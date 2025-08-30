بهترین لوازم جانبی MacBook برای سال 2025

Apple MacBook شما در حال حاضر یک دستگاه قدرتمند و شیک است — اما لوازم جانبی مناسب می توانند آن را حتی بهتر کنند. چه در تلاش باشید تا پورت های آن را گسترش دهید، فضای کاری خود را بهبود بخشید یا بهره وری خود را در حال حرکت افزایش دهید، کمبودی در افزودنی های مفیدی که به طور خاص با در نظر گرفتن محصولات Apple طراحی شده اند وجود ندارد. از هاب های USB-C و درایوهای خارجی گرفته تا پایه ها، صفحه کلیدها و آستین های محافظ، بهترین لوازم جانبی MacBook به شما کمک می کنند تا بدون فدا کردن سبک یا قابلیت حمل، از لپ تاپ خود بیشتر بهره ببرید.



اکثر گزینه هایی که ما توصیه می کنیم طوری طراحی شده اند که به طور یکپارچه با macOS کار کنند، بنابراین لازم نیست نگران مشکلات سازگاری باشید. چه به تازگی یک MacBook Air جدید خریده باشید و چه در حال تجهیز یک MacBook Pro کاملاً مجهز هستید، این لوازم جانبی می توانند به شما کمک کنند تا یک تنظیم راحت تر، توانمندتر و شخصی تر ایجاد کنید.