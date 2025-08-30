Apple iOS 26: هر آنچه که باید در مورد ویژگی‌های جدید در به‌روزرسانی آینده آیفون بدانید

تنها در عرض کمی بیش از یک هفته، رویداد آیفون 17 اپل فرا خواهد رسید — سه‌شنبه، 9 سپتامبر — و بالاخره شاهد مجموعه جدید آیفون 17 خواهیم بود. با فرض اینکه اپل به سنت پایبند باشد، باید بتوانیم iOS 26 را تقریباً یک هفته پس از رویداد نصب کنیم. اما برای آزمایش ویژگی‌های جدید نیازی نیست منتظر بمانید زیرا می‌توانید دانلود و نصب بتا عمومی 5 تازه‌منتشرشده (یا بتا 8 توسعه‌دهنده iOS 26 برای توسعه‌دهندگان) را انجام دهید. من در چند هفته گذشته با آن بازی کرده‌ام و متوجه شده‌ام که گرفتن اسکرین‌شات در سیستم عامل جدید بسیار بهتر است، همچنین می‌توان انتخاب کرد که چقدر به تعویق بیندازید. حتی برنامه دوربین بازطراحی‌شده نیز آسان‌تر قابل پیمایش است. می‌توانید نمای کامل‌تری از ویژگی‌های جدید را در پیش‌نمایش نسخه بتای عمومی iOS 26 ما مشاهده کنید، که طراحی تازه صفحه اصلی و قفل را به نمایش می‌گذارد. این طراحی که Liquid Glass نامیده می‌شود، ظاهر نیمه‌شفاف را در تمام سیستم‌عامل‌های آینده اپل گسترش می‌دهد. این تغییرات یکی از چندین تغییر بزرگ در iOS، macOS، iPadOS و بقیه مجموعه نرم‌افزاری اپل است که همگی در جریان سخنرانی اصلی WWDC این شرکت در 9 ژوئن به نمایش گذاشته شدند.

پس از وعده‌های بیش از حد در مورد برنامه‌های هوش مصنوعی در سال گذشته، اپل نقشه راه iOS خود را بیشتر بر بهبود کیفیت زندگی اولیه در امسال متمرکز کرد. برای مثال، چندین افزودنی مفید به برنامه‌های تلفن و پیام‌ها در آیفون شما اضافه می‌شود: مدیران اپل توانایی حذف پیامک‌های اسپم یا سایر فرستنده‌های ناشناس و گزینه‌ای برای نگه داشتن جایگاه خود در یک تماس تلفنی زمانی که منتظر پاسخگویی یک نماینده هستید را تشریح کردند. به‌علاوه، یک ویژگی ارزشمند که آن را بدیهی می‌دانستیم، در حال بازگشت است (راهنمایی: در برنامه Photos قرار دارد).

به نظر می‌رسد با هر نسخه بتا، پیشرفت‌های جدیدی ظاهر می‌شوند، مانند این ژست جدید AirPods که همه ما در مورد آن کنجکاو هستیم و این ویژگی FaceTime که در صورت تشخیص برهنگی، ویدیوی شما را فریز می‌کند. با انتشار بتای 5 توسعه‌دهنده iOS 26، ویژگی‌های اضافه‌شده بیشتری را دیدیم، مانند انیمیشن فنری جدید در صفحه رمز عبور و در مرکز کنترل، گزارش‌های MacRumors. برخی یا همه این تغییرات به زودی به بتای عمومی جداگانه منتقل می‌شوند (به زیر مراجعه کنید). اکثر مدل‌های جدیدتر آیفون واجد شرایط دانلود iOS 26 هستند (هم نسخه‌های بتا و هم نسخه نهایی). آیا می‌خواهید لیست کامل ویژگی‌های جدیدی را که در پاییز امسال ارائه می‌شوند، ببینید؟ به خواندن ادامه دهید.

iOS 26 چیست؟

سیستم عامل فعلی آیفون iOS 18 است و اپل همچنان به طور فعال آن را به‌روزرسانی می‌کند — نسخه 18.6.1 برای بازیابی قابلیت نظارت بر اکسیژن خون اپل واچ برای کاربران خاص در ایالات متحده منتشر شد. اخیراً، اپل 18.6.2 را برای رفع آسیب‌پذیری مربوط به پردازش تصویر منتشر کرد. اپل رسماً امضای iOS 18.6 را متوقف کرده است، گزارش‌های MacRumors، که به این معنی است که دیگر نمی‌توان آن را به دلیل "بررسی تأیید نرم‌افزار سمت سرور" روی آیفون شما نصب کرد. این موضوع زمانی که نسخه‌های جدیدتر برای دانلود در دسترس هستند، بسیار عادی است.

اما انتظار نداشته باشید که به زودی iOS 19 را ببینید — یا هرگز. در عوض، اپل شماره‌گذاری را به iOS 26 در ماه آینده منتقل می‌کند. این شرکت تصمیم گرفته است شماره نسخه‌های iOS خود را با یک سیستم مبتنی بر سال، مشابه سال تولید خودروها، همسو کند. بنابراین در حالی که iOS و سیستم‌عامل‌های خواهر آن در اواخر سال 2025 منتشر می‌شوند، همه آن‌ها برای انعکاس سال آینده، "26" تعیین شده‌اند.

رسمی است، ما در حال انتقال به iOS 26 هستیم. (Apple)

طراحی Liquid Glass چیست؟

بیایید صادق باشیم. از بین تمام چیزهایی که در WWDC امسال معرفی شد، طراحی جدید Liquid Glass ستاره این نمایش بود. صفحه اصلی و قفل آیفون سال به سال تقریباً یکسان به نظر می‌رسند — آخرین چیز هیجان‌انگیز (به نظر من) گزینه اضافه کردن زیبایی‌شناسی شخصی به صفحه اصلی با سفارشی کردن برنامه‌ها و ویجت‌های خود بود. بنابراین دیدن چهره جدید صفحه اصلی و قفل، طراوت‌بخش است.

Liquid Glass دقیقاً چیست؟ اپل آن را یک "ماده نیمه‌شفاف جدید" می‌نامد، زیرا، خب، برنامه‌ها و ویجت‌ها شفاف هستند. با این حال، صفحه نمایش همچنان می‌تواند بسته به محیط اطراف، با حالت‌های تیره و روشن سازگار شود. همچنین دکمه‌هایی با طراحی شناور جدید در چندین برنامه مانند تلفن و Maps مشاهده خواهید کرد. آن‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کمتر از دکمه‌های فعلی حواس‌پرت‌کننده باشند، اما همچنان به راحتی قابل مشاهده هستند. در حالی که این تغییرات از زمان اعلام آن بحث‌برانگیز بوده‌اند، برخی — از جمله Devindra Hardawar از Engadget — از این جهت‌گیری جدید خوششان می‌آید، حتی اگر تا حدودی یادآور طرح‌های شفاف Windows Vista Aero مایکروسافت از حدود بیست سال پیش باشد.

گفته می‌شود، از زمان انتشار بتای 2 iOS 26، اپل در حال حاضر برخی از بازخوردهای کاربران را در طراحی گنجانده است و شفافیت را حداقل در برخی از مکان‌ها کاهش داده است. و در حالی که به تکامل خود ادامه خواهد داد، کاربران اپل نمی‌توانند از آن فرار کنند: Liquid Glass به گونه‌ای طراحی شده است که تمام سیستم‌عامل‌های اپل منسجم‌تر شوند. در اینجا نگاهی به این موضوع داریم که زیبایی‌شناسی نیمه‌شفاف با macOS Tahoe 26 جدید روی دسکتاپ شما چگونه خواهد بود.

ویژگی‌های جدید و قابل توجه iOS 26 چیست؟

iOS 26 دارای لیست طولانی از ویژگی‌های جدید است. از جمله ارزشمندترین آن‌ها:

طراحی مجدد برنامه تلفن: در نهایت می‌توانید در مخاطبین، تماس‌های اخیر و پیام‌های صوتی همگی در یک صفحه پیمایش کنید. همچنین دارای یک ویژگی جدید به نام Hold Assist است که هنگامی که یک اپراتور به تلفن می‌آید به شما اطلاع می‌دهد تا از موسیقی آسانسور اجتناب کنید و به کارهای دیگر خود ادامه دهید.

ترجمه زنده در تلفن، FaceTime و پیام‌ها: iOS 26 قابلیت مکالمه از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با شخصی که به زبان دیگری صحبت می‌کند را ارائه می‌دهد. ترجمه زنده مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه می‌کند، که منجر به برخی تعاملات توقف و حرکت در نمونه‌هایی می‌شود که اپل در طول ارائه خود به اشتراک گذاشت.

