵۶ دلار در ماه هزینه دارد.

Fubo Sports شامل بیش از ۲۰ شبکه ورزشی و پخش است. شما همه کانال‌های زنده ESPN (شامل ESPN+) را دریافت می‌کنید. در مورد Fox، دارای FS1، FS2 و درج کنجکاوانه (برای یک بسته ورزشی) Fox News است. این بسته همچنین دارای ACC Network، Big 10 Network، CBS Sports Network، Fubo Sports Network، ION، NFL Network، SEC Network و Tennis Channel است.

علاوه بر این، Fubo Sports دارای ایستگاه‌های پخش محلی است که متعلق به ABC، CBS و Fox است و توسط آنها اداره می‌شود. این شرکت می‌گوید شعبه‌های اضافی در بازارهای منتخب در دسترس خواهند بود.

Fubo می‌گوید برخی از محتواها با کیفیت 4K در دسترس خواهند بود. از ویژگی‌های VOD، Unlimited DVR و Family Share پشتیبانی خواهد کرد.

Fubo

می‌توانید استدلال کنید که بسته ورزشی جدید Fubo بهترین ارزش را برای طرفداران فوتبال دارد. با قیمت ۵۶ دلار، از بسته ESPN و Fox One آینده گران‌تر است. (در تاریخ ۲ اکتبر با قیمت ۴۰ دلار از راه می‌رسد.) در مقایسه، بسته Fubo شامل تمام کانال‌های ورزشی مشابه، و همچنین ایستگاه‌های محلی (و بیشتر) است. طرفداران NFL و فوتبال کالج که در این سرویس مشترک هستند، احتمالاً می‌توانند محتوای ورزشی Paramount+ را نیز نادیده بگیرند. طرفدار تمام و کمال فوتبال فقط باید Peacock را برای بازی‌های یکشنبه شب NBC و Amazon Prime را برای مسابقات پنجشنبه شب آن اضافه کند.

گیج شده‌اید؟ خوب، شما تنها نیستید. از بسیاری جهات، پخش زنده تلویزیونی حداقل به اندازه تلویزیون کابلی که زمانی وعده بهبود آن را داده بود، پیچیده شده است. با چیز ساده‌ای شروع کنید، خطرات بالایی را برای شرکت‌های ثروتمند وارد کنید و تماشا کنید که یک شبکه پیچیده از آشفتگی‌های سرگیجه‌آور از طرف دیگر بیرون می‌آید.

صرف نظر از این، از هفته آینده می‌توانید Fubo Sports را با قیمت ۴۶ دلار برای ماه اول امتحان کنید. پس از آن، به طور پیش فرض به ۵۶ دلار استاندارد تغییر می‌کند. این بسته در تاریخ ۲ سپتامبر، دو روز قبل از شروع فصل NFL، از راه می‌رسد.