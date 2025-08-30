اینستاگرام ابزارهای مدیریت صندوق ورودی را برای سازندگان و حساب های بزرگ اضافه می کند

سازندگان بزرگ در اینستاگرام به تازگی خبر خوشی دریافت کرده اند. این پلتفرم در حال معرفی ابزارهای مدیریت صندوق ورودی است تا کار را برای اینفلوئنسرها آسان تر کند تا از طریق پیام ها و درخواست های بی پایان عبور کنند.

این ابزارها شامل فیلترهای چند انتخابی است که به کاربران اجازه می دهد تا پیام ها را سریعتر مرتب کنند تا مکاتبات مهم را پیدا کنند. به یاد داشته باشید، سازندگان محبوب هر روز صدها و صدها پیام دریافت می کنند. این نرم افزار به این اینفلوئنسرها اجازه می دهد تا هر فیلتری را اضافه، ویرایش یا حذف کنند، که باید مفید باشد.

اینستاگرام همچنین گزینه ایجاد میانبرهای سفارشی را اضافه کرده است که پوشه های پیام را که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، اولویت بندی می کند. کاربران می توانند پوشه های جدیدی ایجاد کنند که "ترجیحات آنها را منعکس کند". این پوشه ها را می توان بر اساس پرکاربردترین انواع پیام ها مرتب کرد. این شرکت می گوید این ابزارها به "سازندگان آزادی عمل می دهد تا خلاقیت خود را کشف کنند و در عین حال گردش کارهایی را ایجاد کنند که برای آنها بهترین کار را انجام دهد."

این مجموعه ابزار فقط برای اینفلوئنسرهای محبوب با بیش از 100000 دنبال کننده است. افراد معمولی، از جمله خودم، باید با صندوق ورودی فعلی کنار بیایند. با این حال، اینستاگرام این ویژگی را برای حساب های حرفه ای در دسترس قرار می دهد.