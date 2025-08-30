پادکست انگجت: پیش‌نمایش رویداد آیفون 17 با مارک گورمن از بلومبرگ

اکنون که اپل رویداد آیفون 17 خود را برای 9 سپتامبر برنامه ریزی کرده است، وقت آن است که به همه چیزهایی که انتظار داریم بپردازیم. در این قسمت، Devindra و Igor Bonifacic از Engadget با Mark Gurman از بلومبرگ درباره آخرین خبرهای اپل او گفتگو می کنند. ما انتظار یک آیفون ایر فوق العاده نازک را داریم (که ممکن است یک شکست باشد)، اما چه زمانی بیشتر در مورد حرکت شایعه شده اپل به سمت رباتیک و آن آیفون تاشو نفرین شده می شنویم؟



موضوعات

پیش‌نمایش رویداد آیفون 17 با مارک گورمن: آیفون ایر شایعه‌شده اپل در ابتدا ناهموار خواهد بود – 1:03

چه انتظاری از خط اصلی آیفون 17 داشته باشیم: بیشتر از همان، برای بهتر یا بدتر – 10:24

OpenAI با اولین دادخواست مرگ ناشی از هوش مصنوعی شناخته شده روبرو است – 26:32

دولت ایالات متحده کمک هزینه قانون CHIPS اینتل را به 9.9% سهام تبدیل می کند – 32:28

در حال کار – 37:15

انتخاب های فرهنگ پاپ – 39:01

اعتبارات

میزبانان: Devindra Hardawar و Igor Bonifacic

مهمان: Mark Gurman

تهیه کننده: Ben Ellman

موسیقی: Dale North و Terrence O'Brien