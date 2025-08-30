گزارش شده است که کاخ سفید دستور داده تا Grok شرکت xAI برای استفاده دولتی تایید شود

با وجود برخی اختلافات بین رئیس جمهور ترامپ و ایلان ماسک، به نظر می رسد کاخ سفید همچنان طرفدار ماسک است. Wired بر اساس اسنادی که توسط این رسانه به دست آمده، که کاخ سفید ظاهراً به رهبری اداره خدمات عمومی (GSA) دستور داده است تا Grok شرکت xAI را در لیست فروشندگان تایید شده هوش مصنوعی خود قرار دهد.
شرکت xAI متعلق به ایلان ماسک است و در که GSA در ماه اوت صادر کرد و طی آن این سازمان OpenAI، گوگل و Anthropic را به لیست فروشندگان خود اضافه کرد، گنجانده نشده بود. در ایمیلهایی که هفته گذشته ارسال و توسط Wired منتشر شده است، رهبری آژانس خواستار درج محصولات xAI شده است. جاش گرونباوم، کمیسر سرویس اکتسابات فدرال، یکی از شاخه های GSA، می نویسد: "تیم: Grok/xAI باید طبق دستور WH هر چه سریعتر به برنامه بازگردد." "باید همه محصولات آنها باشد که قبلاً داشتیم (3 و 4)"، که احتمالاً به Grok 3 و Grok 4، تکرارهای چت بات LLM شرکت xAI، اشاره دارد.
نام Carahsoft، یک پیمانکار اصلی دولتی که فناوری را از شرکتهای شخص ثالث میفروشد، ذکر شده است. گرونباوم نوشت: "آیا کسی می تواند فوراً با Carahsoft در این مورد تماس بگیرد و لطفاً تأیید کند؟" به گفته Wired، قرارداد Carahsoft اصلاح شد تا xAI را در اوایل این هفته شامل شود. از صبح روز جمعه، Grok 3 و Grok 4 هر دو در GSA Advantage، یک بازار آنلاین که در آن سازمان های دولتی می توانند محصولات و خدمات را خریداری کنند، در دسترس هستند.
شرکت xAI در ماه ژوئیه از Grok برای سازمان های دولتی ایالات متحده، زمانی که به نظر می رسید تایید GSA برای چت بات . مدت کوتاهی قبل از آن، چت بات و شروع به تبلیغ پروپاگاندای نازی ها و لفاظی های یهودستیزانه کرد و خود را "MechaHitler" نامید. این اتفاق پس از ماسک و ترامپ بر سر لایحه هزینه های رئیس جمهور رخ داد، که پس از آن تایید GSA برای Grok . دلیل این تغییر در دستورالعمل در حال حاضر مشخص نیست.
هیچ جزئیاتی در گزارش ها در مورد قیمت گذاری یا اینکه آیا xAI خدمات تخفیف دار به دولت فدرال ارائه می دهد وجود نداشت. در اوایل این ماه، هم و هم شروع به ارائه مدل های زبان بزرگ خود به آژانس های فدرال فقط با 1 دلار به منظور تشویق پذیرش در بین کارکنان دولت کردند. xAI همچنان با پنتاگون برای توسعه گردش کار هوش مصنوعی در وزارت دفاع ایالات متحده دارد.
این مدلهای هوش مصنوعی اخیراً به دلیل افزایش موارد نگرانکننده توهمها و رفتارهای اشتباه در کانون توجه قرار گرفتهاند. درست در همین هفته، OpenAI با این ادعا که ChatGPT ماهها در مورد خودکشی یک پسر نوجوان صحبت کرده و در نهایت آن را ممکن ساخته است.