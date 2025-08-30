IFA 2025: انتظار چه چیزهایی را از سامسونگ، ایسر، لنوو و دیگران داشته باشیم

IFA، پاسخ اروپا به CES، در تاریخ 5 سپتامبر در برلین، آلمان آغاز می‌شود. به احتمال زیاد این نمایشگاه بزرگترین منبع خبر در ماه سپتامبر نخواهد بود — رویداد عرضه آیفون اپل رسماً در تاریخ 9 سپتامبر برگزار می‌شود — اما معمولاً میزبان سهم منصفانه‌ای از اطلاعیه‌ها است. IFA 2024 شامل "رایانه‌های شخصی هوش مصنوعی" جدید از ASUS و دل، از جمله اولین لپ‌تاپ Inspiron با تراشه Snapdragon X Plus کوالکام بود. ایده‌های غیرمعمول‌تری نیز وجود داشت: به عنوان مثال، آنر از این نمایشگاه برای معرفی لپ‌تاپی با وب‌کم جداشدنی استفاده کرد.

بر اساس شرکت‌هایی که حضورشان در این نمایشگاه تأیید شده است، مضامین مشابهی در IFA 2025 بافته خواهند شد. هوش مصنوعی و ویژگی‌های فعال شده توسط آن احتمالاً در همه جا، به ویژه در لوازم خانگی وجود خواهند داشت. لپ‌تاپ‌ها، چه تراشه‌های Panther Lake اینتل را اجرا کنند و چه مبتنی بر ARM باشند، مطمئناً در این ترکیب خواهند بود. و عینک‌های هوشمند احتمالاً همچنان یک دغدغه خواهند بود. در زیر شرکت‌هایی هستند که تأیید شده است رویدادهایی را در این نمایشگاه برگزار می‌کنند و آنچه فکر می‌کنیم ممکن است اعلام کنند.

سامسونگ

با توجه به عرضه Galaxy S25، گوشی‌های تاشو Galaxy Z و ساعت Galaxy Watch 8، سامسونگ وسایل الکترونیکی شخصی زیادی برای اعلام در سال جاری باقی نگذاشته است. این می‌تواند دلیلی باشد که کنفرانس مطبوعاتی IFA این شرکت بر خانه هوشمند متمرکز شده است. ارائه سامسونگ در IFA، با عنوان "خانه هوش مصنوعی: زندگی آینده، اکنون" قرار است بر لوازم خانگی این شرکت متمرکز شود. به طور خاص، سامسونگ می‌گوید که "پتانسیل تحول‌آفرین هوش مصنوعی در خانه را برجسته خواهد کرد." سامسونگ قبلاً نشان داده است که هوش مصنوعی چگونه در لوازم خانگی جدید Bespoke AI در CES 2025 نقش دارد، بنابراین این امکان وجود دارد که این شرکت اضافات جدیدی به این مجموعه داشته باشد. امیدواریم که همچنین به اشتراک بگذارد که چه زمانی ربات Ballie برای خرید در دسترس خواهد بود.

ما همچنین به طور قطع می‌دانیم که سامسونگ در تاریخ 4 سپتامبر یک رویداد مجازی Unpacked را میزبانی می‌کند، که می‌تواند به برخی دیگر از محصولاتی که این شرکت در IFA 2025 به نمایش خواهد گذاشت اشاره کند. تمام نشانه‌ها به این اشاره دارد که Unpacked بعدی در مورد تبلت‌ها و تلفن‌های میان‌رده خواهد بود. شایعه شده است که سامسونگ Galaxy Tab S11 و S11 Ultra را معرفی خواهد کرد، که ظاهر و احساس کلی تبلت‌های گذشته این شرکت را با چند تغییر مهم به همراه خواهد داشت، به گفته WinFuture. به جز بهبود باتری و اندروید 16، بزرگترین تغییری که سامسونگ گزارش شده است ایجاد می‌کند، استفاده از تراشه MediaTek Dimensity 9400 در تبلت‌ها به جای مدل‌های Exynos خود یا چیزی از کوالکام است. Snapdragon 8 Elite در بالاترین سطح قرار دارد، بنابراین انتخاب MediaTek می‌تواند سوالاتی را در مورد عملکرد ایجاد کند، اما باید از تبلت‌ها استفاده کنیم تا مطمئن شویم.

همچنین شایعه شده است که سامسونگ Galaxy S25 FE را در این رویداد معرفی خواهد کرد. سال به سال کمتر مشخص می‌شود که "FE" یا "Fan Edition" به چه معناست، اما انتظار می‌رود Galaxy S25 FE پیشرفت‌های معناداری نسبت به Galaxy S24 FE داشته باشد. در کنار یک تراشه Exynos طراحی شده توسط سامسونگ، شایعه شده است که S25 FE دارای یک دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی بهبود یافته و یک باتری 4900 میلی آمپر ساعتی با شارژ 45 وات است، به گفته SamMobile.

ایسر

سام رادرفورد برای انگجت

مانند سامسونگ، ایسر نیز در IFA 2025 کنفرانس مطبوعاتی خود را میزبانی می‌کند. توضیحات این شرکت از این رویداد به طرز ناامیدکننده‌ای مبهم است، اما نشان می‌دهد که اطلاعیه‌ها بر بهره‌وری و بازی متمرکز خواهند بود. در IFA 2024، ایسر چندین Copilot+PC را معرفی کرد، از جمله به‌روزرسانی‌هایی برای خطوط Swift و Aspire این شرکت با جدیدترین تراشه‌های Intel Core Ultra و ویژگی‌های هوش مصنوعی ویندوز. به روز رسانی برای هر دو مجموعه در IFA 2025 بسیار محتمل به نظر می‌رسد. اگر ایسر برخی از دستگاه‌های مفهومی بیشتری را نیز به نمایش بگذارد، تعجب نکنید. Acer Project DualPlay این شرکت، یک لپ‌تاپ با کنترلر بازی جداشدنی، در نمایشگاه سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفت و این شرکت مطمئناً چیزی برای پیشی گرفتن دارد.

