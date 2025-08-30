متا در حال بازآموزی هوش مصنوعی خود و اضافه کردن محافظتهای جدیدی است تا از بحث کاربران نوجوان درباره موضوعات مضر با چتباتهای این شرکت جلوگیری کند. این شرکت میگوید که در حال اضافه کردن "محافظتهای بیشتر به عنوان یک اقدام احتیاطی اضافی" است تا از بحث نوجوانان درباره خودآزاری، اختلالات خوردن و خودکشی با متا هوش مصنوعی جلوگیری کند. متا همچنین مانع دسترسی نوجوانان به شخصیتهای چتبات تولید شده توسط کاربران میشود که ممکن است در مکالمات نامناسب شرکت کنند.
این تغییرات، که ابتدا توسط گزارش شد TechCrunch، پس از گزارشهای متعددی صورت میگیرد که توجه را به تعاملات هشداردهنده بین متا هوش مصنوعی و نوجوانان جلب کردهاند. اوایل این ماه، رویترز در مورد یک سند سیاست داخلی متا گزارش داد که میگفت چتباتهای هوش مصنوعی این شرکت مجاز به داشتن مکالمات "شهوانی" با کاربران زیر سن قانونی هستند. متا بعداً گفت که این زبان "اشتباه و ناسازگار با سیاستهای ما" بوده و حذف شده است. دیروز، واشنگتن پست در مورد مطالعهای گزارش داد که نشان داد متا هوش مصنوعی قادر است "به حسابهای نوجوانان در مورد خودکشی، خودآزاری و اختلالات خوردن آموزش دهد."
متا اکنون "محافظتهای" داخلی خود را افزایش میدهد، بنابراین این نوع تعاملات دیگر نباید برای نوجوانان در اینستاگرام و فیسبوک امکانپذیر باشد. استفانی اوتوی، سخنگوی متا، در بیانیهای به انگجت گفت: «ما از همان ابتدا محافظتهایی را برای نوجوانان در محصولات هوش مصنوعی خود ایجاد کردیم، از جمله طراحی آنها برای پاسخگویی ایمن به درخواستها در مورد خودآزاری، خودکشی و اختلالات خوردن.»
وی افزود: «همزمان با رشد جامعه و تکامل فناوری، ما دائماً در حال یادگیری این هستیم که چگونه جوانان ممکن است با این ابزارها تعامل داشته باشند و به تبع آن محافظتهای خود را تقویت میکنیم. همانطور که به پالایش سیستمهای خود ادامه میدهیم، محافظتهای بیشتری را به عنوان یک اقدام احتیاطی اضافی اضافه میکنیم - از جمله آموزش هوش مصنوعی خود برای عدم تعامل با نوجوانان در این موضوعات، بلکه هدایت آنها به منابع تخصصی، و محدود کردن دسترسی نوجوانان به گروه منتخب از شخصیتهای هوش مصنوعی در حال حاضر.»
شایان ذکر است، محافظتهای جدید به عنوان محافظتهایی "برای اکنون" توصیف میشوند، زیرا متا ظاهراً هنوز در حال کار بر روی اقدامات دائمیتری برای رسیدگی به نگرانیهای فزاینده در مورد ایمنی نوجوانان و هوش مصنوعی خود است. اوتوی گفت: «این بهروزرسانیها در حال انجام هستند و ما به تطبیق رویکرد خود ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که نوجوانان تجربههای ایمن و متناسب با سن خود را با هوش مصنوعی دارند.» محافظتهای جدید در طول چند هفته آینده عرضه میشوند و برای همه کاربران نوجوان که از متا هوش مصنوعی در کشورهای انگلیسی زبان استفاده میکنند، اعمال میشود.
سیاستهای متا همچنین توجه قانونگذاران و سایر مقامات را به خود جلب کرده است، به طوری که سناتور جاش هاولی اخیراً به این شرکت گفته است که قصد دارد تحقیقاتی را در مورد نحوه رسیدگی به این تعاملات آغاز کند. کن پاکستون، دادستان کل تگزاس نیز نشان داده است که میخواهد متا را به دلیل گمراه کردن کودکان در مورد ادعاهای مربوط به سلامت روان که توسط چتباتهایش مطرح شده است، مورد بررسی قرار دهد.