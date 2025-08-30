شیائومی برنامه‌ی انتشار آپدیت بتای HyperOS 3 را مشخص کرد

بر اساس اعلام رسمی شیائومی، گروه اول دستگاه‌ها از هم‌اکنون می‌توانند با ثبت‌نام در برنامه‌ی بتا، آپدیت HyperOS 3 را دریافت کنند. این گروه شامل جدیدترین و قدرتمندترین محصولات این شرکت است که عبارتند از: سری پرچم‌دار شیائومی 15 شامل مدل‌های استاندارد، پرو و اولترا، در کنار شیائومی 15S پرو. همچنین، گوشی‌های ردمی K80 پرو و ردمی K80 اکستریم ادیشن نیز در این فهرست اولیه قرار دارند. در بخش تبلت‌ها، کاربران شیائومی پد 7 پرو و شیائومی پد 7S پرو 12.5 اینچی نیز جزو اولین دریافت‌کنندگان این به‌روزرسانی خواهند بود. این اقدام نشان می‌دهد که این شرکت، بهترین گوشی های شیائومی را در مرکز توجه و اولویت دریافت آپدیت قرار داده است.

در ادامه، فرآیند انتشار بتا در دو مرحله‌ی دیگر و در هفته‌های آتی تکمیل خواهد شد. مرحله‌ی دوم در تاریخ 26 شهریور آغاز می‌شود و دستگاه‌های بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این تاریخ، گوشی‌های تاشوی شیائومی میکس فلیپ 2، مدل استاندارد ردمی K80 و تبلت‌های شیائومی پد 7 اولترا، شیائومی پد 7 و ردمی K پد به‌روزرسانی را دریافت خواهند کرد. علاوه بر این، سری تلویزیون‌های هوشمند Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 و Xiaomi TB S Pro Mini LED نیز در این مرحله به برنامه‌ی بتا اضافه می‌شوند.

مرحله‌ی نهایی انتشار بتا برای تاریخ 8 مهر برنامه‌ریزی شده است. در این موج، دستگاه‌های پرچم‌دار نسل قبل مانند سری شیائومی 14 (شامل مدل‌های اولترا، پرو و استاندارد به همراه نسخه‌های تیتانیوم)، گوشی‌های تاشوی میکس فولد 4 و میکس فلیپ، و همچنین سری ردمی K70 (شامل مدل‌های پرو، اکستریم ادیشن، استاندارد و K70E) به این برنامه ملحق می‌شوند. تبلت شیائومی پد 6S پرو 12.4 اینچی نیز در این گروه قرار دارد. انتظار می‌رود نسخه‌ی پایدار و نهایی HyperOS 3 پس از تکمیل دوره‌ی آزمایشی و رفع باگ‌های احتمالی، در سه‌ماهه‌ی چهارم سال جاری میلادی برای عموم کاربران منتشر شود.

منبع: notebookcheck

نوشته شیائومی برنامه‌ی انتشار آپدیت بتای HyperOS 3 را مشخص کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala