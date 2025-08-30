رویداد "شگفت‌انگیز" آیفون ۱۷ اپل در ۹ سپتامبر — انتظار چه چیزهایی را داریم

اکنون کمتر از دو هفته تا رویداد آیفون ۱۷ اپل فاصله داریم. این رویداد که امسال با موضوع "شگفت‌انگیز" برگزار می‌شود - پس از اینکه اپل "ذخیره تاریخ" را برای رسانه‌ها در ۲۶ آگوست ارسال کرد، تایید شد - به صورت زنده در یوتیوب در ۹ سپتامبر ساعت ۱ بعد از ظهر به وقت شرقی از کوپرتینو پخش خواهد شد. و کارکنان انگجت در آنجا حضور خواهند داشت و از اپل پارک گزارش و وبلاگ‌نویسی زنده خواهند داشت تا برداشت‌های عملی خود را ارائه دهند. امسال با احتمال قوی معرفی یک آیفون فوق‌العاده نازک کاملاً جدید که به لیست محصولات این شرکت اضافه می‌شود، تکانی اساسی در عرضه محصولات سپتامبر اخیر ایجاد خواهد شد. همچنین مدل‌های جدید اپل واچ - از جمله اولین مدل اولترا کاملاً جدید در دو سال - و (شاید) ایرپاد پرو ۳ که مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدیم نیز در دستور کار قرار دارند.

ما خلاصه‌ای کامل از آنچه را که باید در این رویداد انتظار داشت از بهترین منبع ممکن دریافت کردیم: مارک گورمن، خبرنگار فوق‌العاده اپل در بلومبرگ. گورمن در حضور اخیر خود به عنوان مهمان در پادکست انگجت، تحلیل خود را از آنچه انتظار داریم ببینیم، از جمله سازش‌های مورد انتظار باتری و دوربین آن آیفون نازک شایعه شده (که همه از قبل آن را آیفون ایر می‌نامند) به اشتراک گذاشت.

انتظار می‌رود ضخامت آیفون ایر تقریباً 5.55 میلی‌متر باشد و به این ترتیب نازک‌ترین آیفون تا به امروز خواهد بود و از آیفون ۶ سال ۲۰۱۴ که با ضخامت 6.9 میلی‌متر قهرمان قبلی این عرصه بود، پیشی می‌گیرد. و از آن زمان تاکنون فقط حجیم‌تر شده‌اند. (آیفون ۱۶ پرو عمق 8.25 میلی‌متری دارد.) ایر همچنین یک رقیب مستقیم برای گلکسی اس ۲۵ اج سامسونگ خواهد بود که متوجه شدیم چیزی بیش از یک ترفند است.

اپل (اسکرین شات)

اما طراحی نازک آیفون ایر احتمالاً منجر به برخی مصالحات می‌شود. شایعه شده است که تنها یک دوربین 48 مگاپیکسلی و یک باتری کوچکتر دارد. بنابراین، انتظار یک تلفن شیک را داشته باشید که... مناسب همه نخواهد بود.

سری پرو می‌تواند برخی تغییرات طراحی و بهبود عملکرد را ارائه دهد. شایعه شده است که آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس از تیتانیوم به آلومینیوم تغییر می‌کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند شاهد گسترش آرایه دوربین عقب به یک "جزیره" کامل باشند که در بیشتر قسمت‌های پشت تلفن گسترش می‌یابد. انتظار می‌رود که سه دوربین (مانند قبل) را در خود جای دهد، اما شایعات متعددی حاکی از آن است که یک تله‌فوتو بهبودیافته خواهد داشت. لنز زوم می‌تواند به 48 مگاپیکسل برسد، که زوم/برش دیجیتالی آن را تقویت می‌کند. این تلفن‌ها ممکن است یک پوشش ضد تابش خیره‌کننده نیز اضافه کنند، مشابه آنچه در آیپدها یافت می‌شود.

آیفون ۱۷ استاندارد می‌تواند شاهد ارتقاءهای خوشایند صفحه نمایش باشد. حداقل یک منبع زنجیره تامین ادعا کرده است که یک نرخ تازه‌سازی متغیر ۱۲۰ هرتزی (ProMotion) را اضافه خواهد کرد که سری پرو از سال ۲۰۲۱ از آن استفاده کرده است.

