نحوه گرفتن اسکرین شات در ویندوز

ویندوز چندین راه داخلی برای گرفتن اسکرین شات ارائه می دهد. مطمئناً، می توانید فقط دکمه Prt Scrn را روی صفحه کلید خود فشار دهید تا کل صفحه خود را ضبط کنید، اما اگر می خواهید از قسمتی از صفحه نمایش، یک پنجره خاص اسکرین شات بگیرید، یا چندین مانیتور دارید، راه های دیگری وجود دارد که می توانید از ویندوز برای دستیابی به این هدف استفاده کنید. چه از ویندوز 11 استفاده می کنید یا یک به‌روزرسانی اخیر برای ویندوز 10، ابزارها تا حد زیادی سازگار و قابل اعتماد باقی می مانند.

این راهنما شما را در میان مفیدترین روش های بومی اسکرین شات، از جمله ابزار Snipping Tool، میانبرهای صفحه کلید و تکنیک های کلیپ بورد، و همچنین برنامه های محبوب شخص ثالث برای نیازهای پیشرفته تر، راهنمایی می کند. برای نکات بیشتر بین پلتفرمی، می توانید راهنمای راهنمای Engadget در مورد نحوه گرفتن اسکرین شات در هر دستگاه را نیز بررسی کنید.

نحوه استفاده از Snipping Tool برای گرفتن اسکرین شات های آسان

Snipping Tool همه کاره ترین گزینه اسکرین شات داخلی در ویندوز است. این امکان را به شما می دهد تا مناطق خاص، پنجره های باز یا کل صفحه را ضبط کنید و شامل ابزارهای حاشیه نویسی اساسی است. به‌طور پیش‌فرض در دستگاه‌های ویندوز 11 در دسترس است، اگرچه کاربران ویندوز 10 همچنان می‌توانند به Snipping Tool دسترسی داشته باشند، علی‌رغم اینکه با Snip & Sketch جایگزین شده است.

Windows + Shift + S را فشار دهید تا پوشش Snipping Tool باز شود. صفحه کمی تیره می شود و یک نوار ابزار کوچک در بالا ظاهر می شود. یکی از چهار حالت ضبط را انتخاب کنید:

Rectangular Snip : کلیک کنید و بکشید تا یک مستطیل سفارشی انتخاب شود.

Freeform Snip : هر شکلی را در اطراف ناحیه ای که می خواهید ضبط کنید، بکشید.

Window Snip : روی هر پنجره باز کلیک کنید تا آن را ضبط کنید.

Full-screen Snip: فورا کل صفحه را ضبط می کند.

پس از ضبط، اسکرین شات در کلیپ بورد شما کپی می شود و یک پیش نمایش در گوشه سمت راست پایین ظاهر می شود. روی پیش نمایش کلیک کنید تا تصویر در برنامه Snipping Tool باز شود، جایی که می توانید آن را حاشیه نویسی، ذخیره یا به اشتراک بگذارید.

برای باز کردن برنامه کامل به صورت دستی، Snipping Tool را از منوی Start جستجو کنید.

نحوه استفاده از میانبرهای Print Screen برای گرفتن سریع عکس

اگر می خواهید بدون باز کردن برنامه از صفحه اسکرین شات بگیرید، کلید Print Screen (PrtScn) و ترکیب های آن سریع ترین روش را ارائه می دهند.

Windows + Print Screen

Windows + PrtScn را فشار دهید تا کل صفحه را ضبط کرده و به طور خودکار اسکرین شات را ذخیره کنید.

تصویر به عنوان یک فایل PNG در Pictures > Screenshots ذخیره می شود.

Print Screen (به تنهایی)

PrtScn را فشار دهید تا کل صفحه در کلیپ بورد کپی شود. توجه: بسته به رایانه شخصی یا لپ تاپ شما، ممکن است لازم باشد از یک ترکیب صفحه کلید مانند Windows Key + Prt Scn استفاده کنید. بخش مربوط به گزینه های دیگر را در زیر ببینید، مانند "نحوه گرفتن اسکرین شات در دستگاه های Surface و لپ تاپ ها".

آن را در یک ویرایشگر تصویر مانند Paint یا یک سند با استفاده از Ctrl + V جایگذاری کنید.

Alt + Print Screen

Alt + PrtScn را فشار دهید تا فقط پنجره فعال را در کلیپ بورد کپی کنید.

این زمانی مفید است که با چندین پنجره یا مانیتور کار می کنید.

نحوه استفاده از Game Bar برای گرفتن اسکرین شات در حین بازی

Xbox Game Bar یک پوشش داخلی است که به شما امکان می دهد فیلم های گیم پلی و اسکرین شات ها را ضبط کنید. این در اکثر بازی‌های رایانه شخصی و برخی از برنامه‌های دسکتاپ کار می‌کند.

نحوه گرفتن اسکرین شات با Game Bar

Windows + G را فشار دهید تا پوشش Game Bar باز شود. این خارج از بازی ها کار می کند. می‌توانید از آن در ویندوز (روی دسکتاپ خود) برای کنترل موسیقی، گرفتن اسکرین شات و ضبط صفحه نمایش و موارد دیگر استفاده کنید. روی آیکون دوربین در ویجت Capture کلیک کنید، یا Windows + Alt + PrtScn را فشار دهید تا فوراً یک اسکرین شات تمام صفحه بگیرید. اسکرین شات های گرفته شده با Game Bar در Videos > Captures ذخیره می شوند.

اگر Game Bar ظاهر نمی شود، ممکن است لازم باشد آن را با رفتن به Settings > Gaming > Xbox Game Bar فعال کنید.

مستقیماً در کلیپ بورد ذخیره کنید یا در برنامه ها جایگذاری کنید

اگر نمی خواهید بلافاصله یک فایل را ذخیره کنید، کپی کردن اسکرین شات در کلیپ بورد به شما امکان می دهد آن را مستقیماً در برنامه های چت، سرویس گیرنده های ایمیل یا اسناد جایگذاری کنید.

Windows + Shift + S : Snipping Tool را باز می کند و انتخاب شما را در کلیپ بورد کپی می کند.

PrtScn یا Alt + PrtScn : کل صفحه یا پنجره فعال را کپی می کند.

از Ctrl + V برای جایگذاری تصویر در Paint، Word، Outlook یا سایر برنامه ها استفاده کنید.

نحوه گرفتن اسکرین شات در دستگاه های Surface و لپ تاپ ها

در برخی از لپ تاپ ها و تبلت های Surface، عملکرد Print Screen ممکن است با کلیدهای دیگر ترکیب شده یا با میانبرهای اختصاصی جایگزین شود.

Fn + Prt Scn : از این ترکیب در لپ‌تاپ‌هایی استفاده کنید که PrtScn یک کلید را با سایر عملکردها به اشتراک می‌گذارد.

Windows + Volume Down: در دستگاه های Surface، اینها را با هم فشار دهید تا یک اسکرین شات تمام صفحه بگیرید، مشابه تلفن یا تبلت.

نحوه استفاده از Windows Snip & Sketch (در صورت وجود)

کاربران ویندوز 10 می توانند از Snip & Sketch، پیشرو Snipping Tool فعلی، استفاده کنند. عملکردی مشابه دارد اما رابط کاربری کمی متفاوت دارد. در نسخه های جدیدتر، Snip & Sketch در Snipping Tool مدرن ادغام شده است.

با این حال، کاربران ویندوز 10 همچنان می توانند با جستجوی «Snipping Tool» از طریق منوی Start یا با رفتن به C:WindowsSystem32SnippingTool.exe از Snipping Tool اصلی استفاده کنند.

برای راه اندازی دستی آن، Snip & Sketch را در منوی Start جستجو کنید، اما فقط توجه داشته باشید که به طور کلی توصیه می شود برای سازگاری بهتر از Snipping Tool به روز شده استفاده کنید.

برای گردش‌کار پیشرفته‌تر یا نیازهای ضبط سفارشی، چندین ابزار شخص ثالث عملکرد گسترده‌ای را ارائه می‌دهند، مانند ذخیره‌سازی خودکار، ضبط ویدیو و همگام‌سازی ابری.

ShareX

ShareX یک ابزار رایگان و منبع باز با گزینه های سفارشی سازی عمیق است. از میانبرهای صفحه کلید سفارشی، ضبط های برنامه ریزی شده، بارگذاری خودکار در سرویس های ابری، اسکرین شات از پنجره های پیمایشی و موارد دیگر پشتیبانی می کند. برای کاربران قدرتمند یا تولیدکنندگان محتوا مناسب است.

Greenshot

Greenshot یک جایگزین سبک وزن و مبتدی پسند است که ابزارهای حاشیه نویسی و آپلود مستقیم در سرویس هایی مانند Imgur را اضافه می کند. برای کاربرانی که ویژگی های بیشتری نسبت به Snipping Tool بدون پیچیدگی زیاد می خواهند، ایده آل است.

Snagit (پولی)

Snagit ویژگی های پیشرفته ای مانند ضبط پیمایشی پانوراما، ضبط ویدیو و قالب های تصویر را ارائه می دهد. این یک ابزار ممتاز با هزینه خرید یکباره است که عمدتاً توسط متخصصان و مربیان استفاده می شود.

در حالی که اکثر کاربران به برنامه های شخص ثالث برای اسکرین شات نیاز ندارند، این ابزارها می توانند برای مستندسازی، آموزش یا گرفتن مکرر صفحه مفید باشند. آنها در مقایسه با Snipping Tool، ویژگی‌های بیشتری مانند آپلود مستقیم در سرویس‌های خارجی، الگوها، ابزارهای حاشیه‌نویسی و غیره برای ساده‌سازی بیشتر گردش کار شما ارائه می‌دهند.