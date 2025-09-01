تصاویر کاورهای سری آیفون ۱۷ فاش شد

در حالی که زمان زیادی تا معرفی رسمی باقی نمانده، افشاگری به‌نام ایوان بلاس، که سابقه‌ی درخشانی در زمینه‌ی انتشار اطلاعات دقیق دارد، تصاویر جدیدی از قاب‌های محافظ سری آیفون 17 را در شبکه‌ی اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته است. این قاب‌ها که متعلق به برند معتبر «اربان آرمور گیر» (UAG) هستند، جزئیات مهمی از طراحی ماژول دوربین پشتی مدل‌های ایر و پرو را آشکار می‌کنند. بر اساس این تصاویر، مدل استاندارد آیفون 17 از نظر ظاهری شباهت زیادی به نسل قبلی خود، یعنی آیفون 16، خواهد داشت. با این حال، مدل‌های آیفون 17 پرو و پرو مکس به یک ماژول دوربین بازطراحی‌شده مجهز خواهند شد که تغییرات قابل توجهی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد.

نکته‌ی جالب توجه در این تصاویر مربوط به قاب آیفون‌ 17 ایر است. این مدل برخلاف سایر اعضای خانواده‌ی خود، تنها یک دوربین پشتی خواهد داشت که درون یک ماژول کپسولی‌شکل قرار گرفته و طراحی آن یادآور گوشی‌های سری پیکسل گوگل است. علاوه‌بر این، بریدگی‌های موجود روی تمام قاب‌ها حضور دو دکمه‌ی فیزیکی مهم یعنی «دکمه‌ی اکشن» و «کنترل دوربین» را در تمامی مدل‌های جدید تایید می‌کند. این امر نشان می‌دهد که اپل قصد دارد این قابلیت‌های کاربردی را به ویژگی استانداردی در سراسر سری آیفون 17 تبدیل کند.

جدا از سخت‌افزارهای جدید، اپل در این رویداد نسخه‌های نهایی و پایدار سیستم‌عامل‌های خود را نیز برای عموم کاربران منتشر خواهد کرد. این به‌روزرسانی‌ها شامل iOS 26 برای آیفون‌ها، iPadOS 26 برای آیپدها، watchOS 26 برای اپل واچ، tvOS 26 برای اپل تی‌وی و macOS Tahoe 26 برای کامپیوترهای مک خواهد بود. انتشار همزمان این نرم‌افزارها با سخت‌افزارهای جدید، اکوسیستم اپل را یکپارچه‌تر از همیشه خواهد کرد و تجربه‌ی کاربری نوینی را برای دارندگان محصولات این شرکت به ارمغان می‌آورد.