وقتی صحبت از رایانه‌های شخصی دستی بازی می‌شود، ایسر برنامه‌های خود را برای فروش سه اندازه مختلف از دستگاه دستی، Acer Nitro Blaze 11، Blaze 8 و Blaze 7 را شرح داده است، اما هنوز همه آنها را در سطح جهانی منتشر نکرده است. ممکن است منطقی باشد که از IFA 2025 برای نهایی کردن این موضوع و تیزر کردن هر چیزی که در حال کار بر روی آن است، استفاده شود.

لنوو

سام رادرفورد برای انگجت

وقتی صحبت از لنوو می‌شود، این شرکت یک کتابچه راهنمای آزمایش شده و واقعی برای رویدادهایی مانند IFA دارد. این شرکت مجموعه‌ای از لپ‌تاپ‌های جدید را به نمایش می‌گذارد، تلفن‌های موتورولا غیرقابل تا شدن خود را به‌روزرسانی می‌کند و یک یا دو دستگاه مفهومی کاملاً عجیب و غریب را معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد این الگو برای IFA 2025 تکرار خواهد شد.

اگر ستاره‌های نمایشگاه سال گذشته یک لپ‌تاپ بازی 16 اینچی Legion و یک مفهوم "Auto Twist" بودند که با یک فرمان صوتی می‌چرخد، امسال لنوو به نوع دیگری از چرخش نگاه می‌کند. افشاگر Evan Blass تصاویری را در آنچه به نظر می‌رسد یک لپ‌تاپ مفهومی جدید با صفحه نمایشی است که می‌توان آن را به صورت عمودی چرخاند به اشتراک گذاشت. بلاس همچنین تصاویری از سه تلفن جدید Moto و دو تبلت جدید لنوو به اشتراک گذاشت.

لنوو عادت دارد دستگاه‌های مفهومی را در نمایشگاه‌های تجاری به نمایش بگذارد، برخی از آنها پیش‌درآمدهایی برای ارسال محصولات هستند -- شبیه ThinkBook Plus Gen 6 با صفحه نمایش رول شونده -- در حالی که برخی دیگر هرگز نور روز را نخواهند دید.



در هفته آینده IFA/Innovation Week، این مفهوم یک… pic.twitter.com/PMIJdowgHG — Evan Blass (@evleaks) August 28, 2025

لنوو یک رایانه شخصی دستی جدید نیز برای اعلام دارد. این شرکت Lenovo Legion Go S را در اوایل سال جاری عرضه کرد و اکنون گزارش شده است که آماده است تا Lenovo Legion Go 2 را معرفی کند. شایعه شده است که دستگاه دستی جدید دارای یک تراشه جدید AMD Ryzen Z2 Extreme، همان کنترلرهای جداشدنی به سبک سوییچ و رم بیشتر است. اگر لنوو این دستگاه دستی را معرفی کند، احتمالاً قدرتمندترین رایانه شخصی دستی بازی موجود برای خرید خواهد بود، با برچسب قیمتی متناسب.

...اما بیشتر نگاه‌ها احتمالاً به نسل دوم Legion Go خواهد بود (که بدل آن، Legion Go S با قابلیت Steam، در اوایل سال جاری در MWC رونمایی شد). pic.twitter.com/G03WzvODBj — Evan Blass (@evleaks) August 29, 2025

هایسنس

هایسنس

بر اساس توضیحات رویداد برای کنفرانس مطبوعاتی هایسنس در IFA 2025، این شرکت قصد دارد "تلویزیون RGB-MiniLED خود را با بهبودهای سخت افزاری قدرتمند و نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی ارتقا دهد." هایسنس تلویزیون 116 اینچی UX RGB-MiniLED را در ماه ژوئیه معرفی کرد، که به ادعای این شرکت اولین تلویزیون تولید انبوه با LED های قرمز، سبز و آبی اختصاصی است. این رویکرد به تلویزیون اجازه می‌دهد تا به روشنایی اوج 8000 نیت دست یابد، در میان مزایای دیگر.

توضیح دادن اینکه این تلویزیون چقدر هزینه خواهد داشت و تراشه "Hi-View AI Engine X" آن چه نوع ویژگی‌هایی را پشتیبانی می‌کند منطقی است. اگر هایسنس نیز زمانی را برای صحبت در مورد تلویزیون بزرگتر 136 اینچی MX MicroLED که در CES 2025 معرفی کرد، اختصاص دهد، تعجب نکنید.

انکر

والنتینا پالادینو برای انگجت

با توجه به اینکه گوگل به طور کامل شارژ Qi2 را در تلفن‌های Pixel 10 خود پذیرفته است، هرگز زمان بهتری برای انکر برای اعلام شارژرهای جدید Qi2 وجود نداشته است. با توجه به اینکه کنفرانس مطبوعاتی IFA این شرکت قرار است شامل "عرضه محصولات اصلی باشد که هوش را به زندگی روزمره می‌آورند"، به نظر می‌رسد که ویژگی‌های هوش مصنوعی یک شرط مطمئن است. این احتمالاً به این معنی است که برندهای Eufy یا Soundcore انکر می‌توانند تمرکز اصلی باشند. شاید این شرکت بهبودهای هوش مصنوعی جدیدی برای جاروبرقی‌های رباتیک Eufy خود، یا بهبودهای صوتی برای هدفون‌های Soundcore خود داشته باشد؟ ما باید منتظر شروع IFA باشیم تا متوجه شویم.