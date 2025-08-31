دوربین پیکسل ۱۰ پرو XL در DxOMark آیفون ۱۶ پرو مکس را شکست داد

در تحلیل دقیق‌تر امتیازات، پیکسل 10 پرو XL در بخش عکاسی امتیاز 165 و در بخش فیلم‌برداری امتیاز 160 را به خود اختصاص داده است. زیربنای این موفقیت، مجموعه‌ی دوربین سه‌گانه‌ی آن است که شامل یک حسگر اصلی 50 مگاپیکسلی، یک دوربین فوق‌عریض 48 مگاپیکسلی و یک دوربین تله‌فوتوی 48 مگاپیکسلی می‌شود. دوربین اصلی با کسب امتیاز 173، به‌دلیل نوردهی دقیق، گستره‌ی دینامیکی وسیع و تراز سفیدی صحیح، تحسین کارشناسان را برانگیخت. رنگ‌ها در تصاویر ثبت‌شده با این دوربین کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند و نویز در اغلب شرایط نوری به‌خوبی مدیریت شده است. حالت بوکه نیز با امتیاز 160 عملکردی مطلوب داشت و توانست سوژه‌ها را با دقت از پس‌زمینه جدا کند، هرچند در جزئیات بسیار ریز مانند موی سر، برخی آرتیفکت‌های عمق‌سنجی مشاهده شد.

دوربین اولترا واید با امتیاز 158، تصاویری با جزئیات مناسب و کیفیت بالا ثبت کرد، اما در محیط‌های داخلی و شرایط نوری ضعیف‌تر، مقداری نویز در تصاویر آن پدیدار می‌شد. دوربین تله‌فوتو نیز با امتیاز 141 ارزیابی شد؛ ضعف اصلی آن در از دست رفتن بخشی از بافت و جزئیات در محدوده‌ی زوم متوسط بود. در حوزه‌ی فیلم‌برداری، دوربین اصلی با امتیاز 171 عملکردی درخشان داشت و ویدئوهایی با نوردهی پایدار، دامنه‌ی دینامیکی خوب و رنگ پوست طبیعی ضبط کرد. دوربین اولترا واید در فیلم‌برداری امتیاز 145 را دریافت کرد که نشان‌دهنده‌ی عملکرد عالی در نور روز و میدان دید گسترده است، اما کیفیت آن در نور کم کاهش می‌یابد. دوربین تله‌فوتو با امتیاز 118، در زوم 5 برابری جزئیات خوبی ارائه می‌کرد ولی در بزرگ‌نمایی‌های کمتر با افت کیفیت مواجه بود. سیستم لرزشگیر نیز در حالت ثابت عملکردی بی‌نقص داشت اما هنگام راه رفتن، لرزش‌های جزئی در ویدئوها دیده می‌شد. گفتنی است نسل قبلی این گوشی، پیکسل 9 پرو XL، همچنان جایگاه هفتم این رده‌بندی را در اختیار دارد.

