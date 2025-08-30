بهترین هدفون های بی سیم برای سال 2025

یافتن بهترین هدفون‌های بی‌سیم می‌تواند تفاوت بزرگی در نحوه تجربه شما از موسیقی، پادکست‌ها، تماس‌ها و حتی رفت‌وآمدهای روزانه ایجاد کند. چه در حال حذف کردن عوامل حواس‌پرتی در قطار باشید و چه در حال پاسخ دادن به تماس‌های کاری در حال حرکت، هدفون‌های بی‌سیم امروزی کیفیت صدای چشمگیر و راحتی را در قالب‌های کوچک و قابل حمل جیبی بسته‌بندی می‌کنند. بسیاری از آنها اکنون حذف نویز عالی، حالت‌های هوشمند صدای محیط برای آگاه ماندن از محیط اطراف و جداسازی نویز قابل اعتماد را برای کمک به تمرکز شما ارائه می‌دهند - همه اینها بدون دردسر سیم‌ها.



طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها در دسترس است، از انتخاب‌های مقرون به صرفه گرفته تا مدل‌های ممتاز با ویژگی‌های پیشرفته مانند جفت‌سازی چند دستگاه، کیس‌های شارژ بی‌سیم و میکروفون‌های متعدد برای تماس‌های بسیار واضح. صرف نظر از قیمت شما، یک جفت وجود دارد که می‌تواند صدای عالی، راحتی و عملکردی را متناسب با نیازهای شما ارائه دهد.

فهرست مطالب

بهترین هدفون های بی سیم سال 2025

چه چیزی را در بهترین هدفون های بی سیم جستجو کنیم

چگونه هدفون های بی سیم بلوتوث را آزمایش می کنیم

سایر هدفون های بی سیم بلوتوثی که آزمایش کردیم

سوالات متداول هدفون بی سیم

بهترین هدفون های بی سیم سال 2025

چه چیزی را در بهترین هدفون های بی سیم جستجو کنیم

وقتی صحبت از خرید هدفون می شود، اولین چیزی که باید در نظر بگیرید، طراحی یا سبک پوشیدن است. آیا تناسب نیمه باز مانند ایرپادها را ترجیح می دهید یا چیزی می خواهید که گوش های شما را کاملاً ببندد؟ اگر به دنبال خرید هدفون هایی با حذف نویز فعال هستید، دومی را می خواهید، اما اگر می خواهید تمام روز آنها را بپوشید یا به مکان هایی رفت و آمد می کنید که باید با صداهای محیط هماهنگ باشید، می توان موردی را برای اولی مطرح کرد. شکل کلی هدفون ها می تواند تعیین کند که آیا تناسب راحتی دارید یا خیر، اندازه و وزن نیز می تواند، بنابراین باید همه اینها را قبل از تصمیم گیری در نظر بگیرید. و به یاد داشته باشید: شرکت های صوتی بی نقص نیستند، بنابراین علیرغم تحقیقات زیاد، شکل هدفونی که آنها تصمیم گرفته اند ممکن است به خوبی برای شما مناسب نباشد. از برگرداندن هدفون هایی که به خوبی قرار نمی گیرند و انتخاب چیزی راحت تر نترسید.

همانطور که هدفون های بی سیم به یک هنجار تبدیل شده اند، اکنون برای موارد اساسی مانند اتصال بلوتوث ثابت قابل اعتمادتر هستند. شرکت ها هنوز در رقابت برای بسته بندی هر چه بیشتر در طرح های کوچکتر هستند. این معمولاً به معنای فهرست طولانی تری از ویژگی ها در مجموعه های هدفون ممتازتر با عملکرد اساسی در ارزان ترین مدل ها است. به دقت در نظر بگیرید که نمی توانید هنگام انتخاب هدفون های بعدی خود از چه چیزی صرف نظر کنید و مطمئن شوید که موارد کلیدی مانند مکث خودکار و اتصال چند نقطه ای در برگه مشخصات وجود دارد. همچنین می خواهید کنترل های صدا و لمسی را بررسی کنید، زیرا اغلب باید دسترسی به چیز دیگری را قربانی کنید تا آن تنظیم را از طریق ضربه ها یا کشیدن انگشت روی برد انجام دهید. برخی از هدفون‌ها حتی تنظیمات برنامه‌ای را برای تغییر پروفایل‌های صوتی یا به‌روزرسانی‌های میان‌افزار برای بهبود عملکرد در طول زمان ارائه می‌دهند.

