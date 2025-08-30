نسخه بازسازی شده Yooka-Laylee در تاریخ ۹ اکتبر برای کنسول ها و رایانه شخصی عرضه می شود

Yooka-Replaylee، نسخه بازسازی شده بازی پلتفرمر Yooka-Laylee ، در تاریخ ۹ اکتبر در دسترس خواهد بود. این بازی روی رایانه شخصی، Xbox Series X/S، PS5 و Switch 2 قابل بازی خواهد بود. این بازی هم به صورت دیجیتالی و هم فیزیکی عرضه می شود و پیش سفارش ها برای نسخه های فیزیکی هم اکنون آغاز شده است.

در مورد نسخه های فیزیکی، نسخه Switch 2 شامل بازی کامل روی کارتریج و بدون کارت کلید بازی خواهد بود. نینتندو به توسعه دهندگان این گزینه را داده است تا کارتریج هایی را منتشر کنند که اساساً پوسته های خالی هستند، به نام کارت کلید بازی، که پس از قرار دادن در کنسول، نیاز به دانلود فوری دارند. کلکسیونرها دقیقاً به این روش علاقه ای ندارند، بنابراین انتشار یک کارتریج واقعی برای Yooka-Replaylee یک خبر خوشایند است.

این یک نسخه بازسازی شده و بهبود یافته از Yooka-Laylee است که خود ادای احترامی به بازی های پلتفرمر جمع آوری کردنی سه بعدی مانند Banjo-Kazooie بود. استودیو Playtonic از افرادی تشکیل شده است که روی عناوین Rare مانند Banjo ذکر شده و بازی های Donkey Kong Country کار کرده اند.

Yooka-Replaylee ویژگی های جدیدی را به ارمغان می آورد، از جمله چالش های به روز شده، موسیقی متن ارکسترال کامل و البته موارد بیشتری برای جمع آوری. همچنین یک نقشه بزرگتر، یک داستان اصلاح شده و گرافیک بهبود یافته نیز وجود دارد. خیلی جالب به نظر می رسد.

نسخه دیجیتالی بازی ۳۰ دلار و نسخه های فیزیکی ۵۰ دلار قیمت خواهند داشت. یک تبلیغ برای طرفداران قدیمی وجود دارد، زیرا کسانی که قبلاً بازی را دارند، تا زمانی که نسخه بازسازی شده را روی همان خانواده پلتفرم اصلی خریداری کنند، ۳۰ درصد تخفیف می گیرند. این به معنای Switch به Switch 2، PS4 به PS5 و Xbox One به Xbox Series X/S است.