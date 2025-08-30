Libby در حال اضافه کردن یک ویژگی پیشنهاد کتاب مبتنی بر هوش مصنوعی است

برنامه امانت کتاب دیجیتال Overdrive، Libby، در حال اضافه کردن - درست حدس زدید! - هوش مصنوعی است. ویژگی جدید Inspire Me یک ابزار کشف مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای مجموعه شعبه محلی شما تنظیم شده است. پس از یک راه اندازی آزمایشی در این ماه، به طور رسمی در ماه سپتامبر در دسترس خواهد بود.

برای جلوگیری از مشکلات یک چت بات کامل، Overdrive فرآیند کشف این ویژگی را محدود می کند. به جای تایپ آزادانه در یک جعبه اعلان، با پاسخ دادن به چندین سوال ترجیحی از پیش تعیین شده شروع خواهید کرد. اینها شامل دسته بندی ها (مانند داستان و بیوگرافی)، گروه های سنی (بزرگسال یا کودک) و صفات از پیش تعیین شده (مانند "باهوش" و "احمقانه") است. همچنین می توانید به آن اجازه دهید بر اساس عناوین ذخیره شده قبلی شما، پیشنهاداتی ارائه دهد.

سپس هوش مصنوعی پنج پیشنهاد از کتابخانه محلی شما ارائه می دهد. Overdrive می گوید Inspire Me کتاب های الکترونیکی و صوتی را در اولویت قرار می دهد که بلافاصله در دسترس هستند. هر پیشنهاد شامل یک توضیح مختصر از نحوه همسویی آن با علایق ذکر شده شما خواهد بود.

برخی از افراد در جامعه کتابخانه به شدت به این ویژگی واکنش نشان دادند. راشل استورم، کتابدار، "دود از گوش هایم بلند می شود" را در Bluesky منتشر کرد (از طریق TechCrunch). اوریون کیدر پاسخ داد: "صادقانه بگویم تعجب می کنم که اینقدر طول کشید تا Libby را به گند بکشند."

خط‌مشی حفظ حریم خصوصی هوش مصنوعی Libby بیان می‌کند که Inspire Me فقط برچسب‌های متصل به «انتخاب تصادفی از عناوینی که ذخیره کرده‌اید» را به مدل ارسال می‌کند. این خط‌مشی می‌گوید که فقط عنوان‌های کتاب را ارسال می‌کند، نه هیچ جزئیات دیگری در مورد شما یا دستگاهتان. Overdrive می‌گوید این ویژگی را برای به حداقل رساندن اثرات انرژی طراحی کرده و اثرات آن را در طول زمان نظارت خواهد کرد.

تا زمانی که چیزی موذیانه فراتر از آن وجود نداشته باشد، این شبیه به یک استفاده نسبتاً ملایم (و بالقوه مفید) از هوش مصنوعی به نظر می رسد. باز هم، من گاهی اوقات ساعات کاری خود را صرف نوشتن درباره چیزهای واقعا آزاردهنده می کنم، پس دیدگاه من را همانطور که می خواهید در نظر بگیرید.

صرف نظر از دیدگاه شما، این ویژگی به طور گسترده در ماه سپتامبر منتشر خواهد شد. با ضربه زدن روی نماد Libby در منوی برنامه، آن را پیدا خواهید کرد.