برای کسانی که در اکوسیستم اپل هستند، ویژگی هایی مانند جفت شدن خودکار با دستگاه ها، به ویژه با AirPods Pro 2، می تواند یک مزیت اضافی باشد، در حالی که کاربران اندروید ممکن است بخواهند به دنبال مدل هایی باشند که عملکرد مشابهی را در بین دستگاه ها ارائه می دهند.

وقتی صحبت از عمر باتری به میان می‌آید، میانگین یک مجموعه هدفون حدود پنج ساعت با یک بار شارژ دوام می‌آورد. می‌توانید مجموعه‌هایی را پیدا کنید که بیشتر دوام می‌آورند، اما اگر در زمان ناهار یا جلسات گاه به گاه، جوانه‌ها را متصل کنید، احتمالاً برای گذراندن یک روز کاری کافی باشد. می‌خواهید بررسی کنید که چند شارژ اضافی از طریق جعبه موجود است و آیا از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند یا خیر.

شرکت ها همچنین ادعاهای گزافی در مورد کیفیت تماس در هدفون های بی سیم خواهند داشت. علیرغم وعده‌های فراوان، واقعیت این است که بیشتر هدفون‌ها همچنان به نظر می‌رسند که با بلندگو صحبت می‌کنید. مجموعه‌هایی وجود دارند که به این وعده عمل می کنند، اما امید خود را از دست ندهید مگر اینکه بررسی ها این ادعاها را تایید کنند.

صدا می تواند ذهنی باشد، بنابراین توصیه می کنیم در صورت امکان قبل از خرید آن را امتحان کنید. این امر به ویژه اگر اهل صدا هستید صادق است. ما می دانیم که این کار آسان نیست وقتی که بیشتر ما خرید زیادی را به صورت آنلاین انجام می دهیم، اما امتحان کردن یک مجموعه هدفون و گوش دادن به آنها برای چند دقیقه می تواند شما را از یک مورد گران قیمت پشیمانی نجات دهد. اگر فروشگاهی اجازه نمایش سریع را نمی دهد، اکثر خرده فروشان سیاست های بازگشتی دارند که به شما امکان می دهد هدفون هایی را که دوست ندارید برگردانید. البته، برای انجام این کار باید مایل به جدا شدن موقت از وجوه باشید.

همچنین توصیه می کنیم به مواردی مانند صدای فضایی، Dolby Atmos، صدای واقعیت 360 و سایر فرمت های فراگیر توجه کنید. همه هدفون ها از آنها پشتیبانی نمی کنند، بنابراین اگر این نوع چیزها شما را هیجان زده می کند، به خصوص اگر قصد دارید از آنها برای پخش صدای با کیفیت بالا استفاده کنید، باید مطمئن شوید که یک جفت احتمالی این کار را انجام می دهد.

چگونه هدفون های بی سیم را آزمایش می کنیم

روش اصلی آزمایش هدفون ها این است که تا حد امکان آنها را بپوشیم. ما ترجیح می دهیم این کار را در یک دوره یک تا دو هفته ای انجام دهیم، اما گاهی اوقات تحریم ها اجازه این کار را نمی دهند. در این مدت، ما به ترکیبی از موسیقی و پادکست گوش می دهیم، در حالی که از هدفون ها برای برقراری تماس های صوتی و تصویری نیز استفاده می کنیم. از آنجایی که عمر باتری هدفون ها معمولاً کمتر از یک روز کامل است، باتری را با موسیقی حلقه ای و میزان صدا در یک سطح راحت (معمولاً حدود 75 درصد) خالی می کنیم.

برای قضاوت در مورد کیفیت صدا، ما به طیف وسیعی از ژانرها گوش می دهیم و هر گونه تفاوت در مشخصات صدا را در بین سبک ها یادداشت می کنیم. ما همچنین در حجم های کم و زیاد تست می کنیم تا از ثبات در تنظیم اطمینان حاصل کنیم. برای ارزیابی کیفیت تماس، نمونه های صوتی را با میکروفون های هدفون ضبط می کنیم و همچنین از اشخاص ثالث می خواهیم با ما تماس بگیرند.

وقتی صحبت از ویژگی ها می شود، بررسی کاملی از برنامه های همراه انجام می دهیم و هر ویژگی را در حین کار با نرم افزار آزمایش می کنیم. هر گونه باقیمانده از مدل های قبلی برای بهبود یا پسرفت دوباره بررسی می شود. اگر هدفون‌هایی که در حال آزمایش آن‌ها هستیم نسخه به‌روزرسانی‌شده‌ای از یک مدل قبلی باشند، مدتی را صرف آشنایی مجدد با جوانه‌های قدیمی‌تر می‌کنیم. همین امر برای نزدیکترین رقابت برای هر مجموعه جدید از هدفون هایی که بررسی می کنیم نیز صدق می کند.

