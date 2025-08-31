این فراخوان به طور خاص دستگاههایی را هدف قرار داده که در بازهی زمانی آگوست تا سپتامبر 2024 به فروش رسیدهاند. مدل مذکور که به پاوربانک 33 واتی با کابل داخلی مشهور است، به دلیل راحتی و کارایی بالا، گزینهی محبوبی برای کاربران بود و حتی برخی آن را یکی از بهترین پاوربانک های شیائومی در ردهی خود میدانستند. مشکل شناساییشده مربوط به دستهی کوچکی از این پاوربانکهاست که به نسخهی 2.0 از یک سلول باتری خاص (با کد 126280) مجهز شدهاند. این باتریها تحت شرایط استفادهی حداکثری و فشار بالا، ممکن است ایمنی خود را از دست بدهند.
شیائومی به جای نادیده گرفتن این ریسک، با همکاری نهادهای رگولاتوری، تصمیم به جمعآوری تمام واحدهای مشکوک گرفت تا از هرگونه پیشامد ناگوار جلوگیری کند. این شرکت برای جبران خسارت مشتریان، بازپرداخت کامل مبلغ 159 یوان (حدود 22 دلار) را برای هر دستگاه تأییدشده در نظر گرفته و فرآیند بازگشت را تسهیل کرده است.
کاربران واجد شرایط برای دریافت وجه خود میتوانند از دو روش اقدام کنند. روش اول، مراجعهی حضوری به فروشگاههای Xiaomi Home است که در آنجا فرآیند احراز هویت دستگاه و بازپرداخت به کمک پرسنل انجام میشود. روش دوم، استفاده از پلتفرم آنلاین است. در این حالت، کاربران موظفاند ابتدا باتری دستگاه را به شکل ایمن تخلیه کرده، سپس با ارائهی مدرک امحای آن و ثبت اطلاعات محصول، درخواست بازگشت وجه خود را نهایی کنند.
منبع: GizmoChina
نوشته شیائومی حدود ۱۴۷ هزار پاوربانک خود را پس میگیرد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala