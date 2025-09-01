شایعات حاکی از آن است که خانوادهی پرچمدار جدید شیائومی شامل سه مدل متمایز خواهد بود: نسخهی استاندارد شیائومی ۱۶، مدل پیشرفتهتر شیائومی ۱۶ پرو و یک نسخهی کوچکتر که احتمالاً با نام پرو مینی عرضه خواهد شد. این تنوع در مدلها به شیائومی اجازه میدهد تا نیازهای کاربران مختلف، از علاقهمندان به گوشیهای کامپکت گرفته تا کاربرانی که به دنبال بزرگترین و بهترین نمایشگر هستند را پوشش دهد. بر اساس اطلاعات موجود، مدلهای استاندارد و پرو مینی به نمایشگر ۶٫۳ اینچی مجهز خواهند شد، در حالی که مدل پرو از یک صفحهنمایش بزرگتر ۶٫۸ اینچی بهره خواهد برد.
نقطهی قوت اصلی این سری، قدرت پردازشی آن خواهد بود که توسط تراشهی پرچمدار نسل بعدی کوالکام، یعنی اسنپدراگون ۸ نسل ۵ (که با نام الیت ۲ نیز شناخته میشود)، تأمین خواهد شد. این تراشه قرار است تنها چند روز پیش از معرفی گوشیهای شیائومی، در تاریخ ۲۳ سپتامبر، رونمایی شود. در کنار این سختافزار قدرتمند، شیائومی تأیید کرده است که سری شیائومی ۱۶ با نسخهی پایدار رابط کاربری HyperOS 3 عرضه میشود و در کل از بهترین گوشی های شیائومی خواهند بود. این نسخه از سیستمعامل با بهینهسازیهای عمیق، عملکردی بسیار روان را تضمین میکند؛ بهطوری که در آزمایشهای اولیه توانسته است ۲۲ اپلیکیشن را بهصورت پشتسرهم و بدون هیچگونه تأخیر یا لگی اجرا کند. همچنین، هر سه مدل این سری موفق به دریافت گواهی 3C شدهاند که پشتیبانی آنها از شارژ سریع سیمی ۱۰۰ وات را تأیید میکند.
