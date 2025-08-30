هیتمن روی iOS، بقای هنرهای رزمی و سایر بازی‌های مستقل جدید که ارزش بررسی دارند

به آخرین خلاصه ما از آنچه در فضای بازی های مستقل می گذرد خوش آمدید. یک بازی مستقل بسیار شناخته شده این هفته راه خود را به دستگاه های iOS پیدا کرد، اگرچه نسخه های جدید دیگری نیز وجود دارند که ارزش برجسته کردن دارند و بازی های آینده زیادی برای گفتن به شما وجود دارد.

با این حال، ابتدا، داستانی (پولی) در Game File این هفته وجود داشت که توجه من را به خود جلب کرد. این در مورد این است که چگونه ویژگی نمای کلی هوش مصنوعی گوگل، نکات نادرست بازی های ویدیویی را ارائه می دهد. این مشکلی است که توسعه دهندگان بازی به نام Trash Goblin - یک بازی دکان داری دنج که در آن زباله ها را تراش می دهید تا چیزهای کوچکی را که می توانید بازسازی و بفروشید، کشف کنید - با آن دست و پنجه نرم می کنند.

AI Overviews اطلاعات نادرستی در مورد بازی به برخی از بازیکنان و همچنین خدمه استودیو Spilt Milk هنگام آزمایش پاسخ ها ارائه داد. به عنوان مثال، AI Overviews پیشنهاد کرد که یک بازیکن می تواند هنگام برداشتن آوار از یک چیز کوچک، به آن آسیب برساند، که درست نیست. همچنین در برخی موارد اطلاعات صحیح را ارائه می داد، اما کاربر را به منبع اشتباهی ارجاع می داد. علاوه بر این، AI Overviews اطلاعاتی در مورد بازی دیگری به طور کامل ارائه داد. این بدیهی است که برای بازیکنان یا تیم پشت Trash Goblin ایده آل نیست.

ما موارد زیادی را دیده ایم که در آن AI Overviews اطلاعات را دریافت می کند به وضوح اشتباه. مانند سایر مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)، بر اساس داده‌های آموزشی خود، حدس می‌زند که کلمه یا کلمات بعدی در پاسخ‌هایش چه باید باشد. LLMها در مورد تولید توالی متن هستند. آنها برای ارائه حقایق طراحی نشده اند (یکی از دلایلی که در AI Overviews سلب مسئولیتی وجود دارد که می گوید "پاسخ های هوش مصنوعی ممکن است شامل اشتباهاتی باشد"). آنها اغلب فقط چیزها را می سازند.

اگر به دنبال کمک در مورد یک بازی هستید، بهتر است یک انجمن از بازیکنانی پیدا کنید که بتوانید با آنها گپ بزنید. ممکن است بتوانید یک راهنمای واضح و مفید برای بازی مورد نظر در یک وب سایت بازی ویدیویی واقعی پیدا کنید که توسط یک نویسنده راهنمای بازی ویدیویی حرفه ای نوشته شده باشد. اگر، البته، بتوانید از AI Overviews فرار کنید تا در وهله اول به آن وب سایت ها برسید (خوشبختانه، خاموش کردن AI Overviews برای جستجوهای گوگل شما آسان است).

انتشارهای جدید

IO Interactive مستقل است، به این معنی که Hitman World of Assassination در اینجا در حوزه وظایف ما قرار می گیرد. این هفته، بسته سه بازی اصلی Hitman از دهه گذشته به iPhone (iPhone 15 Pro و Pro Max، و همچنین مجموعه iPhone 16) و iPad رسید. مدل های iPad پشتیبانی شده عبارتند از iPad Pro و iPad Air (تراشه M1 یا جدیدتر) و همچنین A17 Pro iPad mini.

Hitman World of Assassination یک بازی مخفی کاری سندباکس است که در آن به شما یک ماموریت داده می شود (معمولاً حذف یک هدف) و این به شما بستگی دارد که چگونه آن را انجام دهید. آشنایی با چیدمان هر سطح به طوری که بتوانید رویکرد و فرار خود را برنامه ریزی کنید، کلیدی است. درک مسیر و اقدامات NPCها نیز به شما کمک زیادی خواهد کرد.

نسخه های iPhone و iPad دارای کنترل های لمسی با دکمه های حساس به متن هستند. البته می توانید از یک کنترلر شخص ثالث نیز استفاده کنید. IOI می گوید که برای اطمینان از خوب به نظر رسیدن پورت iOS، از فناوری MetalFX اپل استفاده کرده است.

