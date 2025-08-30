بهترین تخفیف‌های VPN: تا 77 درصد تخفیف برای NordVPN، ProtonVPN، Surfshark و دیگران

یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) اگر درست از آن استفاده کنید، می‌تواند پول زیادی برایتان پس‌انداز کند. با تغییر موقعیت مجازی خود، می‌توانید از یک سرویس استریم برای تماشای برنامه‌هایی استفاده کنید که ممکن است بین سه یا چهار سرویس در کشور خودتان پخش شده باشند. همچنین می‌توانید دنیا را برای تخفیف‌هایی جستجو کنید که فقط در چند منطقه منتخب ظاهر می‌شوند. و البته، نمی‌توان برای لذت پس گرفتن تجارت آنلاین خود از تبلیغات و ردیاب‌های مزاحم، قیمتی تعیین کرد.

ارائه‌دهندگان VPN همگی در رقابت برای افزایش تعداد مشترکین خود هستند، بنابراین اغلب تخفیف‌های بزرگی را به هر کسی که مایل به ثبت‌نام برای یک یا دو سال باشد، ارائه می‌دهند. بیشتر معاملات زیر در این دسته قرار می‌گیرند. قبل از اینکه وارد لیست شوید، مطمئن شوید که با تعهد طولانی‌مدت مشکلی ندارید.

بهترین تخفیف‌های VPN

NordVPN —‏ 83.43 دلار برای اشتراک دو ساله با سه ماه رایگان (77 درصد تخفیف): NordVPN مهم‌ترین بخش‌های یک VPN را به درستی انجام می‌دهد. سریع است، هیچ یک از داده‌های شما را درز نمی‌دهد و در تغییر موقعیت مجازی شما عالی است. من در بررسی NordVPN خود اشاره کردم که همیشه به سرعت متصل می‌شود و شامل یک صفحه پشتیبانی است که دریافت کمک زنده را آسان می‌کند. اگرچه از دیدن تعطیلی Meshnet ناراحتم، اما NordVPN هنوز شامل بسیاری از ویژگی‌های جالب مانند سرورهایی است که فوراً شما را به Tor متصل می‌کنند. این معامله به شما 77 درصد تخفیف برای طرح دو ساله می‌دهد که شامل سه ماه اضافی نیز می‌شود - اما تاریخ انقضا ندارد، بنابراین برای مقایسه خرید کمی وقت دارید.

ExpressVPN —‏ 85.42 دلار برای اشتراک دو ساله با چهار ماه رایگان (61 درصد تخفیف): این یکی از بهترین VPNها است، به خصوص برای کاربران جدید، که برنامه‌ها و وب‌سایت آن را بدون دردسر در همه پلتفرم‌ها خواهند یافت. در آزمایش‌های انجام شده برای بررسی ExpressVPN من، سرعت دانلود من را کمتر از 7 درصد کاهش داد و با موفقیت 14 بار از 15 بار موقعیت مجازی من را تغییر داد. خلاصه اینکه، این یک سرویس عالی است که فقط از گران بودن کمی رنج می‌برد - به همین دلیل است که من هر زمان که می‌بینم یک معامله مناسب ارائه می‌دهد، بسیار هیجان‌زده می‌شوم. این معامله که 28 ماه خدمات ExpressVPN را به شما می‌دهد، نشان‌دهنده 61 درصد صرفه‌جویی است. این کمترین قیمتی است که من از ExpressVPN در مدتی دیده‌ام، اگرچه مانند NordVPN، زمان‌دار نیست.

Surfshark Starter —‏ 53.73 دلار برای اشتراک دو ساله با سه ماه رایگان (87 درصد تخفیف): این سطح "پایه" Surfshark است، اما شامل کل VPN می‌شود. همه چیز در Surfshark One یک امتیاز اضافی است. با این اشتراک، برخی از پیشرفته‌ترین ویژگی‌های موجود در دنیای VPN را در حال حاضر دریافت خواهید کرد. Surfshark دارای یک شبکه سرور متصل‌تر از اکثر VPNها است، بنابراین می‌تواند IP شما را به طور مداوم بچرخاند تا به شما در فرار از شناسایی کمک کند - حتی به شما امکان می‌دهد گره‌های ورودی و خروجی خود را برای یک اتصال دو مرحله‌ای انتخاب کنید. همه اینها با تأثیر تقریبا نامرئی بر سرعت دانلود همراه است. با این تخفیف همیشگی، می‌توانید 87 درصد در 27 ماه Surfshark صرفه‌جویی کنید.