نظرسنجی در گروه‌های چت: از مرتب‌سازی پیام‌هایی که مانند صدها پیام در گروه چت شما هستند خسته شده‌اید؟ شما و دوستانتان به زودی قادر خواهید بود نظرسنجی‌هایی را در پیام‌های گروهی برای تصمیم‌گیری در مورد چیزهایی مانند اینکه در کدام مکان برانچ غذا می‌خورید یا ماشین چه کسی را در سفر جاده‌ای می‌برید، ایجاد کنید.

فیلتر کردن فرستنده‌های ناشناس در پیام‌ها: اگر پیامک‌های اسپم در مورد عوارض پرداخت‌نشده یا سایر اخطارها دریافت نکرده‌اید، خوش شانس هستید. برای کسانی از ما که این پیام‌ها را دریافت کرده‌ایم، به زودی آن پیام‌های مزاحم در یک پوشه جداگانه فیلتر می‌شوند.

هوش بصری: مشابه جستجوی معکوس تصویر گوگل، این ویژگی جدید به شما امکان می‌دهد هر چیزی را که روی صفحه آیفون شما وجود دارد جستجو کنید. برای مثال، اگر یک جفت کفش را دیدید که شخصی در یک عکس اینستاگرام پوشیده است، می‌توانید از آن اسکرین‌شات بگیرید و از هوش بصری برای یافتن آن کفش‌ها (یا مشابه آن) به صورت آنلاین استفاده کنید.

تب‌های Photos برگشته‌اند: برای هر کسی که هنوز از تغییرات Photos که سال گذشته ایجاد شد ناامید شده است، خوشحال خواهید شد که بدانید تب‌های شما در حال بازگشت هستند. Library و Collections فضاهای جداگانه خود را خواهند داشت، بنابراین نیازی نیست تا بی‌نهایت پیمایش کنید تا آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کنید.

ویژگی "ایمنی ارتباطات" FaceTime: به نظر می‌رسد یک افزودنی جدیدتر به iOS 26، ویژگی "ایمنی ارتباطات" FaceTime است که در صورت تشخیص برهنگی، ارتباطات را متوقف می‌کند. به نظر می‌رسد این ویژگی یک ویژگی ایمنی کودک است که از تشخیص روی دستگاه استفاده می‌کند، بنابراین از هر گونه مسائل مربوط به حریم خصوصی مبتنی بر ابر جلوگیری می‌کند.

گزینه‌های جدید صفحه قفل: صفحه قفل آیفون در iOS 26 قابل تنظیم‌تر می‌شود، با یک ساعت جالب‌تر، جلوه‌های تصویر زمینه سه‌بعدی، ویجت‌های بیشتر و گزینه‌های حالت تمرکز بهتر.

Hold Assist اپل برای آن دسته از سرویس‌های مزاحمی که شما را برای 10 دقیقه یا بیشتر در حالت انتظار قرار می‌دهند، مفید خواهد بود. (Apple)

تغییرات جدید در iPadOS 26

وقتی صحبت از به‌روزرسانی‌های بزرگ می‌شود، iPad شما عقب نمی‌ماند. در اینجا آنچه که در پاییز امسال ارائه می‌شود، آمده است.

چند وظیفگی و پنجره‌بندی واقعی: هنگام دانلود جدیدترین به‌روزرسانی، می‌توانید چندین برنامه را به طور همزمان روی صفحه نمایش خود اجرا کنید. پس از باز کردن یک برنامه، به طور معمول روی صفحه نمایش شما ظاهر می‌شود، اما می‌توانید اندازه آن را تغییر دهید و آن را در سراسر صفحه نمایش خود حرکت دهید تا برای برنامه‌های دیگر فضا ایجاد کنید. این ویژگی اختیاری است، بنابراین اگر آن را دوست ندارید می‌توانید آن را خاموش کنید.

به‌روزرسانی بصری: همراه با سایر سیستم‌عامل‌های جدید، iPadOS 26 با زیبایی‌شناسی Liquid Glass ارائه می‌شود. این ظاهر جدید روی صفحه‌های قفل و اصلی و همچنین منوهای کشویی ظاهر می‌شود.