Hitman World of Assassination هزینه 70 دلار در iOS دارد. این نسبتاً گران است، اما IOI می گوید که این بازی بیش از 100 ساعت گیم پلی ارائه می دهد. از طرف دیگر، می توانید اولین مکان را به صورت رایگان بازی کنید و هر یک از 24 سطح را به صورت جداگانه با قیمت 3 دلار خریداری کنید.

علاوه بر این، این بازی در اواخر سال جاری به Apple Silicon Mac ها می آید. IOI همچنین حالت Freelancer roguelite را با یک به روز رسانی رایگان به نسخه های iPhone و iPad در آینده اضافه می کند.

بازی دیگری این هفته در پلتفرم‌های جدید عرضه شد زیرا Karate Survivor Alawar برای 6 دلار به PlayStation، Xbox و Nintendo Switch رسید. همانطور که از عنوان پیداست، این یک بازی beat-'em-up هنرهای رزمی به سبک بقا است.

شما می توانید با برداشتن وسایل برای استفاده به عنوان سلاح های غوغا یا پرتابه، لگد زدن اشیا به سمت اراذل و اوباش و چرخاندن درهای قفل و مایکروویو به سمت پوره های افراد بد، از محیط به نفع خود استفاده کنید. می توانید صدها حرکت مختلف را باز کنید و همچنین ارتقاء دائمی وجود دارد.

اکشن-ماجراجویی اول شخص Davy x Jones در دسترسی زودهنگام در Steam به راه افتاده است. تا 4 سپتامبر می توانید آن را با قیمت 6.66 دلار خریداری کنید. پس از آن زمان، هزینه آن 10 دلار خواهد بود. با این حال، قیمت قبل از انتشار کامل بازی در رایانه شخصی و کنسول ها افزایش می یابد که برای اواخر سال 2026 برنامه ریزی شده است.

در این نسخه اولیه، به گیم پلی اصلی و سیستم های مبارزه (شامل سلاح های افسانه ای)، چندین جزیره، مجموعه ای از دشمنان و برخی اعدام های سینمایی دسترسی خواهید داشت - امیدوارم شامل یک کراکن باشد. شما فرماندهی یک کشتی نیمه کشتی و نیمه نهنگ به نام ابی را بر عهده خواهید گرفت، زیرا سعی می کنید از دنیای زیرین فرار کنید و به عنوان دزد دریایی افسانه ای انتقام بگیرید.

خوانندگان دائمی این خلاصه می دانند که من عاشق یک بازی با عنوان عالی هستم. Prop Haunt که بر روی حالت های شکار اشیاء در بسیاری از بازی های دیگر سوار می شود، قطعاً یکی از آنهاست (همانطور که یکی دیگر است که بعداً به آن اشاره می کنم).

این یک عنوان ترسناک چند نفره 1 در مقابل 4 از Silent Forest Games است که به تازگی با قیمت 15 دلار به Steam دسترسی زودهنگام پیدا کرده است. بازیکنان روح اشیاء را در اختیار دارند و این به عهده بازرس است که آنها را پیدا کرده و متوقف کند. روحی ها می توانند از راه دور انتقال یابند، با محیط اطراف خود ترکیب شوند و غیره، در حالی که بازرس دوربین و سایر ابزارها را در اختیار دارد.

در حال حاضر، چهار روح قابل بازی با سبک های تسخیر متفاوت، دو نقشه و پشتیبانی از لابی های عمومی و خصوصی وجود دارد. نقشه های بیشتر، قدرت های روح، ابزارهای بازرس و تولید اشیاء رویه ای در حال ساخت هستند.

در راه

Bye Sweet Carole تا زمانی که تریلر تاریخ انتشار ظاهر شد از دید من دور بود، اما خدا می داند که چقدر زیبا به نظر می رسد. تیم Little Sewing Machine رویکردی دستی به هنر این بازی ترسناک روایی اتخاذ کرد که ظاهر فیلم های انیمیشن کلاسیک را تقلید می کند. حتی آهنگ موجود در تریلر با نوع نمایش آهنگی که در فیلم های دیزنی می شنوید مطابقت دارد.

شما نقش لانا بنتون را بر عهده خواهید گرفت، دختر جوانی که برای یافتن حقیقت در مورد ناپدید شدن بهترین دوستش کارول از یک یتیم خانه، بیرون می آید. به نظر می رسد (و به نظر می رسد!) بسیار امیدوارکننده است. ناشر Maximum Entertainment Bye Sweet Carole را در 9 اکتبر به PS5، Nintendo Switch، Xbox Series X/S و PC می آورد.