Surfshark One —‏ 61.83 دلار برای اشتراک دو ساله با سه ماه رایگان (87 درصد تخفیف): یک VPN عالی است، اما برای محافظت از داده‌های شما به تنهایی کافی نیست. Surfshark One چندین برنامه را اضافه می‌کند که امنیت شما را فراتر از سرویس VPN افزایش می‌دهد، از جمله Surfshark Antivirus (دستگاه‌ها و دانلودها را برای بدافزار اسکن می‌کند)، Surfshark Alert (هر زمان که اطلاعات حساس شما در یک نقض داده ظاهر شود به شما هشدار می‌دهد) و Surfshark Search (یک موتور جستجوی خصوصی بدون تبلیغات یا ردیابی فعالیت). این تخفیف دائمی به شما 87 درصد تخفیف برای همه این ویژگی‌ها می‌دهد. اگر به Surfshark One+ ارتقا دهید، حذف داده‌ها را نیز از طریق Incogni دریافت خواهید کرد، اما قیمت آنقدر افزایش می‌یابد که به نظر من ارزشش را ندارد.

CyberGhost —‏ 56.94 دلار برای اشتراک دو ساله با دو ماه رایگان (83 درصد تخفیف): CyberGhost برخی از بهترین اتوماسیون‌هایی را دارد که در هر VPN خواهید دید. با سیستم Smart Rules آن، می‌توانید تعیین کنید که برنامه‌های آن چگونه به انواع مختلف شبکه‌های Wi-Fi واکنش نشان دهند، با استثناهایی برای شبکه‌های خاصی که با نام می‌شناسید. به طور معمول، می‌توانید آن را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار متصل شود، قطع شود یا پیامی برای شما ارسال کند و بپرسد چه کاری انجام دهید. دیگر بهترین ویژگی CyberGhost سرورهای استریم آن است - در حالی که کاملاً مشخص نیست که برای بهینه‌سازی آنها چه کاری انجام می‌دهد، من هنگام استفاده از آنها در سایت‌های استریم، کیفیت ویدیوی بهتر و رفع انسداد سازگارتر را پیدا کرده‌ام. در حال حاضر، می‌توانید 26 ماه CyberGhost را با 83 درصد تخفیف نسبت به قیمت معمول دریافت کنید.

Private Internet Access —‏ 79 دلار برای اشتراک سه ساله با سه ماه رایگان (83 درصد تخفیف): پیدا کردنش کمی سخت است (لینک ابتدای این پاراگراف شامل کوپن است)، اما Private Internet Access (PIA) در حال حاضر بهترین قیمت موجود را در یک VPN ارائه می‌دهد که من استفاده از آن را توصیه می‌کنم. با این تخفیف، می‌توانید 39 ماه PIA را با کمی بیش از 2 دلار در ماه دریافت کنید - 83 درصد تخفیف نسبت به قیمت ماهانه آن. با وجود ارزان بودن، PIA تقریبا هرگز به عنوان یک VPN ارزان قیمت ظاهر نمی‌شود، و دارای سرورهای DNS خود، یک مسدود کننده تبلیغات داخلی و قدرت‌های اتوماسیون برای رقابت با CyberGhost است. با این حال، سرعت اینترنت در حین اتصال می‌تواند نوسان داشته باشد.

چه چیزی یک تخفیف خوب VPN را می‌سازد

همانطور که در مقدمه گفتم، عملا هر VPN تخفیف‌های سنگینی برای اشتراک‌های بلندمدت خود در طول سال ارائه می‌دهد. تنها استثنا قابل توجه Mullvad است، هات داگ Costco VPNها (این تعریف است، برای واضح شدن). وقتی دائماً تخفیف بزرگی در حال انجام است، تشخیص اینکه چه زمانی واقعاً معامله خوبی دریافت می‌کنید، می‌تواند دشوار باشد. بهترین راه برای به دست آوردن صرفه‌جویی بیشتر، جستجوی تخفیف‌های فصلی، تخفیف‌های دانشجویی یا فروش‌های انحصاری مانند کوپن Proton VPN برای خوانندگان Engadget است.

یکی از ترفندهایی که VPNها اغلب استفاده می‌کنند، اضافه کردن ماه‌های اضافی به یک معامله معرفی است، که قیمت متوسط ماهانه را حتی پایین‌تر می‌آورد. وقتی زمان تمدید فرا می‌رسد، معمولاً نمی‌توانید دوباره این ماه‌های اضافی را دریافت کنید. اغلب حتی نمی‌توانید برای همان دوره زمانی پایه تمدید کنید - به عنوان مثال، ممکن است فقط بتوانید یک اشتراک دو ساله را برای یک سال تمدید کنید. اگر قصد دارید یک VPN را به طور نامحدود نگه دارید، چاپ ریز را بررسی کنید تا ببینید پس از اولین تمدید، هر ماه چقدر هزینه خواهد داشت و مطمئن شوید که با بودجه شما مطابقت دارد.