اپل

یک چیز که بدون شک می‌دانیم این است که آیفون‌های جدید با iOS 26 عرضه خواهند شد که بزرگترین بازسازی طراحی اپل در سال‌های اخیر را به همراه دارد. تصور اینکه این شرکت نمایشگرهای مدل جدید را به عنوان بهترین راه برای تجربه زبان بصری جدید گلس مایع برجسته کند، آسان است. در مورد طرح نامگذاری، هیچ نشتی وجود نداشته است که به تغییر نام سخت‌افزاری مشابه ("آیفون ۲۶"، "آیفون ۲۶ پرو" و غیره) اشاره کند. اما هی، اپل سورپرایزها را دوست دارد.

خلاصه شایعات آیفون ۱۷ انگجت، اطلاعات عمیق‌تری در مورد آنچه باید از مدل‌های جدید انتظار داشت، به شما ارائه می‌دهد.

Cherlynn Low برای انگجت

رویداد پاییزی اپل فقط برای آیفون‌ها نیست. انتظار می‌رود این شرکت مدل‌های جدید Apple Watch را نیز عرضه کند. انتظار می‌رود 5G و ارتقاء پردازنده برای Apple Watch Ultra 3 ارائه شود. همچنین ممکن است به شما امکان ارسال پیامک از طریق ماهواره را بدهد، که برای کسانی که از آن در بیابان استفاده می‌کنند، مفید است. صرف نظر از جزئیات، اپل از سال ۲۰۲۳ مدل مقاوم و ممتاز جدیدی را عرضه نکرده است (به غیر از یک رنگ جدید)، بنابراین زمان ارتقاء آن فرا رسیده است.

بعید است که مدل Series 11 تفاوت چشمگیری با Series 10 داشته باشد. از این گذشته، این مدل طراحی جدیدی را با بدنه نازک‌تر و صفحه نمایش بزرگ‌تر معرفی کرد. (و اپل از لحاظ تاریخی این موارد را در چرخه‌های سه ساله حفظ کرده است.). اما یک تراشه سریعتر نیز منطقی به نظر می‌رسد. شاید شاهد ورود 5G به پوشیدنی استاندارد نیز باشیم.

ممکن است AirPods Pro 3 را نیز در این رویداد ببینیم. حدود سه سال از آخرین باری که اپل هدفون‌های ممتاز خود را ارتقا داد می‌گذرد. این مدل جدید می‌تواند حسگرهای بیومتریک را نیز به گوشی‌ها بیاورد: یک مانیتور ضربان قلب در گوش و (شاید) حسگر دما. همچنین شایعه شده است ترجمه زنده، اگرچه ممکن است منحصر به مدل نسل سوم نباشد. اما اگر آخرین گزارش‌ها از افشاگر Majin Bu (از طریق MacRumors) را باور کنیم، نباید انتظار تغییرات عمده در طراحی را داشت: Bu علاوه بر "کاهش جزئی در اندازه" اشاره می‌کند که قاب دکمه جفت‌سازی فیزیکی را از دست می‌دهد، در حالی که کنترل‌های خازنی را به دست می‌آورد.

آیا اطلاعیه‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت؟ زمان مشخص خواهد کرد، اما اکنون می‌دانیم که لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانیم تا متوجه شویم. شمارش معکوس رسمی آغاز شده است و پاسخ‌ها فقط چند روز دیگر در دسترس خواهند بود.

به روز رسانی، ۲۹ آگوست ۲۰۲۵، ساعت ۲:۳۲ بعد از ظهر به وقت شرقی: افزودن بینش‌هایی از مارک گورمن بلومبرگ بر اساس حضور او در پادکست انگجت.

به روز رسانی، ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۴۵ صبح به وقت شرقی: گزارش جدید در مورد جزئیات قاب AirPods 3 اضافه شد.

به روز رسانی، ۲۶ آگوست ۲۰۲۵، ساعت ۵:۴۱ بعد از ظهر به وقت شرقی: تایید دعوتنامه رسمی رویداد، تاریخ و زمان اضافه شد.