Rita یک بازی پازل با ظاهری جالب از SporkTank (معروف به توسعه دهنده انفرادی مارتین استرادلینگ) است. شما به عنوان یک جوجه بازی می کنید که از حروف موجود در محیط برای حل پازل های کلمه ای، از جمله جدول کلمات متقاطع، به منظور پیشرفت استفاده می کند. به عنوان مثال، ممکن است لازم باشد پاسخ جدول کلمات متقاطع را برای "پله ها" پر کنید تا یک راه پله ایجاد شود (شاید کمی از تأثیر Baba is You در اینجا وجود داشته باشد؟). برخی از عناصر پلتفرمی نیز وجود دارد.

ریتا را در طول سفرش از کاوش به عنوان یک جوجه جوان تا تبدیل شدن به یک پدربزرگ و مادربزرگ دنبال خواهید کرد. همه چیز کاملاً دوست داشتنی به نظر می رسد. Rita در اوایل سال آینده به Steam می آید. یک دمو در 18 سپتامبر در دسترس خواهد بود.

بازی بقای Co-op Lost Skies قرار است در 17 سپتامبر از دسترسی زودهنگام Steam خارج شود. این بازی در مجمع الجزایری از جزایر آسمانی قرار دارد، شما می توانید این دنیا را با حداکثر پنج دوست کاوش کنید و سعی کنید دقیقاً یاد بگیرید که چه چیزی منجر به این تمدن متلاشی شده است. شما یک قلاب، لباس بالدار و گلایدر دارید که به شما کمک می کند از این زمین ها عبور کنید و یک کشتی هوایی قابل تنظیم و ارتقا که برای حمل و نقل و مبارزه از آن استفاده خواهید کرد. بازیکنان همچنین می توانند جزایر خود را ایجاد کنند، که می توانند با جامعه به اشتراک بگذارند.

من هرگز فرصت بررسی نسخه ی نمایشی Lost Skies را پیدا نکردم، حتی اگر ماه هاست که آن را روی رایانه شخصی خود نصب کرده ام. با این حال، این یکی از Bossa Studios و ناشر Humble Games به اندازه کافی من را مجذوب کرده است که شاید بازی کامل را امتحان کنم.

بازی دیگری که مدتی زیر نظر داشتم Bloodthief است که در 22 سپتامبر در Steam عرضه می شود. این یک بازی قرون وسطایی پارکور-اسلشر الهام گرفته از Ghostrunner از اولین سازنده بازی Blargis (جیک بدارد) است که به اشتراک گذاری به روز رسانی های توسعه در YouTube در طی چند سال گذشته مشغول بوده است.

در Bloodthief، شما به عنوان یک خون آشام چابک بازی می کنید و از خون دشمنان خود برای افزایش سرعت، توانایی ها و بقای خود استفاده می کنید. به عنوان مثال، حملات به افزایش حرکت شما کمک می کند. من قطعاً مشتاق تماشای برخی از speedrun های این بازی هستم زیرا کاملاً مطمئن هستم که مانند بازی های Ghostrunner، من در این کار کاملاً افتضاح خواهم بود.

در حالی که شما (بی صبرانه) منتظر انتشار کامل Hades 2 هستید، ممکن است بخواهید طعم مشابهی از اکشن roguelite ایزومتریک را بررسی کنید - البته با اضافه شدن Co-op. در Sworn، شما با کمک حداکثر سه بازیکن دیگر به نجات Camelot از آرتور فاسد و شوالیه های میزگرد خواهید پرداخت.

Sworn از سال گذشته در دسترسی زودهنگام بوده است و لازم نیست مدت زیادی منتظر بازی کامل باشید. این بازی در 25 سپتامبر در PlayStation 5، Xbox Series X/S، Nintendo Switch و Steam در دسترس خواهد بود.

بیایید کارها را برای این هفته با بازی دیگری که عنوان فوق العاده ای دارد به پایان برسانیم. The Hero is too Powerful so let's Pleeeease Settle this Peacefully! آخرین پروژه از Night Stroll Studio (توسعه دهنده انفرادی ترور تامپسون) است. این یک RPG به سبک بازی های اولیه Zelda است که در آن شما به عنوان قهرمانی بازی می کنید که دقیقاً یک حمله دارد.

با این حال، می توانید این حمله را تا جایی ارتقا دهید که به طور زننده ای قدرتمند باشد. همچنین گزینه ای برای صحبت کردن برای خروج از موقعیت های دشوار وجود دارد. این ماجراجویی کمدی، که شاید عنوان مورد علاقه من در هر بازی در این سوی I'm Going to Die if I Don't Eat Sushi! است، قرار است در اواخر سال جاری به Steam برسد.