گلکسی S26 اج قرار نیست با باتری خیلی بهتری راهی بازار شود

بر اساس اطلاعات ثبتشده در وبسایت نهاد رگولاتوری 3C چین، جزئیات باتری گوشی هوشمند گلکسی S26 اج فاش شده است که برخلاف شایعات قبلی، خبری از یک ارتقای چشمگیر در این بخش نیست. این گواهینامه تأیید میکند که سامسونگ برای این مدل همچنان از فناوری باتریهای لیتیوم-یون استفاده خواهد کرد و حداقل برای یک سال دیگر، برنامهای برای مهاجرت به فناوری نوین باتریهای سیلیکون-کربن ندارد. این تصمیم در حالی گرفته میشود که بسیاری از رقبای اصلی سامسونگ در بازار گوشیهای پرچمدار، استفاده از باتریهای سیلیکون-کربن را آغاز کردهاند.
مزیت اصلی باتریهای سیلیکون-کربن، چگالی انرژی بالاتر آنهاست. این ویژگی به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا در فضایی با ابعاد یکسان، باتریهایی با ظرفیت بیشتر جای دهند یا با حفظ ظرفیت، ضخامت و وزن کلی دستگاه را کاهش دهند. عدم استفادهی سامسونگ از این فناوری در گلکسی S26 اج به این معناست که این شرکت فرصت ایجاد یک مزیت رقابتی مهم در زمینهی عمر باتری را از دست داده است.
البته اطلاعات فاششده نشان میدهد که سامسونگ یک بهبود جزئی در ظرفیت باتری این مدل اعمال خواهد کرد. ظرفیت باتری گلکسی S26 اج از 3900 میلیآمپر ساعت در نسل فعلی به 4200 میلیآمپر ساعت افزایش خواهد یافت. این افزایش 300 میلیآمپر ساعتی بدون شک به بهبود عمر باتری و افزایش زمان شارژدهی کمک میکند، اما در مقایسه با پتانسیل موجود، ناچیز به نظر میرسد. اگر سامسونگ به استفاده از فناوری سیلیکون-کربن روی میآورد، احتمالاً میتوانست باتری با ظرفیتی نزدیک به 5000 میلیآمپر ساعت را در همین کالبد جای دهد که این امر میتوانست به یکی از نقاط قوت اصلی پرچمدار آیندهی این شرکت تبدیل شود.
