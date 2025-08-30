بازی بعدی گاچای HoYoverse رگههایی از Teamfight Tactics و Pokémon دارد. توسعهدهنده بازی Honkai: Nexus Anima را به عنوان یک "بازی استراتژیک ماجراجویی جمعآوری موجودات" توصیف میکند. HoYoverse برای اولین بار در ماه مه در کنسرت Honkai: Star Rail سال 2025 این عنوان را تبلیغ کرد.
در دنیای بازی Honkai: Nexus Anima، یک گسستگی ناگهانی تعادل بین نیروهای مخالف (Nexus) را در هم شکسته است. شما این قلمرو را کاوش خواهید کرد و با موجودات حاصل (Anima) که در اطراف پراکنده شدهاند، پیوند برقرار خواهید کرد. به نظر میرسد گیمپلی حول محور خودکار شطرنج، مینیبازیهای آموزش حیوانات خانگی و کاوش در مرکز جهان میچرخد.
Honkai: Nexus Anima هنوز در حال توسعه است، بنابراین تاریخ انتشار آن هنوز اعلام نشده است. اما HoYoverse به زودی یک بتای بسته (آزمایش Nexus Bond) را در ویندوز و iOS انجام خواهد داد. اگر میخواهید شانسی داشته باشید، میتوانید تا 12 سپتامبر از صفحه ثبت نام بازدید کنید.