نوار منوی جدید: هنگامی که روی صفحه نمایش خود به پایین بکشید، نوار منوی جدید با گزینه‌هایی مانند File، Edit، Windows و موارد دیگر ظاهر می‌شود. اگر به دنبال چیز خاصی هستید، یک گزینه جستجو نیز وجود دارد.

نگاهی به برداشت‌های اولیه ما از iPadOS 26 بیندازید.

AirPods چه؟

AirPods نیز با iOS 26 به‌روزرسانی می‌شوند. در اینجا برخی از عملکردهای قابل توجه‌تر آورده شده است.

ضبط صدا پیشرفته: اپل این را ضبط صدای "با کیفیت استودیویی" می‌نامد و با آن، در محیط‌های پر سر و صدا وضوح بیشتری را متوجه خواهید شد.

کنترل از راه دور دوربین: با استفاده از این، می‌توانید تنها با یک بار فشار دادن AirPods، عکس بگیرید یا ضبط ویدیو را شروع و متوقف کنید. هنگام گرفتن عکس، قبل از اینکه آیفون یا آیپد شما عکس را بگیرد، یک شمارش معکوس سه ثانیه‌ای دریافت خواهید کرد.

ویژگی ترجمه زنده: در حالی که به طور رسمی اعلام یا تایید نشده است، به نظر می‌رسد که ترجمه زنده که مدت‌ها شایعه شده است برای AirPods ممکن است با iOS 26 ارائه شود. این مدرک از یک دارایی سیستم که در نسخه بتای iOS 26 مشاهده شده است، به دست آمده است که ژستی را نشان می‌دهد که با فشار دادن همزمان هر دو ساقه هدفون فعال می‌شود. این عکس همچنین کلماتی را به چندین زبان مختلف نشان می‌دهد.

نظارت بر ضربان قلب (در حال حاضر شایعه است): مارک گورمن از بلومبرگ بر این باور است که اپل امسال هدفون‌های AirPods Pro جدیدی را معرفی خواهد کرد که می‌توانند نظارت بر ضربان قلب داشته باشند. این هدفون‌ها با برنامه Health اپل و سایر برنامه‌های تناسب اندام که ضربان قلب را ردیابی می‌کنند، کار خواهند کرد.

سیری در حالت تعلیق است. اپل قبلاً مشخص کرده است که دستیار صوتی هوشمندتر آن — که برای اولین بار در WWDC 2024 وعده داده شد — تا زمانی در نقطه‌ای از "سال آینده" به تعویق افتاده است، بنابراین نباید انتظار هیچ تغییر عمده‌ای در نسخه‌های بتای فعلی داشته باشید. اما گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل قصد دارد با تکیه بر مدل‌های هوش مصنوعی شخص ثالث مانند ChatGPT یا Claude OpenAI، پیوند دادن آن به آن‌ها مغز سیری را بزرگ‌تر کند که می‌تواند سال 2026 را به یک سال محوری تبدیل کند. این شرکت همچنین گزارش شده است که در حال کار بر روی یک چت‌بات هوش مصنوعی "ساده‌شده" برای رقابت با ChatGPT است.

کدام آیفون‌ها قادر به ارتقاء به iOS 26 خواهند بود؟

تعداد کمی از مدل‌های آیفون که نسخه فعلی iOS را اجرا می‌کنند — iPhone XR، XS و XS Max — با آخرین به‌روزرسانی سازگار نخواهند بود. اما هر آیفونی که در سال 2019 یا بعد از آن عرضه شود، واجد شرایط به‌روزرسانی iOS 26 خواهد بود.

iPhone SE (نسل دوم یا جدیدتر)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

در اینجا مدل‌های جدید احتمالی آیفون 17 (یا شاید آیفون 26؟) که تقریباً مطمئناً در ماه سپتامبر معرفی و عرضه می‌شوند، فهرست نشده‌اند.

نحوه نصب نسخه بتای iOS 26

اکنون نسخه بتای عمومی iOS 26 از طریق برنامه نرم‌افزار بتای اپل برای دانلود در دسترس است. اگر هنوز عضو نیستید، برای امتحان کردن تمام آخرین ویژگی‌ها باید ثبت‌نام کنید. فقط به beta.apple.com مراجعه کنید و با شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود ثبت‌نام کنید. این برنامه رایگان است.