سایر هدفون های بی سیم بلوتوثی که آزمایش کردیم

Sony WF-C710N

WF-C710N مجموعه ای از هدفون های جمع و جور و راحت است که چندین ویژگی از بهترین ویژگی های سونی را ارائه می دهد. در حالی که عملکرد ANC برای این قیمت (120 دلار) بالاتر از حد متوسط ​​است، کیفیت صدا به خوبی گزینه های کمی گران قیمت تر این شرکت نیست. عمر باتری کمتر از ارقام اعلام شده است و عملکرد تماس به اندازه کافی خوب نیست که از این هدفون ها برای کار استفاده شود.

Beats Powerbeats Pro 2

جدیدترین نسخه Powerbeats Pro دارای طراحی بهبود یافته و راحت، باس متعادل و تراشه های جدید H2 و سنسور ضربان قلب در داخل است. اما پشتیبانی از ضربان قلب در حال حاضر در iOS محدود است و این احتمال وجود دارد که این قابلیت ها به مدل های بعدی AirPods Pro راه پیدا کنند.

Samsung Galaxy Buds 3

Galaxy Buds 3، ANC را با طراحی باز ترکیب می کند، که توانایی های مسدود کردن نویز هدفون را عمدتاً بی فایده می کند. با این حال، وقتی یک آهنگ به آن نیاز دارد، لحن پایین عالی با باس فراوان وجود دارد. همچنین بسیاری از ویژگی های مفید وجود دارد که بیشتر آنها به تلفن سامسونگ نیاز دارند. اما با این قیمت، گزینه های بهتری از گوگل، بیتس و سونی وجود دارد.

Sennheiser Momentum Sport

من واقعاً شکل کلی هدفون های Momentum Sport را دوست دارم. آنها راحت تر از Momentum True Wireless 4 هستند و بهتر در گوش من قرار می گیرند. علاوه بر این، سنسورهای دما و ضربان قلب بدن به خوبی کار می کنند و این آمار را به انواع برنامه ها ارسال می کنند. با این حال، این ویژگی ردیابی ورزشی بهترین عملکرد را با برنامه ها و دستگاه های Polar دارد، بنابراین این نکته را باید در نظر گرفت. همچنین، کیفیت صدا و عملکرد ANC به خوبی MTW4 نیستند و این هدفون ها گران هستند.

Beats Solo Buds

چیزهای زیادی برای دوست داشتن در مورد Solo Buds با قیمت 80 دلار وجود دارد. برای من، مزیت اصلی این است که به لطف برخی ملاحظات طراحی متفکرانه، پوشیدن آنها برای مدت طولانی بسیار راحت است. شما فقط اصول اولیه را از نظر ویژگی ها در اینجا دریافت می کنید و همانطور که انتظار می رود، کیفیت صدای کلی به خوبی مدل های گران قیمت تر در خط تولید Beats نیست. با این حال، شما 18 ساعت عمر باتری دریافت خواهید کرد، زیرا این شرکت باتری را در جعبه حذف کرد و زمان گوش دادن را در خود جوانه ها افزایش داد.

Bose Ultra Open Earbuds

Bose چیز بسیار منحصر به فردی برای این مجموعه هدفون ایجاد کرد که به شما امکان می دهد در حین گوش دادن به محتوای صوتی، با دنیای اطراف خود هماهنگ باشید. طراحی گیره ای بسیار راحت است، اما کیفیت صدا به دلیل تناسب نوع باز آسیب می بیند، به خصوص وقتی صحبت از باس و صدای فضایی می شود.

Audio-Technica ATH-TWX7

این هدفون های چوبی دارای طراحی جمع و جور هستند که پوشیدن آنها راحت است و مشخصات صدای گرم در مواقعی عالی است. با این حال، عملکرد صوتی کلی ناپایدار است و هیچ مکث خودکاری وجود ندارد.

Master & Dynamic MW09

صوت بازسازی شده، حالت صدای محیط بهتر و بلوتوث چند نقطه ای قابل اعتماد بهترین چیزهایی هستند که MW09 ارائه می دهد. با این حال، آنها گران هستند و می توانید عملکرد ANC بهتری را در جاهای دیگر پیدا کنید.

سوالات متداول هدفون بی سیم

چه چیزی عمر باتری خوب برای هدفون های بی سیم واقعی در نظر گرفته می شود؟

اکثر هدفون های بی سیم حداقل پنج ساعت با یک بار شارژ دوام خواهند آورد. می توانید برخی از جفت هایی را پیدا کنید که عمر باتری بهتری نیز دارند و قبل از نیاز به شارژ بیشتر بین شش تا هشت ساعت دوام می آورند. همه بهترین هدفون های بی سیم دارای یک جعبه شارژ هستند که ساعت های اضافی عمر باتری را فراهم می کند - اما برای شارژ کردن آنها باید هر جوانه را به جعبه برگردانید.

آیا کیفیت صدا در هدفون بهتر است یا هدفون؟

مقایسه کیفیت صدا در هدفون و هدفون کمی شبیه مقایسه سیب و پرتقال است. متغیرهای زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد و تفاوت در اجزا مقایسه مستقیم را دشوار می کند. شخصاً، من کیفیت صدای هدفون های روی گوش را ترجیح می دهم، اما می توانم به شما بگویم که صدای هدفون هایی مانند Sennheiser’s Momentum True Wireless 3 نیز عالی است.

کدام هدفون های بی سیم بیشترین عمر باتری را دارند؟

با وجود مدل های جدیدی که همیشه بیرون می آیند، ردیابی ساعت های عمر باتری برای هر یک از اینها می تواند دشوار باشد. طولانی ترین هدفون هایی که بررسی کرده ایم، ATH-CKS5TW از Audio-Technica است. این شرکت اعلام می کند که 15 ساعت دوام می آورند، اما برنامه همچنان 40 درصد را در آن نشان می داد در طول آزمایش های ما. تنها نکته منفی این است که این هدفون ها در سال 2019 عرضه شدند و از آن زمان هم فناوری و هم ویژگی ها بهبود یافته اند. از نظر مدل های فعلی، Master & Dynamic’s MW08 12 ساعت استفاده با ANC خاموش (10 با ANC روشن) ارائه می دهد و JBL چندین گزینه با باتری های 10 ساعته دارد.

کدام هدفون های بی سیم ضد آب هستند؟

این روزها گزینه های زیادی در مورد افزایش مقاومت در برابر آب وجود دارد. برای تعیین سطح حفاظت، باید به دنبال رتبه IP (محافظت در برابر ورود) باشید. عدد اول نشان دهنده حفاظت از نفوذ در برابر مواردی مانند گرد و غبار است. عدد دوم سطح حفاظت از رطوبت است و شما می خواهید مطمئن شوید که این عدد 7 یا بالاتر است. با این درجه مقاومت در برابر آب، هدفون ها می توانند غوطه وری کامل را به مدت 30 دقیقه در عمق تا یک متر (3.28 فوت) تحمل کنند. اگر هر یک از اعداد IP یک X باشد، به این معنی است که هیچ محافظت خاصی ندارد. به عنوان مثال، یک جفت هدفون بی سیم که IPX7 هستند، برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار ساخته نمی شوند، اما اگر آنها را در آب کم عمق بیندازید، مشکلی نخواهند داشت.

کدام هدفون ها بهترین حالت را در گوش دارند؟

یک تناسب امن می تواند از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت باشد. همه گوش های ما متفاوت هستند، بنابراین شرکت های صوتی محصولات خود را طوری طراحی می کنند که با یک شکل واحد به بیشترین افراد ممکن تناسب داشته باشند. به همین دلیل است که AirPods به راحتی برای برخی از افراد می افتد، اما برای برخی دیگر در جای خود باقی می ماند. لمس های طراحی مانند نوک بال یا باله ها معمولاً در مدل های تناسب اندام وجود دارند و آن عناصر می توانند به حفظ چیزها در جای خود کمک کنند. به احتمال زیاد فقط باید هدفون ها را امتحان کنید و اگر به خوبی جا نیفتادند آنها را برگردانید.

کدام هدفون های بی سیم با PS5 کار می کنند؟

PlayStation 5 از صدای بلوتوث بدون آداپتور یا دانگل پشتیبانی نمی کند. حتی هدست های بازی خود سونی نیز دارای یک فرستنده هستند که به کنسول متصل می شود. گزینه های جهانی وجود دارد که به شما امکان می دهد از هر هدفون، هدست یا هدفون با PS5 استفاده کنید. پس از داشتن یکی، آن را به یک پورت USB در کنسول وصل کنید و هدفون های خود را با آن جفت کنید.

اردیبهشت 1404: برای اطمینان از دقیق بودن انتخاب های برتر و توصیه های خرید، به روز شد.

اسفند 1403: انتخاب برتر برای بهترین صدای هدفون های بی سیم - نایب قهرمان را به روز کرد.

دی 1403: انتخاب برتر برای بهترین صدای هدفون های بی سیم را به روز کرد.

تیر 1403: لیست خود را برای گنجاندن Samsung Galaxy Buds 3 Pro به روز کردیم.