ما نیمی از سری Pixel 10 را بررسی کرده‌ایم و گوگل به بهبود گوشی‌های خود به روش‌های بسیار ملموسی ادامه می‌دهد. ما به Pixel 10 Pro امتیاز 94 دادیم که امتیاز بالایی است، اما شایسته‌ی آن است. با صفحه نمایش‌های روشن‌تر، یک تراشه‌ی سریع‌تر Tensor G5 و یک باتری بزرگ‌تر، بسیاری از بهبودها بر اساس نرم‌افزار هستند. Magic Cue از هوش مصنوعی روی دستگاه برای نمایش اطلاعات مرتبط از برنامه‌ها استفاده می‌کند و نیاز به جابجایی بین برنامه‌ها را کاهش می‌دهد.

برنامه‌ی دوربین همچنین Camera Coach را برای راهنمایی در مورد عکاسی و برجسته کردن حالت‌های مختلف دوربین معرفی می‌کند. در حالی که سخت‌افزار دوربین تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است، Pixel 10 Pro دارای ویژگی جدید Pro Res Zoom است که از هوش مصنوعی مولد برای زوم تا 100 برابر استفاده می‌کند و نتایج واضح‌تر و "بهتر به نظر رسیدن" نسبت به زوم Samsung Galaxy S25 Ultra ارائه می‌دهد، به گفته‌ی Sam Rutherford، که این گوشی را مورد آزمایش قرار داد. پیکسل‌های امسال همچنین از شارژ بی‌سیم مغناطیسی Qi2 با چیزی که گوگل آن را Pixelsnap می‌نامد پشتیبانی می‌کنند. (این MagSafe برای پیکسل‌ها است.)

برای کسانی که به دنبال گزینه ای مقرون به صرفه تر هستند، Pixel 10 که توسط من بررسی شده است، اکنون شامل یک لنز تله فوتو 5x است که از سایر پرچمداران پایه مانند S25 (3x) و iPhone 16 (2x) پیشی می‌گیرد و تمام ویژگی‌های Gemini موجود در دستگاه Pro را در خود جای داده است. همچنین، من عاشق رنگ آبی نیلی جدید هستم.

منتظر بررسی‌های ساعت جدید Pixel Watch و Pixel 10 Pro Fold هستید؟ انتظار داشته باشید که این بررسی‌ها در چند ماه آینده منتشر شوند - Pixel 10 Pro Fold قرار است در ماه اکتبر عرضه شود.

اخبار احتمالی که از دست داده‌اید

شاید زمان آیفون ایر باشد.

اپل رویداد "حیرت انگیزش" برای آیفون را در 9 سپتامبر اعلام کرده است. در کنار آنچه انتظار می‌رود آیفون 17 نامیده شود، ممکن است آیفون ایر فوق‌العاده نازک را نیز ببینیم. شایعه شده است که ضخامت آن تقریباً 5.55 میلی متر است و آن را به نازک‌ترین آیفون تا به امروز تبدیل می‌کند، ممکن است به معنای یک دوربین و باتری کوچک‌تر باشد، اما جزئیات در حال حاضر TBC هستند. ما همچنین انتظار داریم مدل‌های جدید اپل واچ، از جمله اولین مدل جدید Ultra در دو سال گذشته و احتمالاً AirPods Pro 3 که مدت‌ها منتظرش بودیم را ببینیم.

بله، Silksong. دوباره.

Gamescom به پایان رسید، با یک نکته‌ی برجسته‌ی شگفت‌انگیز: تاریخ انتشار واقعی برای Silksong: 4 سپتامبر. تأثیر دنباله‌ی Hollow Knight باعث شده است که سایر ناشران مستقل، عرضه‌ی بازی‌های خود را تغییر دهند تا از رقابت با آن جلوگیری کنند . ما با گزارش‌های گسترده از این نمایشگاه که در کلن آلمان برگزار شد، بازی‌هایی مانند Silent Hill f، Resident Evil Requiem و Outer Worlds 2 را پوشش دادیم.

جایزه بهترین نمایشگاه من به نودل NongShim برای غرفه‌اش، ساخته شده از قفسه‌های نودل فوری، که شرکت کنندگان می‌توانستند از آن نمونه‌های رایگان بردارند، می‌رسد. و آن‌ها این کار را کردند.

این شرکت همچنین ترجمه‌های زنده بهبود یافته مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی کرد.

گوگل در حال گسترش برنامه Translate خود با ابزارهای جدید یادگیری زبان است که برای بهبود مهارت‌های مکالمه طراحی شده‌اند. این ویژگی جلسات گوش دادن و تمرین را بر اساس سطح فعلی و انگیزه شما تنظیم می‌کند. (حتی از شما می‌پرسد که چرا یک زبان را یاد می‌گیرید.) سناریوهای سفارشی برای تمرین گوش دادن یا صحبت کردن با نکات مفید ایجاد می‌کند و حتی پیشرفت روزانه شما را پیگیری می‌کند. در حال حاضر، از سخنرانان انگلیسی که اسپانیایی و فرانسوی تمرین می‌کنند، و سخنرانان اسپانیایی، فرانسوی و پرتغالی که روی زبان انگلیسی خود کار می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