پس از ورود، می‌توانید آن را با رفتن به Settings > General > Software Update و انتخاب iOS 26 public beta نصب کنید.

یک نکته احتیاطی: با آیفون اصلی خود ثبت‌نام نکنید، مگر اینکه با هر گونه خطری که در استفاده از سیستم عاملی که نهایی نشده است، موافق باشید.

نسخه نهایی iOS 26 چه زمانی منتشر می‌شود؟

iOS 26 در پاییز امسال برای عموم منتشر خواهد شد. معمولاً در ماه سپتامبر، در عرض یک هفته پس از رویداد آیفون اپل منتشر می‌شود. سال گذشته، در 16 سپتامبر — دقیقاً یک هفته پس از معرفی مجموعه آیفون 16 — برای کاربران آیفون عرضه شد. از آنجایی که رویداد آیفون 17 امسال در 9 سپتامبر برگزار می‌شود، ممکن است دانلودها در 16 سپتامبر به تلفن‌های ما برسند.

اگر بیشتر به ویژگی‌های هوش مصنوعی اپل علاقه‌مند هستید، در اینجا هر آنچه اپل برای iOS، macOS و موارد دیگر در WWDC فاش کرد، آمده است. همچنین، بررسی کنید که اسکرین‌شات‌های iOS 26 چگونه می‌توانند یک پیش‌نمایش جالب از بازسازی تاخیری سیری اپل باشند.

به‌روزرسانی، 29 اوت: بخش جدیدی در مورد سیری و پیوندی به آنچه در برنامه دوربین iOS 26 جدید است، اضافه شد.

به‌روزرسانی، 27 اوت: تاریخ رسمی رویداد آیفون 17 و همچنین تاریخ احتمالی انتشار iOS 26 اضافه شد.

به‌روزرسانی، 25 اوت: شایعه‌ای در مورد داشتن نظارت بر ضربان قلب در AirPods Pro جدید اضافه شد.

به‌روزرسانی، 22 اوت: اشاره شد که اپل رسماً امضای iOS 18.6 را متوقف کرده است.

به‌روزرسانی، 20 اوت: اشاره شد که بتای عمومی 4 iOS 26 و iOS 18.6.2 اکنون برای دانلود در دسترس هستند.

به‌روزرسانی، 18 اوت: جزئیاتی در مورد به‌روزرسانی احتمالی iOS 18.6 اضافه شد.

به‌روزرسانی، 15 اوت: پیوندی به آنچه در رویداد آیفون اپل باید انتظار داشت و جزئیاتی درباره آنچه در ویرایشگر اسکرین‌شات‌های iOS 26 در دسترس است، اضافه شد.

به‌روزرسانی، 13 اوت: جزئیات جدید AirPods که در نسخه بتای iOS 26 مشاهده شده است، اضافه شد.

به‌روزرسانی، 11 اوت: اشاره شد که بتای توسعه‌دهنده iOS 26 به نسخه بتا 6 رسیده است.

به‌روزرسانی، 8 اوت: ویژگی‌های جدیدی که با iPadOS 26 و AirPods ارائه می‌شوند، اضافه شد.

به‌روزرسانی، 6 اوت: انتشار بتای 5 iOS 26 و ویژگی فنری جدید در صفحه رمز عبور و مرکز کنترل اشاره شد.

به‌روزرسانی، 4 اوت: اشاره شد که اپل در حال کار بر روی یک رقیب برای ChatGPT است.

به‌روزرسانی، 1 اوت: نقل قولی از تیم کوک در مورد iOS 26 اضافه شد.

به‌روزرسانی، 31 ژوئیه: اشاره شد که iOS 18.6 اکنون در دسترس است.

به‌روزرسانی، 24 ژوئیه: اشاره شد که بتای عمومی iOS 26 اکنون در دسترس است.

به‌روزرسانی، 3 ژوئیه: ویژگی جدید FaceTime که در بتای توسعه‌دهنده یافت شده است، اشاره شد.

به‌روزرسانی، 30 ژوئن: به نسخه‌های جاری iOS 18 و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه اپل در حال بررسی LLM‌های خارجی اضافی برای سیری است، اشاره شد.

به‌روزرسانی، 25 ژوئن: تغییرات اضافه شده در بتای 2 iOS 26 اشاره شد.