هر آنچه در گیمزکام ۲۰۲۵ بازی کردیم

بزرگترین نمایشگاه بازی اروپا یک هیولا است. با گسترش در سالن های کلن مسه، و با خروج E3 از صحنه، گیمزکام از همیشه مهم تر است. گیمزکام هزاران بازدید کننده عمومی را نیز به خود جذب می کند، که به نمایشگاه یک پیچ و تاب نمایشگاهی در مکان هایی می دهد. امسال، نتفلیکس یکی از سالن ها را با یک کشتی ساختگی One Piece، استادیوم ورزشی، یک کافه با تم Wednesday و یک غرفه بستنی Stranger Things به تسخیر خود درآورد.

در جای دیگر، در حالی که نینتندو چیز جدیدی برای نمایش نداشت، کنسول های Switch 2 زیادی برای متقاعد کردن کسانی که هنوز متقاعد نشده اند در اختیار داشت - و برخی از آنها Silksong را داشتند. مایکروسافت نیز حضور قابل توجهی داشت و تاریخ عرضه ۱۶ اکتبر را برای دوتایی Xbox Ally خود از رایانه های شخصی دستی بازی اعلام کرد. البته، بدون قیمت.

در حالی که می‌توانید همه اخبار و پیش‌نمایش‌ها را در صفحه گیمزکام ما پیدا کنید، ما همچنین همه بازی‌های دیگری را که در طول نمایش این هفته آزمایش کردیم، گردآوری کرده‌ایم که چندین مورد از آن‌ها در چند هفته آینده عرضه می‌شوند.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami

در حالی که مردی که Metal Gear را خلق کرد به سمت شبیه سازهای پیاده روی و بهترین دوستان هالیوودی رفت، کونامی بیش از هر چیز خوشحال است که ضربات را تقویت و بازسازی کند. این بار، Metal Gear Solid 3: Snake Eater است.

اعتراف می کنم، Snake Eater زمانی بود که من از قطار Metal Gear Solid (یا مک هسته ای) پیاده شدم، و این امر توسط سیستم استتار و مناطق اولیه دشوار برای پیمایش از بین رفت. یک نسخه ی نمایشی بسیار فشرده، از آنجا که جمعیت گیمزکام به سمت نسخه های نمایشی اولیه هجوم آوردند به این معنی بود که من فرصتی برای آزمایش کامل سیستم کنترل سبک جدید نداشتم که (خوشبختانه) حالت چمباتمه زدن و اکشن/تایید را به دکمه های جداگانه منتقل می کند و حتی در حالت سوم شخص درجه ای از کنترل دوربین را اضافه می کند. اما این نوع ارتقاء کیفیت زندگی است که می توانید انتظار دیدن آن را داشته باشید.

البته، گرافیک یک جهش بزرگ از نسخه اصلی PS2 (یا نسخه نینتندو 3DS است که من به طور گیج کننده ای تصمیم به خرید آن گرفتم)، اما دیالوگ های داستانی (گاهی اوقات لذت بخش) همچنان در جای خود باقی مانده اند. من مشتاقانه منتظر هستم که حداقل صحنه های ابتدایی را پشت سر بگذارم، اکنون که بازی بر روی PlayStation 5، Windows و Xbox Series X/S عرضه شده است.

There Are No Ghosts at the Grand

Microsoft

چه بازی عجیبی. نه به روش بد. همه چیز در هتل بزرگ مخروبه شروع می شود، جایی که من یک اتاق را با اسلحه های آب الهام گرفته از PowerWash Simulator، اسلحه های اسپری، سندبلاست و جاروبرقی بازسازی می کنم. می‌توانید ناحیه را اسکن کنید تا نکاتی در مورد کارهایی که باید انجام شود، دریافت کنید، در حالی که یک برنامه گوشی هوشمند اسکاتلندی آزاردهنده نیز سعی خواهد کرد به شما کمک کند - اما نه واقعاً. ظاهراً یک گربه سخنگو نیز وجود دارد به نام آقای استخوان های حرامزاده، اما او در این نسخه نمایشی صحبت نمی کرد.

تریلر اولیه یک راز را به نمایش گذاشت که باید در روستا حل شود، و در حالی که من نگاهی به آن نداشتم، به زودی وظیفه یافتم که برخی از لجن سیاه مرموز را بررسی کنم.

توسعه دهندگان حتی تلاش بیشتری برای نسخه ی نمایشی انجام دادند، با خطوط صداگذاری شده ای که احتمالاً هرگز در نسخه خرده فروشی شنیده نمی شوند، و اشاره می کنند که قهرمان اصلی در حال "سوار شدن" است، زمانی که او توسط یکی از شخصیت هایی که در روستای اطراف هتل زندگی می کنند، متوقف می شود.

ثانیه هایی بعد، من سوار بر یک اسکوتر به سمت اسکله می روم، در حالی که یک گربه از سواری لذت می برد، یک قایق را تعمیر می کند، یک تک گویی گستاخانه از زنی می شنود که من را متقاعد کرد قایق خود را به دریا ببرم. آهنگ های بسیار بیشتری در راه است زیرا شخصیت های جدید به راز می پیوندند.

به عنوان یادآوری، نسخه ی نمایشی با سندبلاست کردن کاغذ دیواری های کهنه از دیوارهای دوره ای شروع شد. من کنجکاو شدم.

Resident Evil Requiem

ما یک تجزیه و تحلیل دقیق تر توسط Alessandro Fillari داریم اینجا، اما من این فرصت را پیدا کردم که پوست خود را از ترس از دست بدهم. ویژگی اصلی، توانایی بازی بین دیدگاه های اول شخص و سوم شخص است. با این حال، این یک حقیقت ناخوشایند را برای خودم آشکار کرد: من یک ترسو تمام عیارم و بازی در حالت سوم شخص بسیار کمتر ترسناک است.

Onimusha: Way of the Sword

Capcom

بازگشت Capcom به سری سامورایی در برابر شیاطین، رضایت بخش و سرگرم کننده است، به ویژه در مقایسه با بازی های مجازات کننده تر در این ژانر، مانند Sekiro. با این حال، فصل های اولیه یک جریان حمله بسیار اساسی دارند، و من مشتاق هستم ببینم چگونه همه چیز فراتر از آن تکامل می یابد. حداقل آنها یک چیز را درست فهمیده اند: یک شرور عالی برای متنفر بودن.

Hollow Knight: Silksong

تبدیل طولانی مدت DLC به دنباله به میم تقریباً اینجاست، درست است؟ نسخه نمایشی در گیمزکام محبوب ترین جاذبه در غرفه مایکروسافت باقی ماند. دو دستگاه دستی Xbox Ally نیز در حال اجرای نسخه نمایشی بودند که من به اندازه کافی خوش شانس بودم که آن را آزمایش کنم. و می توانم بگویم… بله، هنوز هم مانند یک Hollow Knight سریعتر و صیقلی تر بازی می کند.

پس از بازی کردن آن شش سال پیش، در حال حاضر تشخیص تفاوت های بین ساخت اولیه و آنچه که مطمئناً یک عکس فوری تقریباً نهایی از بازی است، دشوار است. یکی از تغییرات قابل توجه، جلوه های نورپردازی و جزئیات پیچیده تر آن است - چیزهایی که Redditor ها با ظاهر شدن هر ویدیوی تریلر جدید، به آن پرداخته اند. من از برداشت های عملی خود از سال ۲۰۱۹ دفاع می کنم، حتی اگر در این مرحله یک وینتیج خوب داشته باشند.

اما چه زمانی منتشر می شود؟ اوه، ۴ سپتامبر.

