پوکو C85 با باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپری معرفی شد

قلب تپنده‌ی پوکو C85 تراشه‌ی 12 نانومتری مدیاتک هلیو G81 اولترا است که برای انجام امور روزمره و اجرای بازی‌های سبک، عملکردی روان و قابل اطمینان ارائه می‌دهد. این گوشی در دو نسخه به بازار عرضه می‌شود: یک مدل با 6 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه‌ی داخلی و مدل دیگر با 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این دستگاه، قابلیت افزایش حافظه‌ی رم به‌صورت مجازی است که در مدل پایه تا 16 گیگابایت قابل ارتقا خواهد بود و تجربه‌ی چندوظیفگی را بهبود می‌بخشد.

در بخش نمایشگر، پوکو C85 به یک صفحه‌نمایش بزرگ 6.9 اینچی مجهز شده که از نرخ نوسازی تطبیقی (AdaptiveSync) تا 120 هرتز پشتیبانی می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود تا پیمایش در منوها و اجرای محتوای بصری بسیار روان‌تر باشد. این پنل همچنین دارای گواهی‌نامه‌ی TÜV Rheinland برای محافظت از چشم است و در بالای آن یک بریدگی U شکل برای دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی قرار دارد. در پنل پشتی، یک سیستم دوربین دوگانه‌ی 50 مگاپیکسلی با پشتیبانی از هوش مصنوعی وظیفه‌ی عکاسی را بر عهده دارد.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این گوشی، باتری غول‌پیکر 6000 میلی‌آمپر ساعتی آن است. به گفته‌ی پوکو، این باتری می‌تواند تا 82 ساعت پخش مداوم موسیقی را تضمین کند. برای شارژ مجدد این باتری حجیم، پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات در نظر گرفته شده است. علاوه‌بر این، پوکو C85 از شارژ معکوس سیمی 10 وات نیز پشتیبانی می‌کند که به کاربر اجازه می‌دهد از آن به عنوان یک پاوربانک برای شارژ دستگاه‌های دیگر استفاده کند. این گوشی با وجود باتری بزرگ، تنها 7.9 میلی‌متر ضخامت دارد و با گواهی IP64 در برابر نفوذ گرد و غبار و پاشش آب مقاوم است. این مدل شاید نتواند عنوان بهترین گوشی شیائومی را کسب کند، اما در بازار اقتصادی یک مدعی جدی محسوب می‌شود. در ابتدای عرضه، قیمت مدل پایه این گوشی با تخفیف 109 دلار است و مدل 8/256 گیگابایتی با قیمت 129 دلار راهی بازار می‌شود. طبیعتا قیمت نهایی از این رقم‌ها بالاتر خواهد بود.

منبع: GizmoChina

نوشته پوکو C85 با باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپری معرفی شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala